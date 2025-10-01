Sute de genți care au fost folosite pentru livrarea de mâncare de către agenții Tazz au fost scoase total din uz, odată cu vânzarea companiei și transformarea acesteia în Wolt.

Acestea nu au fost aruncate, ci au fost transformate în ghiozdane și penare complet noi, dedicate copiilor aflați în dificultate.

Astfel, peste 300 de ghiozdane au fost create și donate elevilor din București, aflați în risc de abandon școlar, în prima etapă a unui proiect special.

300 de copii au primit ghiozdane complet echipate cu rechizite

Sute de livratori Wolt și-au predat vechile genți în care transportau mâncarea clienților, pentru a prelua pe cele noi, rebranduite. Oficialii companiei au luat o decizie în premieră și au decis ca gențile acestora să nu fie aruncate, ci transformate.

Acestea au ajuns la Atelierul de Pânză, unde au fost demontate manual de echipe care au inclus și persoane cu dizabilități. „Materialele reutilizabile au fost atent selectate, tăiate și cusute pentru a crea ghiozdane și penare noi”, anunță oficialii companiei.

După finalizarea acestora, noile ghiozdane au fost donate către mai mulți copii de la Școala Gimnazială Nr. 2 din cartierul Ferentari, București. Peste 300 de copii au găsit, pe bănci, ghiozdane noi și complet echipate cu rechizite.

Totul s-a desfășurat după un parteneriat cu World Vision România, organizația neguvernamentală activă în zonele rurale și în comunitățile vulnerabile din țara noastră.

„Au adus nu doar bucurie elevilor noștri, ci le-au dat și speranță”

„Rebrandingul nu înseamnă doar o schimbare de nume și culori, ci reprezintă și o reflecție asupra a ceea ce lăsăm în urmă. Am ales să vedem gențile de livrare care nu mai aveau o misiune ca pe o resursă pentru viitor. Bucuria transformării noastre a devenit, astfel, și bucuria unui nou început pentru acești copii”, spune Alin Șerban, directorul general Wolt.

Marian Vasile, directorul școlii gimnaziale din Ferentari, a punctat: „Prin oferirea a peste 300 de ghiozdane complet echipate, nu doar că au adus bucurie elevilor noștri, ci le-au dat și speranță”.

„Astfel de inițiative fac o reală diferență în viețile copiilor care se confruntă cu greutăți materiale, le oferă nu doar un ajutor concret, ci și șansa de a-și continua educația și de a spera la un viitor mai bun”, a mai spus acesta.

În cei peste 35 de ani de activitate în România, fundația World Vision a sprijinit peste 500.000 de copii și adulți din 41 de județe.

