Fotografia cu dascălul în tranșee, predându-le studenților săi prin video-call, a devenit virală. Într-un interviu pentru Fakty, Șandor a povestit că „prelegerile continuă” și a oferit perspectiva sa asupra războiului declanșat de Rusia.

Fedor Șandor nu este doar un profesor universitar. Este unul dintre fondatorii clubului de petanc din Ujgorod, organizează regata orașului, promovează turismul în Transcarpatia și este convins că, deși Lvivul este renumit pentru cafenelele sale, „cea mai delicioasă cafea din țară se bea la Ujhorod”.

Coleg, pe front, cu părinții studenților săi!

Profesorul servește în prima linie, într-una dintre cele mai fierbinți zone ale frontului, la Izium, în estul Ucrainei. Părinții unora dintre studenții lui sunt dislocați în aceeași unitate, „astfel încât pot controla procesul de educație a copiilor fără a părăsi serviciul”, glumește universitarul.

Șandor povestește că nu credea în ideea invadării Ucrainei de către Rusia, „chiar pariasem pe 100 de grivne cu un coleg că nu va fi război. Dar, după-amiaza, după primele știri despre bombardamente, după ce am am fost la cursuri în costum și cravată, am mers la biroul de înregistrare și înrolare militară. Într-o oră eram deja în cazarmă”.

„Știam despre arme doar din filme și cărți”

Timp de 30 de zile s-a adaptat la noile realități din Brigada 101 de Trupe Transcarpatice. „A trebuit să particip la antrenamente, la trageri. Nu am făcut armata. Știam despre arme doar din filme și cărți”.

Chiar dacă a fost dislocat pe front, Șandor nu și-a uitat studenții de la Ujgorod și a cerut permisiunea de la comandament de a putea preda: „Mi-au spus că, dacă cele două activități nu interferează, nu e o problemă”.

„La început, studenții mei nici nu știau de unde predau. Când am ajuns pe linia frontului și au început să zdrăngănească mortierele în fundal, m-au întrebat ce se aude. Abia atunci le-am spus unde sunt”. „Nu închideți, așteptăm să se liniștească tirul și continuăm”, le spunea profesorul.

În ultimii doi ani, din cauza pandemiei, toată lumea s-a obișnuit cu învățământul la distanță. Așa că nu a fost „vreo problemă pentru nimeni”.

„Acele universități celebre din Moscova și Sankt Petersburg nu predau nimic. Totul e o minciună! Nu există educație rusă”

Referindu-se la războiul declanșat de Moscova, profesorul crede că „este ilogic. Ei controlau totul, prin oligarhi, prin partide politice, prin sistemul energetic, inclusiv Ucraina. Nu a existat nicio logică în acest război în sine, dar, chiar și așa, l-au început”.

Dascălul are o singură explicație: lipsă de educație, de cultură, de moralitate. „Acele universități celebre din Moscova și Sankt Petersburg nu predau nimic. Totul e o minciună”, susține el.

O persoană normală la cap nu poate lega și viola femei și fete, nu le poate ucide, așa cum a fost cazul în Bucha. Piloților care au bombardat teatrul din Mariupol nu le-a păsat asupra cui au aruncă obuzele. În prezent, nu există educație rusă! Fedor Șandor, profesor universitar:

Șandor crede că mulți ruși nici nu înțeleg de ce au atacat Ucraina: Nici măcar termenul denazificare nu se mai folosește, pentru că majoritatea rușilor nu înțeleg ce este. Dar au fost atât de fascinați de minciunile lor, încât au ajuns să creadă în ele”.

„Este necesar să se vaccineze și să se vindece organismul numit Ucraina”

Și adaugă: „Virusul trebuie distrus, poate devora întregul organism”. Apoi, profesorul Șandor argumentează: „Acum există o luptă a civilizațiilor. Prima etapă este eliminarea agresiunii virusului sub forma lui armată, a pericolului pe care îl reprezintă Rusia, și, apoi, revenirea la matcă a tuturor teritoriilor geografice pe care le-a ocupat. A doua etapă va fi în interiorul virusului. Se va distruge, se va sinucide? Vom vedea. Dar, acum este necesar să se vaccineze și să se vindece organismul numit Ucraina”.

