Un șofer a fost prins gpnind cu 247 km/h pe Autostrada A3 Câmpia Turzii–Nădășelu. Teribilistul a fost amendat cu 4.325 de lei și a rămas fără permis pentru 120 de zile.

Șofer prins cu 247 km/h pe Autostrada A3

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, incidentul a avut loc la 19 septembrie 2026, în jurul orei 19:30. Agenții Biroului de Poliție Autostrada A3 Turda–Borș au depistat, pe Autostrada A3 Câmpia Turzii–Nădășelu, un autoturism care circula cu 247 km/h.

Pe sectorul respectiv, limita maximă admisă este de 130 km/h. Asta înseamnă că șoferul circula cu 117 km/h peste limita legală.

„O viteză care lasă foarte puțin loc pentru reacție și poate transforma orice situație neprevăzută într-un accident cu urmări grave”, a transmis IPJ Cluj într-o postare publicată pe pagina de Facebook a instituției.

Amendă 4.325 de lei și permis suspendat 120 de zile

Cursa l-a costat scump pe șofer, care a fost sancționat contravențional cu o amendă în valoare de 4.325 de lei. În plus, polițiștii i-au reținut permisul auto și au dispus suspendarea dreptului de a conduce pentru 120 de zile.

„Nu mediatizăm acest caz pentru a transforma un comportament periculos într-un exemplu. Îl prezentăm tocmai pentru contrariul său: pentru ca astfel de situații să NU fie urmate”, au transmis reprezentanții IPJ Cluj, care le recomandă șoferilor să respecte limitele legale de viteză și să adapteze permanent viteza la condițiile de drum.

Care sunt limitele de viteză în România

Conducătorii auto sunt obligați să respecte limitele de viteză stabilite pentru localități, drumurile din afara localităților și autostrăzi.

Regimul de viteză pe drumurile publice este strict reglementat în funcție de categoria arterei pe care se circulă:

În localități: Limita generală stabilită de lege este de 50 km/h în majoritatea orașelor, comunelor și satelor.

În afara localităților: Conducătorii auto pot rula cu maximum 90 km/h pe drumurile județene și naționale, respectiv cu cel mult 100 km/h pe drumurile europene.

Pe șoselele de mare viteză: Limita maximă ajunge la 120 km/h pe Drumurile Expres și atinge 130 km/h pe autostrăzi.

Depășirea acestor limite poate atrage amenzi, iar în cazul abaterilor grave poate fi dispusă și suspendarea dreptului de a conduce pentru 90 sau 120 de zile.

Ce amendă primești în funcție de viteza înregistrată de radar

Valoarea sancțiunii depinde de cât de mult a fost depășită limita legală de viteză pe sectorul respectiv de drum.

Pentru o depășire cu 10-20 km/h, sancțiunea este de 2 sau 3 puncte-amendă, respectiv 432,5 lei sau 648,75 de lei. Dacă viteza legală este depășită cu 21-30 km/h, amenda este de 4 sau 5 puncte-amendă, ceea ce înseamnă 865 de lei sau 1.081,25 de lei.

Pentru o depășire cu 31-40 km/h, sancțiunea ajunge la 6-8 puncte-amendă, iar amenda poate fi de până la 1.730 de lei. În cazul unei depășiri cu peste 41 km/h, sancțiunea poate ajunge la 4.325 de lei, în funcție de viteza înregistrată. Mai mult, atunci când limita legală este depășită cu mai mult de 50 km/h, permisul poate fi suspendat pentru 90 de zile. Pentru depășirea limitei cu peste 70 km/h, perioada de suspendare ajunge la 120 de zile.

De exemplu, dacă pe un sector de drum limita este de 90 km/h, iar radarul înregistrează o mașină cu 105 km/h, depășirea este de 15 km/h.