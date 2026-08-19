A ales dintre mii de culori și și-a pus familia în mașină

Maybach-ul a fost realizat prin Manufaktur Made to Measure, programul prin care Mercedes permite clienților să personalizeze în profunzime culorile, materialele și finisajele. LeBron a ales o caroserie Light Ivory, inclusiv pentru jante, combinată cu piele Nappa albastru închis la interior.

Dar cele mai interesante lucruri se văd abia când te apropii. Pe fiecare prag există o plăcuță metalică cu zilele de naștere ale celor trei copii ai săi, Bronny, Bryce și Zhuri. Pe consola centrală sunt gravate coordonatele orașului Akron, Ohio, sub inițialele „LLTK” – „Long Live the King”.

Logo-ul personal „King James”, format din literele L și J și o coroană, apare pe aripile față, gurile de ventilație, tetiere, covorașe și chiar pe pernele lombare din spate. „E super personalizată”, a spus LeBron despre mașină într-un interviu acordat Vanity Fair.

Sub capotă are un V12 de 630 CP

Baza nu este nici ea tocmai obișnuită. Mercedes-Maybach S 680 este vârful gamei S-Class și folosește un motor V12 biturbo de 6,0 litri, cu 630 CP. Auto.it notează că personalizarea nu a urmărit să transforme mașina într-un model ostentativ, ci să păstreze aspectul relativ discret al unui Maybach, cu detalii pe care numai proprietarul le înțelege complet.

Un S 680 standard costă în Statele Unite aproape 250.000 de dolari, înainte de personalizările Manufaktur. Mercedes nu a spus cât a costat exemplarul lui James.

Mai există însă o surpriză: tehnic, nu va exista unul singur. Mercedes și LeBron au realizat și un al doilea S 680 aproape identic, care urmează să fie scos la licitație. Banii vor merge către LeBron James Family Foundation și programele educaționale I Promise pentru copiii din Akron.

Prima lui mașină a fost un Ford Explorer, iar primul Lamborghini nu știa să-l conducă

LeBron, care are 2,06 metri înălțime, se potrivește destul de bine cu ideea unui Maybach cu spațiu uriaș în spate. Dar colecția sa a pornit mult mai modest. La 16 ani, mama sa i-a cumpărat un Ford Explorer vechi de șapte ani. După intrarea în NBA, prima mașină pe care și-a cumpărat-o singur a fost un BMW Seria 7 verde cu interior bej, ales în culorile liceului său.

Primul său supercar a fost un Lamborghini Gallardo cu transmisie manuală. Problema era că LeBron nu știa să conducă o mașină manuală. Soluția lui a fost să cumpere încă o mașină pe care să învețe înainte să se urce la volanul Lamborghini-ului.

Chiar și după Lamborghini, Ferrari, Rolls-Royce și acum un Maybach făcut după propriile specificații, LeBron spune că mai are o mașină pe listă: LaFerrari. Au fost produse doar 499 de exemplare, iar exemplarele bune ajung astăzi la câteva milioane de dolari.

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