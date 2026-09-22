Un cuplu din Cernăuți, vestul Ucrainei, a investit 55.000 de dolari într-o casă din 1970, aproape de centrul orașului. După achiziție, soții de 30 de ani au început un amplu proiect de renovare, visând la dimineți liniștite în propria grădină, a relatat TSN.

Cuplul a decis să lase în urmă agitația vieții de apartament pentru liniștea propriei curți. Au cumpărat recent o casă veche din anii ’70, situată în cartierul Roșa, la doar cinci minute de centrul orașului cu 260.000 de suflete din nordul Bucovinei.

Proprietatea, cu o suprafață de 800 de metri pătrați, a costat 55.000 de dolari și a devenit un proiect ambițios de renovare.

„Ne doream foarte mult o curte proprie, liniște și să scăpăm de apartamentele tip cutie”, au mărturisit noii proprietari pe contul lor de TikTok, The_Chik_House, unde documentează procesul transformării locuinței.

Înainte de a începe lucrările de renovare, au apelat la un maistru care le-a oferit o diagnoză a stării casei. Recomandările au inclus curățarea curții, demolarea structurilor avariate, reparația acoperișului, izolarea termică a casei și consolidarea fundației.

Ideea de a construi un etaj suplimentar a fost rapid abandonată, costurile fiind estimate la o sumă considerabilă. „Ar fi fost nevoie de cinci pachete grele de bani”, au explicat aceștia.

Curățarea curții a fost un prim pas provocator. Vegetația înaltă de doi metri, crengile căzute și grămezile de deșeuri au necesitat utilizarea echipamentelor grele.

Familia a încercat să demonteze un vechi garaj din cărămidă cu ajutorul prietenilor și rudelor, dar, în cele din urmă, au angajat un excavator.

„Pentru 10.000 de grivne (n.r. - 220 de dolari), excavatorul ne-a oferit cel mai bun spectacol al verii”, a glumit proprietara, pe TikTok.

Cheltuielile au continuat cu 2.500 de grivne, 50 de dolari, pentru mărunțirea lemnului în așchii și aproximativ 20.000 de grivne (450 de dolari) pentru eliminarea resturilor de construcție. Chiar și fiica lor, Mia, cea mai mică membră a familie, a participat activ la curățenie.

În ciuda costurilor și a efortului depus, familia consideră achiziția drept o investiție reușită.

„Fundația solidă, pereții rezistenți și locația convenabilă fac ca toate eforturile să merite”, au spus aceștia.

După doar câteva zile de muncă, curtea a început să prindă formă, iar soții își imaginează deja diminețile liniștite cu o cafea pe terasa proprie.

E o aventură care va dura câțiva ani, dar suntem pregătiți”, au concluzionat ei.

Videoclipurile despre renovare au generat dezbateri aprinse pe rețelele de socializare. În timp ce unii utilizatori au lăudat calitatea casei, glumind că, probabil, „aici a locuit un fost șef de colhoz”.

Colhozul a apărut în Uniunea Sovietică ca formă de asociere forțată sau colectivă a terenurilor agricole și a mijloacelor de producție.