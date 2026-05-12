Potrivit informațiilor publicate de presa auto internațională, proiectul are origini mai vechi, fiind dezvoltat inițial în perioada în care Renault avea un parteneriat cu AvtoVAZ. După întreruperea colaborării, după invazia Rusiei în Ucraina, designul ar fi continuat sub numele de proiect intern „T-134”.

Brevetul depus în decembrie 2025 arată un SUV robust, cu linii moderne, grilă frontală neagră și semnături LED circulare la faruri. Specialiștii auto remarcă faptul că proporțiile și stilul general trimit puternic la modelele Dacia dezvoltate sub umbrela Renault, cum este și Dacia Duster.

De altfel, schițele inițiale ale proiectului au apărut încă din 2021, când designul era prezentat ca un posibil succesor pentru gama Lada Niva.

Schita Lada Niva Vision
Schița Lada Niva publicată în 2021 Foto: Carscoops.com

Dezvoltarea noului SUV a fost marcată de întârzieri și blocaje, mai ales după destrămarea parteneriatului Renault – AvtoVAZ. Lansarea era inițial planificată pentru 2028, însă proiectul a fost „înghețat și reluat” în repetate rânduri.

Surse din industria auto susțin că viitorul model ar putea folosi o platformă derivată fie din arhitectura Renault-Dacia CMF-B, fie dintr-o variantă mai veche Lada Vesta.

Noul SUV ar urma să completeze gama actuală, formată din Lada Niva Legend și Niva Travel, modele cu origini vechi de decenii. Deși AvtoVAZ nu a confirmat oficial lansarea, documentele de brevet sugerează că un model de serie ar putea apărea în următorii ani.

Deocamdată, însă, proiectul rămâne la stadiul de prototip și documentație tehnică, fără o dată clară de producție.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ilie Bolojan spune că Lia Olguța Vasilescu a sunat lideri din PNL ca să le dea sfaturi. Replica primarului PSD al Craiovei
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Răsturnare uriașă de situație pe scena politică din România! Ce a anunțat Sorin Grindeanu în urmă cu puțin timp și cum schimbă decizia lui absolut tot
Viva.ro
Răsturnare uriașă de situație pe scena politică din România! Ce a anunțat Sorin Grindeanu în urmă cu puțin timp și cum schimbă decizia lui absolut tot
Ilie Bolojan și iubita, aplaudați pe stradă, la Oradea. Gestul Ioanei, când a auzit aplauzele, a atras numai cuvinte de laudă. Avem imaginile! VIDEO
Unica.ro
Ilie Bolojan și iubita, aplaudați pe stradă, la Oradea. Gestul Ioanei, când a auzit aplauzele, a atras numai cuvinte de laudă. Avem imaginile! VIDEO
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
gsp
Revine în televiziune după 8 ani: „Mă întorc mai puternică” » Cum arată acum
GSP.RO
Revine în televiziune după 8 ani: „Mă întorc mai puternică” » Cum arată acum
Pique, amendat cu o sumă fabuloasă, după ce-a „tranzaționat informații privilegiate”
GSP.RO
Pique, amendat cu o sumă fabuloasă, după ce-a „tranzaționat informații privilegiate”
Parteneri
Iubirile lui Ioan Isaiu. Un celebru artist face dezvăluiri care îți rup inima: „A avut și o relație acolo, timp de doi ani, cu…”! WOW, chiar neașteptat! Dar marea lui iubire a fost soția lui, producător TV la TVR și Antena 1
Libertateapentrufemei.ro
Iubirile lui Ioan Isaiu. Un celebru artist face dezvăluiri care îți rup inima: „A avut și o relație acolo, timp de doi ani, cu…”! WOW, chiar neașteptat! Dar marea lui iubire a fost soția lui, producător TV la TVR și Antena 1
Postarea ironică a lui George Burcea chiar în ziua nunții Andreei Bălan. Ce a putut s[ posteze după ce a văzut că fetele lui îi spun „tata” lui Victor Cornea
Avantaje.ro
Postarea ironică a lui George Burcea chiar în ziua nunții Andreei Bălan. Ce a putut s[ posteze după ce a văzut că fetele lui îi spun „tata” lui Victor Cornea
Andreea Bălan, mireasă de poveste lângă Victor Cornea! „Două suflete, o singură iubire”. Imaginile pe care toată lumea le aștepta
Tvmania.ro
Andreea Bălan, mireasă de poveste lângă Victor Cornea! „Două suflete, o singură iubire”. Imaginile pe care toată lumea le aștepta

Alte știri

Medic de la Maternitatea Polizu amendat după moartea bebelușului născut prematur. DSP a sesizat Colegiul Medicilor pentru un posibil caz de malpraxis
Știri România 11:25
Medic de la Maternitatea Polizu amendat după moartea bebelușului născut prematur. DSP a sesizat Colegiul Medicilor pentru un posibil caz de malpraxis
ANM anunță răcire accentuată a vremii în toată țara, lapoviță și ninsoare, ploi torențiale și vijelii. Cât timp sunt valabile codurile galbene de vreme rea
Știri România 10:52
ANM anunță răcire accentuată a vremii în toată țara, lapoviță și ninsoare, ploi torențiale și vijelii. Cât timp sunt valabile codurile galbene de vreme rea
Parteneri
Soldați ruși schilodiți în războiul din Ucraina au fost puși să defileze la o paradă de Ziua Victoriei
Adevarul.ro
Soldați ruși schilodiți în războiul din Ucraina au fost puși să defileze la o paradă de Ziua Victoriei
Adrian Porumboiu, propunere-șoc în fotbalul românesc după ce a văzut analiza lui Vassaras: „Să anunțe în maxim 20 de secunde”
Fanatik.ro
Adrian Porumboiu, propunere-șoc în fotbalul românesc după ce a văzut analiza lui Vassaras: „Să anunțe în maxim 20 de secunde”
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Parteneri
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Elle.ro
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut
Viva.ro
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut

Monden

Eurovision 2026: programul și tot ce trebuie să știți despre concurs
Stiri Mondene 11:39
Eurovision 2026: programul și tot ce trebuie să știți despre concurs
Drama Ecaterinei Ladin, Dalida din „Las Fierbinți”. Și-a pierdut fratele și asta a marcat-o profund. „Despre asta nu am vorbit prea mult”
Stiri Mondene 11:37
Drama Ecaterinei Ladin, Dalida din „Las Fierbinți”. Și-a pierdut fratele și asta a marcat-o profund. „Despre asta nu am vorbit prea mult”
Parteneri
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
TVMania.ro
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
Domeniul care duce lipsă acută de angajați recrutează direct din facultăți. Salarii de la 1.000 de euro
ObservatorNews.ro
Domeniul care duce lipsă acută de angajați recrutează direct din facultăți. Salarii de la 1.000 de euro
Gata! Ilie Bolojan, gest care a aprins internetul, în plin haos politic! Reacțiile oamenilor au izbucnit instant, imaginile sunt peste tot acum
Libertateapentrufemei.ro
Gata! Ilie Bolojan, gest care a aprins internetul, în plin haos politic! Reacțiile oamenilor au izbucnit instant, imaginile sunt peste tot acum
Parteneri
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
GSP.ro
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
Gestul echipei României a SCANDALIZAT Japonia: „De ce au făcut asta? E spațiu sacru!”
GSP.ro
Gestul echipei României a SCANDALIZAT Japonia: „De ce au făcut asta? E spațiu sacru!”
Parteneri
Situație fără precedent într-o țară: 50 de orașe sufocate de temperaturi extreme
Mediafax.ro
Situație fără precedent într-o țară: 50 de orașe sufocate de temperaturi extreme
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Wowbiz.ro
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Wowbiz.ro
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Hantavirusul este foarte diferit de COVID. Va provoca următoarea pandemie?
Mediafax.ro
Hantavirusul este foarte diferit de COVID. Va provoca următoarea pandemie?
BREAKING NEWS Trafic restricționat pe A2 după ce două mașini s-au izbit puternic. Câte victime sunt
KanalD.ro
BREAKING NEWS Trafic restricționat pe A2 după ce două mașini s-au izbit puternic. Câte victime sunt

Politic

Nicușor Dan, înaintea consultărilor pentru noul premier: „Nu fac experimente”. Răspunsul la întrebarea dacă Ilie Bolojan mai poate fi prim-ministru
Politică 11:02
Nicușor Dan, înaintea consultărilor pentru noul premier: „Nu fac experimente”. Răspunsul la întrebarea dacă Ilie Bolojan mai poate fi prim-ministru
Nicușor Dan anunță că va chema AUR la consultările pentru formarea unui nou guvern
Politică 10:19
Nicușor Dan anunță că va chema AUR la consultările pentru formarea unui nou guvern
Parteneri
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
ZiaruldeIasi.ro
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
Românul care a câștigat campionatul și Cupa în doar 4 zile și-a ales favorita înainte de finala U Cluj – Universitatea Craiova: „Depinde câtă foame ai”
Fanatik.ro
Românul care a câștigat campionatul și Cupa în doar 4 zile și-a ales favorita înainte de finala U Cluj – Universitatea Craiova: „Depinde câtă foame ai”
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea