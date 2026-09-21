Susține Susține

Interceptări din dosarul de înșelăciune al lui Călin Georgescu, publicate de PressOne: Preotul Ion Negoescu i-a pregătit profilul de prezidențiabil din 2022: „CG este Candidatul, l-am depersonalizat de tot”

Alexandru Vlaicu
Alexandru Vlaicu
Jurnalist
Comentează
Imagine cu Călin Georgescu adus la audieri la DIICOT. Foto: Hepta
Imagine cu Călin Georgescu adus la audieri la DIICOT. Foto: Hepta
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Călin Georgescu, reținut de DIICOT pe 21 septembrie 2026 pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, și constituirea unui grup infracțional organizat, este acuzat de implicare într-o schemă financiară frauduloasă de peste un milion de euro. Printre probele cheie se numără conversații private, depuse la dosar de omul de afaceri Răzvan Leu, denunțătorul principal al cazului.

Cuprins:

Acuzațiile aduse lui Georgescu

Potrivit DIICOT, Răzvan Leu ar fi fost convins să plătească 1,1 milioane de euro, sub pretextul că suma reprezintă o garanție pentru o finanțare de șase milioane de euro, din care 100.000 de euro urmau să fie folosiți pentru campania electorală a lui Georgescu.

„Începând cu luna septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate pe raza municipiului București și județului Argeș, iar ulterior pe teritoriul Marii Britanii, membrii grupului infracțional organizat au indus în eroare o persoană vătămată că ar putea obține o finanțare de 6.000.000 euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituție bancară, sub condiția depunerii unei garanții. În aceste condiții, făptuitorii au determinat victima să transfere peste 1.000.000 euro. Ulterior, sub pretextul că se poate majora creditarea la suma de 15.000.000 euro, cu condiția depunerii unei garanții suplimentare, aceștia au determinat victima să transfere o nouă sumă, de 100.000 euro”, se arată într-un comunicat al DIICOT.

Ionel Rusen i-a fost prezentat victimei ca fiind omul care putea asigura obținerea unei linii de credit de 6 milioane de euro (majorată ulterior, faptic, la 15 milioane de euro n.r.). De asemenea, Massimiliano Arena, cetățean italian implicat în escrocherie, era cel care reprezenta teoretic instituția financiară străină care urma să acorde creditul.

Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu și omul de afaceri constănțean Ionel Rusen au fost reținuți luni de procurorii DIICOT.

Rolul preotului Ion Negoescu și legăturile sale controversate

Conform documentelor consultate de PressOne, un rol important în această schemă l-a avut preotul Ion Negoescu, fost ofițer DGPI (Direcția Generală de Protecție Internă), serviciul secret al MAI care este cunoscut ca „Doi ș'un sfert”.

Ion Negoescu, nașul de cununie al lui Răzvan Leu și prieten apropiat al lui Călin Georgescu, ar fi facilitat legătura dintre cei doi. Mai mult, acesta pretindea că îl „educă” pe Georgescu pentru scena politică, susținând că îl „transformă” într-un viitor lider de stat.

După ce a plecat din DGPI, Negoescu a fost angajat la Serviciul de Protecție Informații Clasificate din Senatul României, din 2018 până în 2021, când a ieșit la pensie. Acesta s-a retras ulterior în Mățău, satul natal din Argeș, unde a devenit preot.

Negoescu critica asocierea lui Georgescu cu partidul AUR

Potrivit mesajelor analizate de PressOne, Ion Negoescu a ajutat, între 2021 și 2022, la campanie de construire a imaginii lui Georgescu ca potențial candidat la președinție, conform Într-o conversație din septembrie 2021, Negoescu critica asocierea lui Georgescu cu partidul AUR, considerând-o o decizie „catastrofală”.

Georgescu, însă, l-a liniștit, afirmând că „e calculat totul”.

„Nu mai este CG, este candidatul. L-am depersonalizat de tot și intră în pielea personajului”

În februarie 2022, după un interviu controversat în care Călin Georgescu a făcut afirmații despre Zelea Codreanu și Ion Antonescu, Negoescu i-a spus lui Răzvan Leu că „proiectul a murit înainte de a se naște”.

S-a iscat un scandal public în urma unui interviu acordat de Călin Georgescu la postul de televiziune Realitatea Plus unde a spus că Zelea Codreanu și Ion Antonescu „au făcut și fapte bune” și „s-au luptat pentru moralitatea ființei umane”. Declarațiile au dus ulterior la deschiderea unui dosar penal în care acesta a fost inculpat pentru propagandă legionară.

„[03.02.2022, 07:26:06] Ion Negoescu: E trist rău al nostru, nu scoate un cuvânt...

[03.02.2022, 07:26:23] Răzvan Leu: cred

[03.02.2022, 07:26:31] Răzvan Leu: ar fii bine sa

[03.02.2022, 07:26:35] Ion Negoescu: Mare proiect a murit înainte de a se naște...”, potrivit publicației citate.

Ulterior, la câteva zile de la acest scandal, Ion Negoescu spunea, din nou, că lucrează la programul de guvernare al lui Georgescu și pretindea că l-a dat pe viitorul candidat la președinție „pe mâna profesioniștilor”.

Fostul angajat la DGPI spunea că i-a pregătit „cinci domenii esențiale, cinci specialiști pentru fiecare” și că Georgescu va fi ca „un copil de școală, adică ascultă și învață”.

„De astăzi, nu mai este CG, este candidatul. L-am depersonalizat de tot și intră în pielea personajului”, i-a mai transmis Negoescu lui Leu într-o conversație din februarie 2022.

„[10.02.2022, 07:07:46] Ion Negoescu: Am stabilit 5 domenii esențiale, avem 5 specialiști pentru fiecare, și de azi va fi ca un copil de școală, adică ascultă s-o învață!

[10.02.2022, 07:07:57] Răzvan Leu: Este mult de munca

[10.02.2022, 07:08:02] Răzvan Leu: Asta trebuia făcut de mult

[10.02.2022, 07:08:07] Ion Negoescu: Și-a asumat!

[10.02.2022, 07:08:33] Răzvan Leu: Îmi doresc din tot sufletul sa fie așa! Dar rațional nu știu ce sa zic

[10.02.2022, 07:08:42] Răzvan Leu: Pe economie este Ionel ! (n.r. - Ionel Rusen)

[10.02.2022, 07:09:48] Ion Negoescu: E timp, de astăzi nu mai este CG este Candidatul, l-am depersonalizat de tot și intră în pielea personajului!”, se arată în dosar.

Georgescu l-a dezamăgit pe Negoescu: „Povestea lui este cu final tragic”

Ultima conversație depusă la dosar, din noiembrie 2022, arată dezamăgirea profundă a lui Negoescu față de Georgescu.

„Povestea lui este cu final tragic, o să-l marginalizeze toți, și la ce orgoliu are, o să sufere cumplit!”, îi spunea Ion Negoescu lui Răzvan Leu.

Călin Georgescu a fost reținut într-un dosar de înşelăciune

Călin Georgescu a fost reținut, pe 21 septembrie 2026, pentru 24 de ore de către procurorii DIICOT, fiind scos cu cătușe la mâini.

Fostul candidat din primul tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, anulate de CCR, a fost ridicat din trafic de luni dimineață, iar polițiștii și procurorii au făcut percheziții timp de 8 ore la locuința lui din Mogoșoaia, într-un dosar de constituire a unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată.

Călin Georgescu este trimis în judecată în două dosare, pentru acuzații de propagandă legionară și tentativă de lovitură de stat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: Candidați Alegeri Prezidențiale DIICOT Călin Georgescu
Parteneri
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică
Viva.ro
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică
Ce au găsit procurorii DIICOT în casa lui Călin Georgescu, în timpul perchezițiilor. Și din mașina fostului candidat la prezidențiale a fost ridicat un obiect inedit
Unica.ro
Ce au găsit procurorii DIICOT în casa lui Călin Georgescu, în timpul perchezițiilor. Și din mașina fostului candidat la prezidențiale a fost ridicat un obiect inedit
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Soția a răbufnit pe internet după ce jucătorul a părăsit lotul naționalei României: „Rușine să vă fie! Lacrimile mele au fost infinite”
Gsp.ro
Soția a răbufnit pe internet după ce jucătorul a părăsit lotul naționalei României: „Rușine să vă fie! Lacrimile mele au fost infinite”
Povestea Laurei Crane: de la surf la Insula Iubirii și înapoi la surf » A prins valul vieții ei, iar după 48 de ore a ajuns la spital
Gsp.ro
Povestea Laurei Crane: de la surf la Insula Iubirii și înapoi la surf » A prins valul vieții ei, iar după 48 de ore a ajuns la spital
Parteneri
Cutremur politic izbucnit acum câteva clipe, răsturnare colosală! Sorin Grindeanu face mutarea care schimbă jocul cu Siegfried Mureșan ca premier!
Libertateapentrufemei.ro
Cutremur politic izbucnit acum câteva clipe, răsturnare colosală! Sorin Grindeanu face mutarea care schimbă jocul cu Siegfried Mureșan ca premier!
E OFICIAL! Incredibil, dar adevărat! PRO TV tocmai a făcut anunțul. E vorba despre Adelina Pestrițu. După numai 4 ediții cu &quot;Burlacii...
Avantaje.ro
E OFICIAL! Incredibil, dar adevărat! PRO TV tocmai a făcut anunțul. E vorba despre Adelina Pestrițu. După numai 4 ediții cu &quot;Burlacii...
Cum arăta Gabriella Barbu pe vremea când îi sucea mințile lui Montoya la Insula Iubirii din Spania. Imagini de colecție cu ispita
Tvmania.libertatea.ro
Cum arăta Gabriella Barbu pe vremea când îi sucea mințile lui Montoya la Insula Iubirii din Spania. Imagini de colecție cu ispita
ALTE ȘTIRI
Călin Georgescu arestat
Știri România
20:19
CTP: „Călin Georgescu a fost arestat fiindcă nu s-a realizat o înțelegere PSD-AUR”
O umbrelă galbenă în ploaie
Știri România
19:00
Vremea de mâine, 22 septembrie 2026, în România. Se răcește în toată țara, iar ploile cuprind mai multe regiuni
Parteneri
A găsit 2 miliarde de lire italiene puse la saltea de unchiul decedat. Banca refuză să le primească
Adevarul.ro
A găsit 2 miliarde de lire italiene puse la saltea de unchiul decedat. Banca refuză să le primească
„Trebuia păstrată decizia!” Cristi Balaj, verdict după golul contestat de Oțelul Galați în meciul cu Corvinul
Fanatik.ro
„Trebuia păstrată decizia!” Cristi Balaj, verdict după golul contestat de Oțelul Galați în meciul cu Corvinul
Nicolae Giugea respinge analiza bazată pe extrapolări pentru peste 2.100.000 de pensii
Financiarul.ro
Nicolae Giugea respinge analiza bazată pe extrapolări pentru peste 2.100.000 de pensii
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
Magda Pălimariu, transformare fizică de excepție. Imaginile cu care prezentatoarea TV a surprins pe toată lumea: „Am făcut cea mai bună alegere.” FOTO
Elle.ro
Magda Pălimariu, transformare fizică de excepție. Imaginile cu care prezentatoarea TV a surprins pe toată lumea: „Am făcut cea mai bună alegere.” FOTO
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Breaking în lumea mondenă! Nu a spus niciun cuvințel la început, de parcă subiectul nici măcar nu ar fi existat...Acum însă, Romina Gingașu rupe tăcerea după ce s-a scris că s-a despărțit de miliardarul italian Piero Ferrari: ”Mă mut în...”
Viva.ro
Breaking în lumea mondenă! Nu a spus niciun cuvințel la început, de parcă subiectul nici măcar nu ar fi existat...Acum însă, Romina Gingașu rupe tăcerea după ce s-a scris că s-a despărțit de miliardarul italian Piero Ferrari: ”Mă mut în...”
MONDEN
Nicușor Dan în timp ce își aranjează șosetele lângă Volodimir Zelenski la summit-ul din Ucraina | Foto: captură TikTok
Stiri Mondene
18:37
Reacția unui stilist după momentul viral cu Nicușor Dan care își aranja șosetele lângă Volodimir Zelenski: „Asemenea gafe”
Alin Alexuc Ciurariu și Gabi Torje la Asia Express 2026 | Foto: Antena 1
Exclusiv
Stiri Mondene
17:42
De ce nu a mers Gabi Torje la Asia Express 2026 cu un membru din familie: „Îmi sare CD-ul”. Ce a spus despre Alin Alexuc Ciurariu
Parteneri
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
Creditul ipotecar în 2019: câţi bani se împrumutau românii acum 7 ani pentru o casă
Observatornews.ro
Creditul ipotecar în 2019: câţi bani se împrumutau românii acum 7 ani pentru o casă
Ultima oră! 7 ore de percheziții la vila din Mogoșoaia a lui Călin Georgescu, apoi anchetatorii au ieșit cu genți pline. Și asta nu e tot: au verificat și mașina! Ce au descoperit acolo este incredibil
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! 7 ore de percheziții la vila din Mogoșoaia a lui Călin Georgescu, apoi anchetatorii au ieșit cu genți pline. Și asta nu e tot: au verificat și mașina! Ce au descoperit acolo este incredibil
Parteneri
Gsp.ro
După 10 runde din Superligă, Victor Pițurcă anticipează cum va decurge lupta la titlu: „Dinamo joacă cel mai frumos fotbal, dar altă echipă are un atu important!”
Gsp.ro
Incredibil: a urmat repriza a doua „în ring” între Alibec și Armstrong! » Scoțianul râde de atacant: „Om în toată firea, ce stupid!”
Parteneri
Merg la cinema, dar nu se uită la film. Obiceiul bizar care începe să cucerească Europa
Mediafax.ro
Merg la cinema, dar nu se uită la film. Obiceiul bizar care începe să cucerească Europa
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Presimțire sumbră?! Ce a postat mama Mădălinei Apostol pe rețelele sociale chiar înainte de moartea fiicei sale
Wowbiz.ro
Presimțire sumbră?! Ce a postat mama Mădălinei Apostol pe rețelele sociale chiar înainte de moartea fiicei sale
Parteneri
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Youtube.com
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
EXCLUSIV | Imagini sfâșietoare de la înmormântarea Mădălinei Apostol. Mariachi, lacrimi și scene sfâșietoare la mormânt. Mama ei a fost dusă la spital
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Imagini sfâșietoare de la înmormântarea Mădălinei Apostol. Mariachi, lacrimi și scene sfâșietoare la mormânt. Mama ei a fost dusă la spital
Călin Georgescu a fost reținut! Decizia luată de procurori după ore întregi de audieri
Redactia.ro
Călin Georgescu a fost reținut! Decizia luată de procurori după ore întregi de audieri
Un copilaș de doi ani și-a pierdut viața într-o locuință cuprinsă de foc, în județul Sălaj
Kanald.ro
Un copilaș de doi ani și-a pierdut viața într-o locuință cuprinsă de foc, în județul Sălaj
POLITIC
Kelemen Hunor este președintele UDMR din 2011. Foto: Hepta
Politică
20:40
Kelemen Hunor cere ca Siegfried Mureșan să-și depună mandatul dacă nu strânge voturile înainte ca Guvernul lui să ajungă în Parlament
Arhiva foto
Politică
17:17
Claudiu Năsui și-a dat demisia din Parlamentul României. Cine îl va înlocui pe deputatul ajuns ministru la Chișinău
Parteneri
EXCLUSIV | Un dezvoltator imobiliar din Iași și-a mutat firma la București ca să dea Primăria în judecată de-acolo. Cere anularea unei părți din PUG-ul vechi de 27 de ani. Este al doilea dezvoltator care a recurs la această metodă: a avut succes
Ziaruldeiasi.ro
EXCLUSIV | Un dezvoltator imobiliar din Iași și-a mutat firma la București ca să dea Primăria în judecată de-acolo. Cere anularea unei părți din PUG-ul vechi de 27 de ani. Este al doilea dezvoltator care a recurs la această metodă: a avut succes
„Vrem pe cineva de forță, un vârf puternic” – Petrolul l-a refuzat pe Lepaul, acum Zidane îl cheamă la naționala Franței
Fanatik.ro
„Vrem pe cineva de forță, un vârf puternic” – Petrolul l-a refuzat pe Lepaul, acum Zidane îl cheamă la naționala Franței
Un profesor român și echipa lui de la Stanford au creat șoareci cu creiere pe jumătate umane
Spotmedia.ro
Un profesor român și echipa lui de la Stanford au creat șoareci cu creiere pe jumătate umane
Ultimele știri
LiveText
Știri România
07:17
Călin Georgescu a fost reținut de procurorii DIICOT / Ce au scos la iveală perchezițiile făcute la locuința sa și alte imobile
Libertatea
21:59
Stenograme: Țara în care ar fi vrut să fugă Călin Georgescu. Ce vilă de lux dorea liderul suveranist și negocierile purtate - Euronews
Știri România
21:57
Interceptări din dosarul de înșelăciune al lui Călin Georgescu, publicate de PressOne: Preotul Ion Negoescu i-a pregătit profilul de prezidențiabil din 2022: „CG este Candidatul, l-am depersonalizat de tot”
Analiză
Sănătate și Fitness
21:47
Boala Alzheimer, uitarea care aduce moartea. Cum poate fi tratată, care sunt neajunsurile în România
Citește mai multe
TRENDING
Lifestyle
17:23
Un cuplu a construit o casă cu 700 de anvelope vechi reciclate și lemn: sunt 27 de grade la interior iarna, deși este acoperită complet de zăpadă
Lifestyle
21:50
Horoscop 22 septembrie 2026. Capricornii, în loc să se supere pe cei dragi, ar putea să își păstreze calmul și să-și regândească strategiile
Știri Locale
17:46
Balconul unui apartament de la etajul 7 de pe Bulevardul Tineretului, sectorul 4, s-a prăbușit pe trotuar, peste o mașină
Știri România
10:49
Harta județelor lovite de vijelii puternice în următoarele ore. ANM anunță răcire în toată țara, ploi și ninsori la munte până joi dimineață
Veneția ar putea majora taxa de intrare pentru turiști la 30 de euro și extinde aplicarea acesteia pe o perioadă mai lungă din an. Sursă foto Shutterstock
Cultură și Vacanțe
18:25
Veneția pregătește o nouă lovitură pentru turiști. Cât ar putea ajunge taxa pentru o singură zi
Foto: shutterstock
Lifestyle
Articol susținut de Catena - Aquamare
17:53
Alergia la ambrozie: simptome, cum le calmezi și ce poți face pentru a trece mai ușor peste această perioadă
Foto: Cornel Putan
Lifestyle
Articol susținut de Organizația de management al destinației Timișoara
16:54
Toamna la Timișoara: Picasso, film, arhitectură și seri pe Bega
Ilustrație în stil grecesc cu zeul Apollo, care plutește în dreptul Soarelui și țintește cu arcul spre șarpele Python, care scuipă flăcări.
Lifestyle
16:20
Zeul Apollo – cine a fost, legendă și curiozități
Prof.dr. Maria Puiu, managerul proiectului Expert Rare, care schimbă destinele românilor cu boli rare
Sănătate și Fitness
16:07
Lecția lui Alex, pacientul devenit profesor. ExpertRARE, proiectul de 35 de milioane de lei condus de prof. dr. Maria Puiu, care schimbă destinele românilor cu boli rare
De ce se face floare albă în borcanul cu murături
Lifestyle
20 sept.
De ce se face floare albă la murături și cum o previi. Greșeala frecventă din borcan
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
4 sept.
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan
Cum pastrezi merele peste iarnă
Lifestyle
17 sept.
Cum păstrezi corect merele peste iarnă, ca să reziste până în primăvară
Cum îți dai seama când zacusca este fiartă suficient. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
3 sept.
Cum îți dai seama că zacusca este suficient de fiartă. Semnul pe care îl știau bunicile
Călin Georgescu a ieșit încătușat din sediul DIICOT, după ce a fost reținut 24 de ore. Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea
Știri România
18:47
Călin Georgescu a fost reținut într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu de peste un milion de euro. A ieșit cu cătușe la mâini din sediul DIICOT
Fațada unui magazin Lidl
Știri România
17:33
Schimbarea pe care Lidl a făcut-o, după 20 de ani, în toate magazinele dintr-o țară europeană
România este în continuare una dintre cele mai accesibile pieţe ale muncii din Uniunea Europeană, cu un cost orar al forţei de muncă de 13,6 euro, ceea ce reprezintă doar 39% din media blocului comunitar, de 34,9 euro/oră. Sursă foto Shutterstock
Știri România
17:17
România, printre cele mai ieftine piețe ale muncii din UE. Cât câștigă angajații din București și care sunt domeniile cu cele mai mari salarii
Familia Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen, implicați într-un dosar instrumentat de DIICOT
Știri România
14:40
Ionel Rusen, sponsor pentru Cristela Georgescu. Afaceristul săltat alături de Călin Georgescu are legături cu Rețeaua Bandenia, care spăla bani pentru spionii ruși
fulgere-furtuna-stalpi-energie-electrica
Analiză
Opinii
18 sept.
De ce energia nucleară este, pe termen lung, mai ieftină decât regenerabilele intermitente?
Felix Stroe (PSD), Alin Chirilă (PSD) și Alexandru Muraru (PNL)
Opinii
18 sept.
SIE are nevoie de un inspector general precum CIA, nu de atribuții polițienești precum FSB
Nicușor Dan, încruntat
Opinii
18 sept.
Politica la mișto. Blat pentru anticipate?
Nicușor Dan
Opinii
18 sept.
O carte despre naționalism pe care Nicușor Dan ar fi putut s-o citească înainte să vorbească despre „naționalismul sănătos”
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu