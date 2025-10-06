Un Lamborghini Huracán alb (preț pornind de la 200.000 de euro, viteză maximă 325 km/h, 0-100 km/h în 3,1 secunde), s-a izbit violent de un copac, pe 3 octombrie, pe autostrada 94, lângă Daglfing, și s-a rupt în două bucăți.

Șoferul, 35 de ani, a pierdut controlul volanului. În urma impactului puternic mașina a luat foc. Martorii oculari au intervenit rapid pentru a-l ajuta pe șoferul grav rănit.

Echipajele de pompieri sosite la fața locului au stins incendiul folosind spumă specială. Bărbatul a fost transportat de urgență cu ambulanța la un spital din München, fiind internat în secția de Terapie Intensivă. Starea sa este gravă, dar stabilă.

Cauza accidentului este încă necunoscută, implicarea unei terțe părți pare puțin probabilă, a transmis Poliția Rutieră din Hohenbrunn.

