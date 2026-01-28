Gheață cât vezi cu ochii pe cel mai mare lac interior din Germania

Lacul Müritz, aflat în Mecklenburg-Pomerania de Vest, este acoperit în întregime de un strat solid de gheață, scrie publicația Bild. Potrivit Autorității pentru Căile Navigabile și Transportul pe Elba, grosimea gheții ajunge la 20-25 de centimetri în zonele de la margine. Ultima dată când lacul a înghețat complet a fost în 2021, însă specialiștii spun că astfel de episoade sunt tot mai rare în ultimii ani.

„Acest lucru a fost cu adevărat rar în ultimii ani, mai ales faptul că Lacul Müritz a înghețat complet”, a declarat Sebastian Paetsch, președintele Asociației de Pescuit de Stat din Mecklenburg-Pomerania de Vest.

Paetsch își amintește de iernile mult mai dure din trecut. „În iarna 1995-1996, gheața era atât de groasă încât oamenii mergeau cu mașinile pe lac”. Atunci, stratul de gheață ajungea la aproape jumătate de metru.

Nu mergeți pe gheață, păsările și curenții țin apa deschisă în unele zone

Chiar dacă imaginea este spectaculoasă, autoritățile avertizează clar că mersul pe gheață este periculos. În unele zone, mai ales la golfuri, sub poduri sau în apropierea canalelor de legătură cu alte lacuri, curenții mai puternici fac ca gheața să fie mai subțire sau chiar inexistentă.

Nu întreg lacul este uniform înghețat. În anumite puncte, activitatea păsărilor acvatice și curenții de apă mențin suprafețe deschise. Căldura degajată de păsări și mișcarea apei împiedică formarea gheții în aceste locuri.

Autoritățile sunt deja în alertă. Dacă gheața începe să se spargă, sloiurile pot pune în pericol pontoanele, hangarele pentru bărci și alte structuri de pe mal. Temperaturile, vântul, zăpada și ploaia pot schimba rapid situația. Până atunci, Lacul Müritz amintește de iernile de altădată și este un spectacol natural unic.

