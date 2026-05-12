Potrivit informațiilor publicate de presa auto internațională, proiectul are origini mai vechi, fiind dezvoltat inițial în perioada în care Renault avea un parteneriat cu AvtoVAZ. După întreruperea colaborării, după invazia Rusiei în Ucraina, designul ar fi continuat sub numele de proiect intern „T-134”.

Brevetul depus în decembrie 2025 arată un SUV robust, cu linii moderne, grilă frontală neagră și semnături LED circulare la faruri. Specialiștii auto remarcă faptul că proporțiile și stilul general trimit puternic la modelele Dacia dezvoltate sub umbrela Renault, cum este și Dacia Duster.

De altfel, schițele inițiale ale proiectului au apărut încă din 2021, când designul era prezentat ca un posibil succesor pentru gama Lada Niva.

Schița Lada Niva publicată în 2021 Foto: Carscoops.com

Dezvoltarea noului SUV a fost marcată de întârzieri și blocaje, mai ales după destrămarea parteneriatului Renault – AvtoVAZ. Lansarea era inițial planificată pentru 2028, însă proiectul a fost „înghețat și reluat” în repetate rânduri.

Surse din industria auto susțin că viitorul model ar putea folosi o platformă derivată fie din arhitectura Renault-Dacia CMF-B, fie dintr-o variantă mai veche Lada Vesta.

Noul SUV ar urma să completeze gama actuală, formată din Lada Niva Legend și Niva Travel, modele cu origini vechi de decenii. Deși AvtoVAZ nu a confirmat oficial lansarea, documentele de brevet sugerează că un model de serie ar putea apărea în următorii ani.

Deocamdată, însă, proiectul rămâne la stadiul de prototip și documentație tehnică, fără o dată clară de producție.

