Sute de genți care au fost folosite pentru livrarea de mâncare de către agenții Tazz au fost scoase total din uz, odată cu vânzarea companiei și transformarea acesteia în Wolt.

Acestea nu au fost aruncate, ci au fost transformate în ghiozdane și penare complet noi, dedicate copiilor aflați în dificultate.

Astfel, peste 300 de ghiozdane au fost create și donate elevilor din București, aflați în risc de abandon școlar, în prima etapă a unui proiect special.

vlcsnap-2025-09-30-19h12m52s048Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 15

300 de copii au primit ghiozdane complet echipate cu rechizite

Sute de livratori Wolt și-au predat vechile genți în care transportau mâncarea clienților, pentru a prelua pe cele noi, rebranduite. Oficialii companiei au luat o decizie în premieră și au decis ca gențile acestora să nu fie aruncate, ci transformate.

Acestea au ajuns la Atelierul de Pânză, unde au fost demontate manual de echipe care au inclus și persoane cu dizabilități. „Materialele reutilizabile au fost atent selectate, tăiate și cusute pentru a crea ghiozdane și penare noi”, anunță oficialii companiei.

Ce cred vecinii bulgari despre trecerea de la leva la euro de anul viitor: „Nu fiți invidioși!”
Recomandări
Ce cred vecinii bulgari despre trecerea de la leva la euro de anul viitor: „Nu fiți invidioși!”

După finalizarea acestora, noile ghiozdane au fost donate către mai mulți copii de la Școala Gimnazială Nr. 2 din cartierul Ferentari, București. Peste 300 de copii au găsit, pe bănci, ghiozdane noi și complet echipate cu rechizite.

Totul s-a desfășurat după un parteneriat cu World Vision România, organizația neguvernamentală activă în zonele rurale și în comunitățile vulnerabile din țara noastră.

Le-au tăiat gențile de mâncare ale curierilor și le-au dus în Ferentari. Ce-au găsit peste 300 de elevi pe bancă, la școală

„Au adus nu doar bucurie elevilor noștri, ci le-au dat și speranță”

„Rebrandingul nu înseamnă doar o schimbare de nume și culori, ci reprezintă și o reflecție asupra a ceea ce lăsăm în urmă. Am ales să vedem gențile de livrare care nu mai aveau o misiune ca pe o resursă pentru viitor. Bucuria transformării noastre a devenit, astfel, și bucuria unui nou început pentru acești copii”, spune Alin Șerban, directorul general Wolt.

Marian Vasile, directorul școlii gimnaziale din Ferentari, a punctat: „Prin oferirea a peste 300 de ghiozdane complet echipate, nu doar că au adus bucurie elevilor noștri, ci le-au dat și speranță”.

„Astfel de inițiative fac o reală diferență în viețile copiilor care se confruntă cu greutăți materiale, le oferă nu doar un ajutor concret, ci și șansa de a-și continua educația și de a spera la un viitor mai bun”, a mai spus acesta.

În cei peste 35 de ani de activitate în România, fundația World Vision a sprijinit peste 500.000 de copii și adulți din 41 de județe.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Superliga explozivă în runda 11: goluri, cartonașe roșii și lupte pentru playoff

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cazul Sorinei Săcărin a stârnit un val de reacții, dar apoi s-au mai aflat puține informații despre ea. A apărut o nouă imagine cu fetița din Baia de Aramp. Ce s-a întâmplat cu adevărat, după ce a fost adoptată
Viva.ro
Cazul Sorinei Săcărin a stârnit un val de reacții, dar apoi s-au mai aflat puține informații despre ea. A apărut o nouă imagine cu fetița din Baia de Aramp. Ce s-a întâmplat cu adevărat, după ce a fost adoptată
Imagini de la înmormântarea Ioanei Popescu. Câteva flori în sicriu și coroane pe lângă, puține pungi de împărțit, oameni câți să-i numeri pe degete. Un obiect, așezat chiar peste ea, i-a înmărmurit pe toți / Foto
Unica.ro
Imagini de la înmormântarea Ioanei Popescu. Câteva flori în sicriu și coroane pe lângă, puține pungi de împărțit, oameni câți să-i numeri pe degete. Un obiect, așezat chiar peste ea, i-a înmărmurit pe toți / Foto
Adevăratul motiv pentru care Nicole Kidman și Keith Urban divorțează după 19 ani de căsnicie! Ce au dezvăluit apropiații: „E șocată de...”
Elle.ro
Adevăratul motiv pentru care Nicole Kidman și Keith Urban divorțează după 19 ani de căsnicie! Ce au dezvăluit apropiații: „E șocată de...”
gsp
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
GSP.RO
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
Valentin Ceaușescu are probleme grave de sănătate și a cerut ajutor de la statul român: „O singură injecție costă puțin peste 7.500 lei”
GSP.RO
Valentin Ceaușescu are probleme grave de sănătate și a cerut ajutor de la statul român: „O singură injecție costă puțin peste 7.500 lei”
Parteneri
Ultima oră, au apărut imaginile! Scene de nepermis la căpătâiul Ioanei Popescu!! Iubitul ei a făcut un gest revoltător chiar lângă sicriu, iar Mara Bănică a intervenit în forță!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră, au apărut imaginile! Scene de nepermis la căpătâiul Ioanei Popescu!! Iubitul ei a făcut un gest revoltător chiar lângă sicriu, iar Mara Bănică a intervenit în forță!
David Pușcaș, viral! A dezvăluit marea dorință pe care o avea Ioana Popescu și nu a reușit să și-o îndeplinească. Mesaj acid pentru familia ei
Avantaje.ro
David Pușcaș, viral! A dezvăluit marea dorință pe care o avea Ioana Popescu și nu a reușit să și-o îndeplinească. Mesaj acid pentru familia ei
Cum arată casa în care a crescut Ștefan Floroaica. Concurentul de la „Asia Express” a avut o copilărie simplă, departe de agitația capitalei
Tvmania.ro
Cum arată casa în care a crescut Ștefan Floroaica. Concurentul de la „Asia Express” a avut o copilărie simplă, departe de agitația capitalei

Alte știri

„Aviația românească se află pe un trend ascendent”, crede Marius Popescu, președintele Asociației Companiilor Aeriene Românești „Carpathia”
Interviu
Știri România 18:42
„Aviația românească se află pe un trend ascendent”, crede Marius Popescu, președintele Asociației Companiilor Aeriene Românești „Carpathia”
Multe rute noi din București în luna octombrie. Unde pot zbura românii, în premieră, și ce curse dispar din orarul de toamnă - iarnă
Știri România 17:30
Multe rute noi din București în luna octombrie. Unde pot zbura românii, în premieră, și ce curse dispar din orarul de toamnă – iarnă
Parteneri
Românii, în centrul unui scandal în Germania. IT-ist român din Berlin acuză Der Spiegel: „Articol rasist”
Adevarul.ro
Românii, în centrul unui scandal în Germania. IT-ist român din Berlin acuză Der Spiegel: „Articol rasist”
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Financiarul.ro
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Superliga.ro (P)
Christ Afalna: „Mă simt român”
Christ Afalna: „Mă simt român”
Cu ce rămânem după etapa cu numărul unsprezece din Superliga
Cu ce rămânem după etapa cu numărul unsprezece din Superliga
Parteneri
Daciana Sârbu face noi dezvăluiri despre actualul ei iubit, Alex Ghionea, și divorțul de Victor Ponta: „Nu am motiv să țin ceva secret, dar…”
Elle.ro
Daciana Sârbu face noi dezvăluiri despre actualul ei iubit, Alex Ghionea, și divorțul de Victor Ponta: „Nu am motiv să țin ceva secret, dar…”
A uitat protocolul! Nicușor Dan, întors din drum la Timișoara. Moment stânjenitor pentru președinte, după ce a uitat ce trebuia să facă / FOTO
Unica.ro
A uitat protocolul! Nicușor Dan, întors din drum la Timișoara. Moment stânjenitor pentru președinte, după ce a uitat ce trebuia să facă / FOTO
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Viva.ro
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD

Monden

5 știri by Libertatea – Monden: Câţi bani a făcut Raluca Bădulescu la „Asia Express” | La ce intervenţie a apelat Gabriela Firea
Stiri Mondene 18:07
5 știri by Libertatea – Monden: Câţi bani a făcut Raluca Bădulescu la „Asia Express” | La ce intervenţie a apelat Gabriela Firea
Ce spune Nelu Cortea despre filmul în care va apărea în curând: „Asta face toată diferența”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:33
Ce spune Nelu Cortea despre filmul în care va apărea în curând: „Asta face toată diferența”
Parteneri
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
TVMania.ro
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Scandal la CJ Brăila între un membru PSD și un liberal: "Zât să-i spui lui mă-ta, porcule"
ObservatorNews.ro
Scandal la CJ Brăila între un membru PSD și un liberal: "Zât să-i spui lui mă-ta, porcule"
Cine este, de fapt, Mihai Lungu, ultimul bărbat din viața Ioanei Popescu. Trecutul său dubios și condamnarea la închisoare. A recunoscut și el
Libertateapentrufemei.ro
Cine este, de fapt, Mihai Lungu, ultimul bărbat din viața Ioanei Popescu. Trecutul său dubios și condamnarea la închisoare. A recunoscut și el
Parteneri
Noua prezentatoare a Ligii Campionilor a înnebunit milioane de fani cu fotografii fierbinți, dar are O MARE problemă
GSP.ro
Noua prezentatoare a Ligii Campionilor a înnebunit milioane de fani cu fotografii fierbinți, dar are O MARE problemă
Mihai Popovici, tatăl lui David Popovici, acuzat că și-a angajat fratele la casieria bazinului. Replica lui: „Nu am încălcat nicio lege”
GSP.ro
Mihai Popovici, tatăl lui David Popovici, acuzat că și-a angajat fratele la casieria bazinului. Replica lui: „Nu am încălcat nicio lege”
Parteneri
Adrian Năstase, despre vizita în China: Mi-ar fi plăcut să stau în fața lui Putin sau a lui Kim
Mediafax.ro
Adrian Năstase, despre vizita în China: Mi-ar fi plăcut să stau în fața lui Putin sau a lui Kim
Mărturia care schimbă totul! Fostul logodnic al Ioanei Popescu face dezvăluiri tulburătoare: „Ea și-a dorit, dacă moare tânără, să fie…”
StirileKanalD.ro
Mărturia care schimbă totul! Fostul logodnic al Ioanei Popescu face dezvăluiri tulburătoare: „Ea și-a dorit, dacă moare tânără, să fie…”
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Maine e mare sarbatoare!! Il cinstim pe sfantul care ne protejeaza de farmece si vraji. Multi romani ii poarta numele 👇 VEZI IN PRIMUL COMENTARIU 👇
Redactia.ro
Maine e mare sarbatoare!! Il cinstim pe sfantul care ne protejeaza de farmece si vraji. Multi romani ii poarta numele 👇 VEZI IN PRIMUL COMENTARIU 👇
Unui bărbat cu ambele picioare amputate i s-a retras indemnizația de handicap! Explicația incredibilă a DGASPC
KanalD.ro
Unui bărbat cu ambele picioare amputate i s-a retras indemnizația de handicap! Explicația incredibilă a DGASPC

Politic

Ministrul Florin Manole: Vom avea o nouă lege a salarizării până la jumătatea anului viitor. Cu siguranță, nu va fi făcută pe repede-nainte
Exclusiv Interviu
Politică 16:30
Ministrul Florin Manole: Vom avea o nouă lege a salarizării până la jumătatea anului viitor. Cu siguranță, nu va fi făcută pe repede-nainte
Nicușor Dan a uitat protocolul înaintea intonării imnului, la Timișoara, unde a depus o coroană de flori la Monumentul Crucificării | VIDEO
Politică 30 sept.
Nicușor Dan a uitat protocolul înaintea intonării imnului, la Timișoara, unde a depus o coroană de flori la Monumentul Crucificării | VIDEO
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt