Călin Georgescu, reținut de DIICOT pe 21 septembrie 2026 pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, și constituirea unui grup infracțional organizat, este acuzat de implicare într-o schemă financiară frauduloasă de peste un milion de euro. Printre probele cheie se numără conversații private, depuse la dosar de omul de afaceri Răzvan Leu, denunțătorul principal al cazului.

Acuzațiile aduse lui Georgescu

Potrivit DIICOT, Răzvan Leu ar fi fost convins să plătească 1,1 milioane de euro, sub pretextul că suma reprezintă o garanție pentru o finanțare de șase milioane de euro, din care 100.000 de euro urmau să fie folosiți pentru campania electorală a lui Georgescu.

„Începând cu luna septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate pe raza municipiului București și județului Argeș, iar ulterior pe teritoriul Marii Britanii, membrii grupului infracțional organizat au indus în eroare o persoană vătămată că ar putea obține o finanțare de 6.000.000 euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituție bancară, sub condiția depunerii unei garanții. În aceste condiții, făptuitorii au determinat victima să transfere peste 1.000.000 euro. Ulterior, sub pretextul că se poate majora creditarea la suma de 15.000.000 euro, cu condiția depunerii unei garanții suplimentare, aceștia au determinat victima să transfere o nouă sumă, de 100.000 euro”, se arată într-un comunicat al DIICOT.

Ionel Rusen i-a fost prezentat victimei ca fiind omul care putea asigura obținerea unei linii de credit de 6 milioane de euro (majorată ulterior, faptic, la 15 milioane de euro n.r.). De asemenea, Massimiliano Arena, cetățean italian implicat în escrocherie, era cel care reprezenta teoretic instituția financiară străină care urma să acorde creditul.

Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu și omul de afaceri constănțean Ionel Rusen au fost reținuți luni de procurorii DIICOT.

Rolul preotului Ion Negoescu și legăturile sale controversate

Conform documentelor consultate de PressOne, un rol important în această schemă l-a avut preotul Ion Negoescu, fost ofițer DGPI (Direcția Generală de Protecție Internă), serviciul secret al MAI care este cunoscut ca „Doi ș'un sfert”.

Ion Negoescu, nașul de cununie al lui Răzvan Leu și prieten apropiat al lui Călin Georgescu, ar fi facilitat legătura dintre cei doi. Mai mult, acesta pretindea că îl „educă” pe Georgescu pentru scena politică, susținând că îl „transformă” într-un viitor lider de stat.

După ce a plecat din DGPI, Negoescu a fost angajat la Serviciul de Protecție Informații Clasificate din Senatul României, din 2018 până în 2021, când a ieșit la pensie. Acesta s-a retras ulterior în Mățău, satul natal din Argeș, unde a devenit preot.

Negoescu critica asocierea lui Georgescu cu partidul AUR

Potrivit mesajelor analizate de PressOne, Ion Negoescu a ajutat, între 2021 și 2022, la campanie de construire a imaginii lui Georgescu ca potențial candidat la președinție, conform Într-o conversație din septembrie 2021, Negoescu critica asocierea lui Georgescu cu partidul AUR, considerând-o o decizie „catastrofală”.

Georgescu, însă, l-a liniștit, afirmând că „e calculat totul”.

„Nu mai este CG, este candidatul. L-am depersonalizat de tot și intră în pielea personajului”

În februarie 2022, după un interviu controversat în care Călin Georgescu a făcut afirmații despre Zelea Codreanu și Ion Antonescu, Negoescu i-a spus lui Răzvan Leu că „proiectul a murit înainte de a se naște”.

S-a iscat un scandal public în urma unui interviu acordat de Călin Georgescu la postul de televiziune Realitatea Plus unde a spus că Zelea Codreanu și Ion Antonescu „au făcut și fapte bune” și „s-au luptat pentru moralitatea ființei umane”. Declarațiile au dus ulterior la deschiderea unui dosar penal în care acesta a fost inculpat pentru propagandă legionară.

„[03.02.2022, 07:26:06] Ion Negoescu: E trist rău al nostru, nu scoate un cuvânt...

[03.02.2022, 07:26:23] Răzvan Leu: cred

[03.02.2022, 07:26:31] Răzvan Leu: ar fii bine sa

[03.02.2022, 07:26:35] Ion Negoescu: Mare proiect a murit înainte de a se naște...”, potrivit publicației citate.

Ulterior, la câteva zile de la acest scandal, Ion Negoescu spunea, din nou, că lucrează la programul de guvernare al lui Georgescu și pretindea că l-a dat pe viitorul candidat la președinție „pe mâna profesioniștilor”.

Fostul angajat la DGPI spunea că i-a pregătit „cinci domenii esențiale, cinci specialiști pentru fiecare” și că Georgescu va fi ca „un copil de școală, adică ascultă și învață”.

„De astăzi, nu mai este CG, este candidatul. L-am depersonalizat de tot și intră în pielea personajului”, i-a mai transmis Negoescu lui Leu într-o conversație din februarie 2022.

„[10.02.2022, 07:07:46] Ion Negoescu: Am stabilit 5 domenii esențiale, avem 5 specialiști pentru fiecare, și de azi va fi ca un copil de școală, adică ascultă s-o învață!

[10.02.2022, 07:07:57] Răzvan Leu: Este mult de munca

[10.02.2022, 07:08:02] Răzvan Leu: Asta trebuia făcut de mult

[10.02.2022, 07:08:07] Ion Negoescu: Și-a asumat!

[10.02.2022, 07:08:33] Răzvan Leu: Îmi doresc din tot sufletul sa fie așa! Dar rațional nu știu ce sa zic

[10.02.2022, 07:08:42] Răzvan Leu: Pe economie este Ionel ! (n.r. - Ionel Rusen)

[10.02.2022, 07:09:48] Ion Negoescu: E timp, de astăzi nu mai este CG este Candidatul, l-am depersonalizat de tot și intră în pielea personajului!”, se arată în dosar.

Georgescu l-a dezamăgit pe Negoescu: „Povestea lui este cu final tragic”

Ultima conversație depusă la dosar, din noiembrie 2022, arată dezamăgirea profundă a lui Negoescu față de Georgescu.

„Povestea lui este cu final tragic, o să-l marginalizeze toți, și la ce orgoliu are, o să sufere cumplit!”, îi spunea Ion Negoescu lui Răzvan Leu.

Călin Georgescu a fost reținut într-un dosar de înşelăciune

Călin Georgescu a fost reținut, pe 21 septembrie 2026, pentru 24 de ore de către procurorii DIICOT, fiind scos cu cătușe la mâini.

Fostul candidat din primul tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, anulate de CCR, a fost ridicat din trafic de luni dimineață, iar polițiștii și procurorii au făcut percheziții timp de 8 ore la locuința lui din Mogoșoaia, într-un dosar de constituire a unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată.