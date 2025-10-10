Lamborghini Urus, rupt în două după un accident mortal în Maroc

Tragedia s-a petrecut în noaptea de sâmbătă, 4 octombrie, pe drumul de coastă Aïn Diab din Casablanca, o zonă renumită pentru cluburile sale de plajă și pentru traficul intens, unde șoferii circulă adesea cu viteză mare. În 1957, șoseaua a făcut parte dintr-un circuit de Formula 1.

Potrivit ziarului olandez De Stentor, bolidul de lux rula cu o viteză extrem de mare când șoferul a pierdut controlul volanului. Mașina s-a izbit de un copac, s-a rupt în două și a luat foc.

Bucăți din bolidul de lux s-au împrăștiat pe șosea

Martorii vorbesc despre un „accident înfiorător”, iar imaginile de la fața locului arată resturi împrăștiate pe carosabil.

În urma impactului, doi pasageri au murit pe loc, iar alți doi au fost transportați la spital cu răni grave. Autoritățile marocane au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale tragediei.

Recent, un șofer a scăpat cu viață după ce și-a rupt Lamborghini-ul Huracán în două, pe autostrada A94 din Germania. Bolidul s-a izbit de un copac și s-a făcut bucăți.

În general, accidentele cu Lamborghini implică viteze foarte mari (peste 200 km/h), iar pagubele materiale sunt enorme, dar victimele sunt relativ rare în aceste cazuri, datorită tehnologiilor moderne de siguranță din aceste supercaruri.

