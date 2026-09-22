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ANM a anunțat ce urmează după episodul cu ploi, vreme rece, lapoviță și ninsori la munte. Când revin temperaturile de peste 25 de grade

Veronica Micu
Veronica Micu
Jurnalist
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Harta meteorologică a Europei, evidențiind temperaturi ridicate reprezentate cu roșu în vest și nord, respectiv temperaturi mai scăzute colorate în albastru în sud-est și bazinul mediteranean.
ANM anunță o răcire accentuată în următoarele zile, în majoritatea zonelor. Din 25 septembrie, temperaturile vor crește treptat, ajungând la maxime de 27 de grade.Sursa foto: tropicaltidbits.com
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Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza pe regiuni până pe 4 octombrie 2026. Specialiștii anunță o răcire accentuată în următoarele zile, în majoritatea zonelor, cu maxime de doar 12–23 de grade, ploi, vânt și nisori la munte, la peste 1.700 m altitudine. Din 25 septembrie, temperaturile vor crește treptat, ajungând la maxime de 27 de grade.

Cuprins:

Cum va fi vremea până pe 4 octombrie 2026, în Banat

Vremea va deveni rece în zilele de marți și miercuri (22 și 23 septembrie), media temperaturilor maxime urmând a fi de 18...20 de grade. Ulterior sunt estimate temperaturi maxime în jurul a 22 de grade (valori apropiate de normal în 24 și 25 septembrie), iar din 26 septembrie și până în 4 octombrie prezenta estimare indică o vreme caldă pentru aceasă perioadă, cu o medie zilnică a temperaturilor maxime de 24...26 de grade. Temperaturile minime vor fi în medie de 7...8 grade în perioada 22 – 26 septembrie, iar la final de septembrie și început de octombrie se vor situa în jurul a 10 grade.

Pe alocuri vor fi ploi în general slabe cantitativ în perioada 22 – 25 septembrie. În restul intervalului de anticipație probabilitatea pentru ploi va fi redusă.

Cum va fi vremea până pe 4 octombrie 2026, în Crișana

Răcirea vremii se va resimți și la nivelul acestei regiuni, astfel în zilele de marți și miercuri (22 și 23 septembrie), media temperaturilor maxime va fi de 16...18 grade. Ulterior tendința va fi de încălzire treptată, astfel până la finalul primei săptămâni se vor atinge temperaturi de 24...25 de grade, ce vor fi caracteristice și la final de septembrie și început de octombrie. Temperaturile minime vor fi în medie de 6...8 grade în perioada 22 – 26 septembrie, iar în a doua săptămână se vor situa în jurul a 10 grade.

Pe alocuri vor fi ploi în general slabe cantitativ în perioada 21 – 25 septembrie. În restul intervalului de anticipație probabilitatea pentru ploi va fi redusă.

Cum va fi vremea până pe 4 octombrie 2026, în Transilvania

Răcirea vremii va fi semnificativă și la nivelul acestei regiuni, astfel dacă în prima zi a intervalului, vor mai fi temperaturi maxime în jurul a 20 de grade, în zilele de marți și miercuri (22 și 23 septembrie), media acestora va fi de 15...16 grade.

Ulterior (din 24 septembrie) tendința va fi de încălzire treptată, astfel până la finalul primei săptămâni se vor atinge temperaturi de 21...22 de grade, ce se vor menține fără variații semnificative și la final de septembrie și început de octombrie (perioada 28 septembrie – 4 octombrie). Temperaturile minime vor fi în medie de 6...8 grade, cu valori ușor mai scăzute în perioada 23 – 25 septembrie. Vor fi ploi în perioada 21 – 25 septembrie, iar izolat cantitățile de apă pot fi însemnate (10...15 l/mp). În restul intervalului de anticipație probabilitatea pentru ploi va fi redusă.

Cum va fi vremea până pe 4 octombrie 2026, în Maramureș

Vremea se va răci semnificativ, astfel încât în zilele de marți și miercuri (22 și 23 septembrie), media temperaturilor maxime va fi de 16...17 grade (valori sub mediile multianuale specifice acestei perioade). Tendința va fi de încălzire până la final de septembrie, când media temperaturilor maxime ar putea atinge 24 de grade, caracterizând din nou o vreme caldă. Caldă se va menține vremea și la începutul lunii octombrie, când este estimată o medie a temperaturilor maxime de 22...23 de grade. Temperaturile minime vor fi în medie de 6...8 grade, cu cele mai scăzute valori, estimate pentru 23 și 24 septembrie. Vor fi ploi în perioada 21 – 26 septembrie, iar izolat cantitățile de apă pot fi însemnate (10...15 l/mp). În restul intervalului de anticipație probabilitatea pentru ploi va fi redusă.

Cum va fi vremea până pe 4 octombrie 2026, în Moldova

Valorile termice vor scăde semnificativ, astfel vremea va deveni rece în perioada 21 – 24 septembrie, cu medie a maximelor de 17...19 grade. Tendința va fi de încălzire până la final de septembrie, când media temperaturilor maxime va atinge 22 de grade, caracterizând din nou o vreme caldă. La începutul lunii octombrie, prezenta estimare indică o medie a temperaturilor maxime în jurul a 20 de grade. Temperaturile minime fară variații semnificative pe parcursul celor două săptămâni vor avea o medie de 8...10 grade. Vor fi ploi în perioada 21 – 24 septembrie, iar izolat cantitățile de apă pot fi însemnate (10...15 l/mp). În restul intervalului de anticipație probabilitatea pentru ploi va fi redusă.

Cum va fi vremea până pe 4 octombrie 2026, în Dobrogea

Vremea va fi caldă în prima zi a intervalului, cu o medie regională a temperaturilor maxime în jurul a 27 de grade, însă ulterior răcirea vremii va fi semnificativă, iar pentru zilele de marți, miercuri și joi (22, 23 și 24 septembrie), media acestora va fi de 19...20 de grade. Pentru restul intervalului sunt estimate temperaturi maxime în jurul a 22 de grade. Evoluția temperaturilor minime va fi asemănătoare, cu valori în jurul a 10 grade în 23 și 24 septembrie și de 12...13 grade în restul intervalului.

Sunt prognozate ploi locale în 21, 22 și 23 septembrie. Sunt probabile intervale cu ploi și în restul intervalului, în special în jurul datei de 27 septembrie.

Cum va fi vremea până pe 4 octombrie 2026, în Muntenia

Vremea va fi caldă în prima zi a intervalului, cu temperaturi maxime în general de 28...30 de grade, însă ulterior scăderea de temperatură va fi accentuată, iar pentru zilele de marți, miercuri și joi (22, 23 și 24 septembrie), media maximelor va fi de 20...21 de grade (valori ce vor caracteriza o vreme ușor mai rece decât în mod normal în această perioadă). După acest interval se va încălzi, astfel pentru finalul lunii septembrie și începutul lunii octombrie, este estimată o medie a temperaturilor maxime de 23...24 de grade. Evoluția temperaturilor minime va fi asemănătoare, cu valori în jurul a 8 grade în 23, 24 și 25 septembrie și de 10...11 grade în restul intervalului.

Sunt prognozate ploi locale în 21, 22 și 23 septembrie și izolat sub posibile și cantități de apă însemnate (10...15 l/mp). Predictibilitatea privind evoluția precipitaților scade după aceste zile, însă prezenta estimare, indică o probabilitate relativ redusă de apariție a acestora.

Cum va fi vremea până pe 4 octombrie 2026, în Oltenia

Vremea va fi caldă în prima zi a intervalului, cu temperaturi maxime în general de 26...28 de grade, însă în zilele de marți și miercuri (22 și 23 septembrie), scăderea de temperatură va fi semnificativă, astfel media maximelor va fi de 20...22 de grade (valori ce vor caracteriza o vreme ușor mai rece și în această regiune).

După aceste zile se va încălzi treptat, astfel pentru finalul lunii septembrie caracteristice vor fi valorile de temperatură maximă de 25...26 de grade, iar pentru începutul lunii octombrie sunt estimate valori în jurul a 24 de grade. Și nopțile vor fi reci în perioada 23 - 25 septembrie, cu o medie a minimelor de 7...8 grade, iar în restul intervalului sunt prognozate valori în general de 10...12 grade. Regimul pluviometric estimat va fi deficitar în tot intervalul de anticipație.

Cum va fi vremea până pe 4 octombrie 2026, la munte

În toată zona de munte vremea va deveni rece în zilele de marți, miercuri și joi (22, 23 și 24 septembrie), cu o medie a temperaturilor maxime de 6...8 grade. Ulterior se va încălzi treptat, astfel pentru finalul lunii septembrie și începutul lunii octombrie media zilnică a temperaturilor maxime va fi de 12...15 de grade. Temperaturile minime vor prezenta aceeași evoluție, o scădere semnificativă în perioada 22 – 24 septembrie, când media acestora va fi în jurul a 0 grade, urmată de o creștere trepată în restul intervalului, spre valori în medie de 4...6 grade. Vor fi precipitații în cea mai mare parte a zonei de munte în perioada 21 – 24 septembrie, iar la altitudini mari (de peste 1700 m), trecător și lapoviță și ninsoare. Probabilitatea pentru precipitații scade semnificativ după acest interval.

Citește și: ANM anunță răcire în toată țara, ploi și ninsori la munte până joi dimineață

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Tags: Prognoza meteo ANM - Administraţia Naţională de Meteorologie vreme
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