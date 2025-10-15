„Mai greu, mai difcil”, fără colaborarea cu autoritățile din România

„Parchetul European poate ajuta România, poate reduce frauda cu TVA, poate reduce frauda vamală, poate ajuta statul român să aibă mai mulți bani în buget. Asta este datoria noastră și asta este ceea ce facem. Dacă nimeni nu ne sesizează și nimeni nu vrea să lucreze cu noi, vă promit eu că o să lucrăm încet, mai greu, mai dificil, dar tot o să ajungem acolo, în portul Constanța. Eu aștept totuși ca anumite instituții din România să se trezească și să facă ceea ce trebuie făcut, cum e normal, pentru că nu noi oricum o să ne facem treaba, e mai dificil, dar oricum o să facem”, a declarat Laura Codruța Kövesi pentru Libertatea.

Și, în timp ce autoritățile române refuză să colaboreze cu Parchetul European, nu la fel stau lucrurile în ceea ce privește celelalte țări. În acest an, procurorii europeni au coordonat o descindere în portul Pireu din Grecia, confiscând 2.435 de containere cu bunuri de contrabandă aduse din China, în principal biciclete electrice, textile și încălțăminte. 

Operațiunea a purtat numele Calypso și a beneficiat de sprijinul autorităților din Grecia. Mecanismul fraudulos din portul Pireu se desfășura, conform anchetatorilor, de cel puțin opt ani, cauzând un prejudiciu estimat la peste 350 de milioane de euro prin neplata taxelor vamale și 450 de milioane de euro prin neplata TVA.

Procurorul-șef al Parchetului European critică faptul că până acum nu a fost deschis vreun dosar de mare anvergură legat de problemele din Portul Constanța: „Am văzut că sunt dosare, se mai întâmplă câteva lucruri mici legat de portul Constanța, dar doar atât. Noi de când s-a înființat Parchetul European din 2019, n-am primit nicio informație legată de ce se întâmplă în portul Constanța, absolut niciuna. 

Noi nu suntem nici polițiști, nici vameși. Rolul nostru nu este să detectăm, trebuie să facem investigații. De aceea toate celelalte instituții trebuie să detecteze și să raporteze la Parchetul European. Și acesta trebuie să fie un reflex. 

Un procuror român poate să înceapă să facă micul său dosar acolo, la fel cum am început și în Grecia cu operațiunea Calypso. Dacă nu eram în Parchetul European, procurorul grec probabil nu ar fi mers pe acea firmă, unde erau oameni de paie, și nu s-ar fi întâmplat nimic. N-ar fi văzut niciodată ce este în spate și n-ar fi ajuns să descopere ce se întâmpla”.

„Nu poate nimeni să mă convingă că tu, din România, nu vezi ce se întâmplă la tine în țară”

Laura Codruța Kövesi a precizat pentru Libertatea că infracțiuni se comit în toate porturile din Europa, nu doar în portul Constanța, însă, spre deosebire de portul din România, după cum subliniază procurorul-șef al Parchetului European, din alte state sunt primite informații și sesizări și procurorii europeni pot lucra. 

„Un șef de vamă ne-a sunat și ne-a spus că după acțiunea noastră la Pireu a simțit că a crescut foarte mult volumul operațiunilor la el în port. Haideți să ne așezăm la masă să vedem ce e de fapt deschidere. Nu avem aceeași deschidere în România. Sunt importuri și din China? Sunt, iar în dosarele în care le-am investigat, majoritatea dintre ele au avut legătură cu frauda vamală. 

Au fost situații în care am văzut că bunurile au intrat în portul Constanța, ele au avut ca destinație finală Germania sau Spania, dar aveau conexiuni cu România. Deci noi cumva venim cu informațiile din Spania și din Germania și vedem ce se întâmplă în România. Deci nu poate nimeni să mă convingă că tu, din România, nu vezi ce se întâmplă la tine în țară, dacă tu aștepți întotdeauna Parchetul European să vină din afară să spună uite aici s-a întâmplat asta și asta și asta, este altceva. 

Pentru că aceste dosare cu fraudă vamală și cu TVA ce au avut conexiuni cu România, le-am deschis pe baza informațiilor primite din afară, dar niciodată din România. Din punctul meu de vedere, frauda cu TVA și frauda vamală trebuie să fie o prioritate”, subliniază Laura Codruța Kövesi.

Conform bilanțului făcut public în primăvara acestui an, în 2024 Parchetul European a deschis 251 de anchete legate de România, cu un prejudiciu estimat în valoare de 2,3 miliarde de euro, sumă ce plasează România pe locul 3 la nivel european după Italia și Germania.

Foto: Denis Grigorescu

Reportajele și anchetele sunt mari consumatoare de timp și resurse. Din acest motiv, te invităm să susții munca jurnaliștilor printr-o donație. Aici găsești mai multe opțiuni prin care poți contribui la dezvoltarea altor materiale similare: libertatea.ro/sustine. Îți suntem recunoscători că ne citești și că ești alături de noi.

