Atacul cu cuțitul, care a avut loc de-a lungul porțiunii sudice a Bulevardului Las Vegas, cunoscută sub numele de „The Strip”, a fost raportat cu puțin timp înainte de prânz, ora locală, de către Departamentul de Poliție Metropolitană din Las Vegas, pe pagina de Twitter a instituției.

#BREAKING At approximately 11:42 a.m., the LVMPD received a report of a stabbing with multiple victims in front of a casino in the 3100 block of South Las Vegas Boulevard. At this time, at least six victims have been located. One victim has been declared deceased. pic.twitter.com/WegbwHZRf8

Detalii oficiale privind circumstanțele în care s-a produs atacul nu au fost disponibile imediat. Relatările presei locale citează martori care au declarat că înjunghierile au avut loc în mai multe locuri și că unele dintre victime ar fi putut fi animatoare („showgirls”, în limba engleză) din Las Vegas care fac fotografii cu turiștii de-a lungul bulevardului.

Poliția a anunțat că ofițerii care au răspuns apelului privind un atac cu victime multiple care a avut loc în fața unui cazinou au găsit cel puțin șase victime, una fiind declarată decedată la fața locului.

„Victimele sunt transportate la spitalele din zonă, dar nu este cunoscută gravitatea rănilor” aceastora, a precizat poliția într-un al doilea mesaj publicat pe Twitter, adăugând că un suspect a fost reținut.

#BREAKING Other victims are being transported to area hospitals with unknown extent of injuries. The suspect has been taken into custody. This is an ongoing investigation.



There are road closures in the area. Citizens are advised to avoid the area.



Event LLV221000021737