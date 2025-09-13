Unii analiști sperau că odată cu venirea verii cererea de mașini din Rusia va crește, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

10 miliarde euro ar putea pierde bugetul Rusiei din cauza crizei de pe piața auto

Conform Ministerului Industriei și Comerțului, între ianuarie și iunie în Rusia s-au vândut 607.478 de mașini noi, față de 844.662 în aceeași perioadă a anului trecut, iar diferența este semnificativă.

Situația nu e complet nouă: scăderi asemănătoare au avut loc în 2015 și 2020. Dar atunci piața și-a revenit rapid, iar experții explicau prăbușirea prin crizele mondiale sau instabilitatea economiei rusești. Acum însă, spun specialiștii, lucrurile stau altfel.

„Vânzările sunt mici la toți dealerii, la toți comercianții, inclusiv la revânzători. Dacă mergeți la vamă, veți vedea mașini, dar există un decalaj de timp de circa două luni. Acum intră în țară ce s-a cumpărat la sfârșitul lui februarie. Mașini nevândute sunt într-adevăr multe”, spune expertul auto și bloggerul Kirill Cernov.

De la începutul anului s-au închis deja aproximativ 200 de showroomuri auto, ceea ce înseamnă cam 5% din totalul celor circa 4.000 existente în Rusia, a declarat președintele asociației „Dealerii auto din Rusia”, Aleksei Podșcekoldin.

Peste 100%, adaosul la prețul unei mașini noi în Rusia din cauza restricțiilor

Potrivit directorului de vânzări retail al AG „Avilon”, Ilia Petra, reducerile ajung deja la 30.000 de euro doar pentru a scăpa mai repede de stocuri.

Problemele de vânzări au început încă din 2022, pe fondul războiului Rusia-Ucraina, al sancțiunilor și inflației, când piața auto rusă s-a prăbușit cu 59%. Dacă în 2021 rușii cumpăraseră 1,67 milioane de mașini, un an mai târziu au cumpărat doar 687.000.

În martie 2022, când SUA și UE au interzis livrările de modele „de lux” (peste 50.000 de euro), mărcile occidentale și-au suspendat operațiunile la fabricile din Rusia și s-au retras de pe piață.

Rusia, invadată de mașini chinezești

În primul trimestru din 2023, cota vânzărilor de mașini noi europene, americane, japoneze și coreene a scăzut de la 67% la 6%.

În lipsa pieselor de schimb, Rusia a legalizat pentru prima dată în 20 de ani importul paralel, în martie 2022.

Dar chiar și cu aceste alternative, cumpărarea unui model occidental a devenit aproape imposibilă: taxe, adaosuri și transportul aproape au dublat prețul. În 2025, modelele europene populare nu se găsesc sub 40.500 de euro.

Astfel, în 2023, când piața își revenea și vânzările crescuseră cu 69% față de 2022, Rusia a fost inundată de mașini chinezești, cota lor crescând de la 8,9% la 42%.

Experți auto: e începutul unei crize de durată, problemele sunt interne

În 2024, dealerii au avut o ușoară pauză: vânzările au crescut cu 39% într-un an. Companiile chineze și-au început producția în Rusia, iar rușii s-au obișnuit cu modelele asiatice.

Conform prognozelor companiei de consultanță „Tehnologii ale încrederii”, piața urma să revină la nivelul dinainte de război până în 2026. Însă deja în ianuarie 2025 vânzările au început din nou să scadă dramatic.

De data aceasta, spun experții, e începutul unei crize de durată. Dacă înainte scăderile erau cauzate de factori externi (război, pandemie), acum problemele sunt interne.

Economia rusă se află în pragul unei crize de consum: salariile nu țin pasul cu scumpirile, iar tot mai mulți ruși nu își mai permit să cumpere mașini noi. Inclusiv Lada Granta, care în 2021 costa de la 5.400 de euro, ajunsese în 2025 la 7.600 de euro.

Dobânzile mari la credite sufocă piața: volumul creditelor auto în primele cinci luni din 2025 a scăzut cu 53% față de anul precedent.

Taxa de reciclare a mașinilor importate, majorată cu 85%

„Oamenii cumpără mașini doar în cazuri extreme – accidente, defecțiuni grave”, explică Serghei Udalov, director executiv Avtostat.

Oferta limitată a accentuat scăderea. Cota unor mărci chinezești precum Haval, Chery și Geely a scăzut cu 7–10%, iar importurile din China s-au redus cu 47% în primele patru luni din 2025.

Reducerile la mașinile chinezești au ajuns la 37%, iar rușii au început să scape de ele: anunțurile de vânzare s-au dublat în 2024. Motivul principal: calitatea. Experții spun că 20–25% dintre cumpărători au fost dezamăgiți.

Situația a fost agravată de majorarea taxei de reciclare a mașinilor importate cu 70–85% la final de 2024 și de anunțul că până în 2030 va crește anual cu încă 10–20%.

Lada nu mai are căutare, reducerile nu ajută

Una dintre cele mai mari victime ale prăbușirii pieței auto rusești a fost mașina Lada. Din august 2024, vânzările companiei au scăzut cu 28,4%, potrivit Avtostat. Granta s-a vândut cu 31% mai puțin, Niva Legend cu 19%, iar Vesta cu 43%.

Pentru a vinde stocul de anul trecut, au existat reduceri generoase: pentru Lada Vesta din 2024 – minus 2.400 de euro, pentru Niva – minus 1.000 de euro, pentru Granta – 500 de euro.

„Reducerile nu prea ajută. Pe stoc sunt încă peste 300.000 de mașini, dintre care o treime Lada. Nu mai avem unde să le punem”, spune un dealer. Lada a intrat în topul celor mai populare cinci mărci afectate de criză.

La finalul primului semestru din 2025, Lada se numără printre cele mai afectate cinci mărci de pe piață. Mai rău stau doar Solaris (–70%), Omoda (–54%), Changan (–43,5%) și Geely (–38%).

În iulie 2025, în Rusia s-au vândut 120.600 de mașini noi, adică cu 11,4% mai puține decât în iulie 2024. În august, vânzările au scăzut cu 19% față de anul trecut. Ministerul Industriei și Comerțului estimează o prăbușire de 40% a pieței auto până la final de an.

„Nu e o scădere, e o prăbușire. Considerăm situația extrem de gravă”, comentează președintele Asociației dealerilor auto din Rusia.

150.000 de oameni riscă să rămână șomeri din cauza crizei auto

Pentru stimularea vânzărilor auto din Rusia, autoritățile iau în calcul noi reglementări: de exemplu, se propune taxarea suplimentară a mașinilor mai vechi de 15 ani.

Vladimir Putin, în schimb, a cerut rușilor să cumpere produse autohtone, chiar dacă „sunt puțin mai scumpe”, avertizând că achizițiile din străinătate pot duce la pierderea suveranității.

Dealerii estimează că în septembrie 2025 piața auto din Rusia ar putea înregistra cea mai mare prăbușire din ultimii ani.

Cel puțin o treime dintre showroomuri vor încheia anul cu pierderi, bugetul de stat va pierde circa 10 miliarde euro, iar până la 150.000 de persoane ar putea rămâne șomere.

