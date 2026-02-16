Polonia, punctul de acces către Europa pentru producătorii auto chinezi

În timp ce Bruxelles se laudă cu măsurile sale protecționiste, numeroase companii auto chineze își fac loc pe piața europeană printr-o „ușă din spate”: Polonia. Această țară, care interzice utilizarea mașinilor chinezești în apropierea bazelor sale militare din cauza riscurilor de spionaj, a devenit fără intenție un punct de tranzit preferat pentru vehiculele chinezești.

Strategia acestor producători este bine pusă la punct. Încep prin a-și testa produsele pe piețele din Europa de Est, unde normele de siguranță sunt mai permisive. Dacă răspunsul consumatorilor este favorabil, își extind treptat prezența spre Vest.

Norme de siguranță inegale pentru mașinile europene și chinezești

Europa susține că își propune să atingă obiectivul „zero decese” pe șosele, impunând standarde stricte de siguranță auto. Totuși, analiștii atrage atenția asupra unei „portițe” legislative care permite producătorilor chinezi să evite aceste cerințe.

Este vorba despre articolul 41 din Regulamentul 2018/858, destinat inițial producției în „serii scurte”. Conform acestuia, vehiculele produse în mai puțin de 1.500 de unități pe an pot fi comercializate fără a respecta normele stricte de siguranță, precum frânarea automată de urgență, asistența la menținerea benzii sau detectarea unghiurilor moarte.

Această excepție, concepută într-o perioadă în care nu se anticipa o avalanșă de mărci chinezești, este acum exploatată pe scară largă.

Printre companiile care profită de această situație se numără BAIC, Bestune, Dongfeng, Forthing, GAC, JAC și Jetour. Unele, precum DR Automobiles, importă vehicule în piese, le asamblează în Italia și se prezintă drept producători locali.

Concurență neloială între firmele europene și cele chinezești

Acest dezechilibru în reglementări creează o concurență neloială care afectează în mod direct companiile consacrate.

Constructorii europeni, americani și japonezi investesc miliarde de euro în dezvoltarea sistemelor de siguranță, în timp ce unii producători chinezi reușesc să evite aceste costuri suplimentare. Rezultatul? Consumatorii, atrași de prețurile mai mici, riscă să achiziționeze vehicule mai puțin sigure.

Totuși, nu toate mărcile chinezești urmează această strategie. Companii precum BYD, OMODA, Jaecoo și Leapmotor au optat pentru omologarea completă conform normelor europene.

De asemenea, MG, care își propune să vândă 300.000 de unități în Europa până în 2025, a ales să își respecte angajamentele față de standardele stricte de siguranță.

