Au cumpărat cu 152.000 de euro o școală abandonată, fără să o vadă înainte. Cum a fost transformată clădirea într-o locuință de familie

În 2021, soții Stacey Grissom și Sean Wilson au ales să părăsească agitația New York-ului pentru a se muta în Indiana. În loc să cumpere o casă obișnuită, cei doi au achiziționat o școală abandonată, veche de peste un secol, pentru 175.000 de dolari (aproximativ 152.000 de euro). Decizia a fost luată fără a vizita clădirea înainte, bazându-se pe evaluarea tatălui lui Stacey, un expert în imobiliare, care a văzut potențialul acestei construcții vechi. Școala, situată într-o zonă rurală, avea opt săli de clasă, tavane înalte, ferestre mari și un subsol spațios.

Clădirea funcționa doar ca depozit

Clădirea nu mai fusese folosită pentru cursuri de zeci de ani, funcționând doar ca depozit. Potrivit cotidianului sârb Blic, parte a grupului Ringier Media International, cu ajutorul familiei și al unor meșteri, cuplul a transformat complet această școală într-o locuință primitoare pentru ei și cei doi copii ai lor. Fostele săli de clasă au devenit bucătărie, camere de zi și dormitoare, fiecare colț reflectând o combinație între vechi și nou.

Au încercat să păstreze cât mai multe detalii care amintesc de destinația originală a clădirii, au spus aceștia. Printre aceste elemente se numără tablele școlare vechi, porțiuni din podelele originale și culorile de pe pereți. În holul de la intrare, au instalat chiar un mozaic ce reproduce numele original al școlii.

Renovarea s-a dovedit a fi o adevărată provocare

Cu toate acestea, renovarea s-a dovedit a fi o adevărată provocare. Deși prețul de achiziție al clădirii era comparabil cu cel al unei case modeste din multe orașe americane, transformarea școlii a necesitat investiții consistente și aproape trei ani de muncă intensă.

Au fost necesare lucrări complexe, precum instalarea unui sistem modern de utilități, reabilitarea acoperișului și a ferestrelor, precum și adaptarea sălilor de clasă la nevoile unei familii moderne.

Care a fost cea mai dificilă renovare

Cea mai dificilă renovare a fost cea a bucătăriei, amenajată într-o încăpere aflată într-o stare avansată de degradare. În plus, subsolul, poreclit de foștii proprietari „temnița”, este acum transformat într-o zonă de joacă pentru copii, cu leagăne, tobogane și trambulină.