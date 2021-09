Lecția de modestie a lui David Popovici, în fața elevilor unei școli din București: „M-am considerat mereu un băiat care înoată repede”

În uralele colegilor, David le-a mulțumit tuturor profesorilor. „N-aș fi putut să ajung aici fără oamenii care mă susțin, fie că sunt părinții mei, antrenorii mei, dar o parte foarte importantă e și mediul, școala și toți profesorii. Toți se află în spatele succesului meu și toți au contribuit cu câte ceva. La Paris (la Olimpiada de vară din 2024, n.red.) va fi și mai frumos!”, le-a promis el tuturor.

Ca să încălzească atmosfera, elevii și profesorii au dansat pe melodia trupei September, „Do you remember”. Ministrul Cîmpeanu s-a mulțumit să aplaude de pe margine, deși cu toții au fost invitați să participe la coregrafia pregătită special pentru prima zi. „Eu știu să înot, nu să dansez”, s-a scuzat și David Popovici.

Bucuria primei zile de școală din această toamnă la Colegiul Coșbuc din Capitală

Apoi, ministrul Cîmpeanu și David au eliberat mai multe baloane, ajutați de câțiva copii care i-au înconjurat.

„Mă bucur să văd o școală atât de frumoasă, la care am constatat că elevii țin atât de mult. Am făcut această promisiune că voi veni la începerea anului școlar atunci când David a obținut marele premiu, pot să-i spun așa, la Olimpiadă”, a spus ministrul Educației. „Nici nu știe ce premiu a luat”, îl taxează din public o liceană care are masca pe bărbie.

În vârstă încă de 16 ani (împlinește 17 ani pe 15 septembrie), David Popovici s-a clasat al patrulea în finala de 200 de înot liber de la recentele Jocuri Olimpice de la Tokyo, fiind considerat de presa mondială ca fiind unul dintre viitoarele staruri mondiale ale acestui sport.

„Am încredere că fiecare dintre dumneavoastră este un David, adică un învingător”, a spus și inspectoarea școlară generală Mihaela Ștefan.

„Dacă am știut să fac lucrurile bine, e meritul părinților care m-au crescut”

Sorin Cîmpeanu a participat apoi împreună cu David Popovici și la festivitatea de la Școala gimnazială 190, școală care are și bazin de înot semiolimpic omologat. La eveniment a fost prezent și primarul sectorului 4, Daniel Băluță, împreună cu fiica sa.

David Popovici, la festivitatea de la Școala 190 din sectorul 4

„Cel mai important este să vă urmați visul. Eu vă mulțumesc pentru laude, dar m-am considerat mereu un băiat care înoată repede. Dacă uneori am știut și să vorbesc bine sau să fac lucrurile bine, acesta e meritul părinților mei care m-au crescut”, le-a spus David copiilor de ciclu primar.

Astăzi a început școala în format fizic pentru 99,7% dintre elevi. În 12 localități din șase județe se învață online. În fiecare vineri, în funcție de rata infectării din ultimele 14 zile, se decide dacă școlile din anumite localități continuă să învețe față în față sau trec în online.

