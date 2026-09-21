Horoscop 22 septembrie 2026. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe Libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi.



Horoscop Berbec - 22 septembrie 2026:

Cea mai mare problemă a zilei vine din zgârcenie sau din tendința de a-ți proteja exagerat interesele, încălcând drepturile celorlalți.

Horoscop Taur - 22 septembrie 2026:

Ești tentat să te închizi complet față de cei dragi, doar pentru că ai impresia că ceea ce le oferi nu este apreciat.

Horoscop Gemeni - 22 septembrie 2026:

Se anunță complicații la locul de muncă din cauza unor probleme de sănătate sau a unor greșeli intenționate făcute de unii sau de alții.

Horoscop Rac - 22 septembrie 2026:

Este o zi dificilă pentru relațiile cu cei dragi, dar vei avea șansa, în felul acesta, să înțelegi ce te împiedică să ai relații mai frumoase cu ei.

Horoscop Leu - 22 septembrie 2026:

Astăzi va trebui să te protejezi, mai ales în momentele în care ceilalți vor veni către tine cu preocupările lor, încercând să te convingă să fii și tu la fel ca ei.

Horoscop Fecioară - 22 septembrie 2026:

E multă tensiune în aer, atmosfera nu este deloc favorabilă cooperării, nici acasă, nici la serviciu.

Horoscop Balanță - 22 septembrie 2026:

Este o zi de graniță, plină de confuzie, în care se pot lua decizii greșite foarte ușor, în special în legătură cu cei dragi.

Horoscop Scorpion - 22 septembrie 2026:

Vor apărea și mai multe obstacole în calea comunicării armonioase cu cei din familie, iar pe acestea va fi mai greu să le îndepărtezi.

Horoscop Săgetător - 22 septembrie 2026:

Cea mai bună alegere ar fi să îi lași pe toți în pace, să își facă de cap, să vorbească vrute și nevrute, iar tu să îți vezi de ale tale.

Horoscop Capricorn - 22 septembrie 2026:

In loc să te superi pe cei apropiați pentru că ți-au dat sfaturi proaste, ai putea să îți păstrezi calmul și să-ți regândești strategiile.

Horoscop Vărsător - 22 septembrie 2026:

Există un risc important legat de imaginea publică sau cea profesională din cauza unei forme ciudate de lăcomie pe care ar fi bine să nu o lași să te controleze.

Horoscop Pești - 22 septembrie 2026: