Legătura dintre generalul SRI revenit în forță și un manager de spital din Capitală. „De ce nu se organizează concurs de un an?”

Cristian Celea. Foto: Agerpres

În mai 2022, viceprimarul Bucureștiului, Horia Tomescu, USR, a declarat agenției Agerpres că va organiza în toamnă un concurs pentru cele 19 spitale din subordinea Primăriei Capitalei.

Acel concurs nu a mai venit, iar unitățile medicale ce țin de Primărie prin ASSMB (Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București) sunt conduse, în continuare, de interimari.

Printre ei se numără Șerban Dragosloveanu. Medic primar ortoped în cadrul Spitalului Foișor, București, el a fost numit manager interimar pe 19 decembrie 2022 la același spital.

Dragosloveanu e un medic bun. Problema este însă că operează în timpul programului de manager. Ceea ce nu este în regulă, fiindcă nu se prea ocupă de spital Oameni care lucrează acolo spun:

Doctorul Șerban Dragosloveanu este ginerele generalului SRI în rezervă Cristian Georgică Celea

Recomandări Afacerea de 50 de milioane de euro a lui Copos: A împrumutat bani de la CEC să ridice o clădire, iar banca de stat a devenit chiriaş şi îi plăteşte ratele

„Pentru a nu afecta buna funcționare a spitalului”

De-a lungul timpului, contractul de management al șefilor de spital a suferit mai multe modificări, acesta fiind prezent ca anexă în ordine de ministru.

Însă, mereu, acesta era bine definit tocmai pentru a nu se intercala cu programul de operații.

Conform unui document din 2016, postat pe site-ul Ministerului Sănătății, managerul putea desfășura activități medicale doar în afara intervalului 8-16.

Decizia era argumentată: „pentru a nu afecta buna funcţionare a spitalului”.

În 2018, documentul a suferit o modificare. Astfel, conform Ordinului nr. 730 din 5 iunie 2018 „pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management și a listei indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului public”, managerul are stipulat prin contract repartizarea exactă a orelor de lucru.

Multe operații și în zile diferite

Oamenii din spital declară că, în cazul lui Dragosloveanu, orele de operație se intercalează cu orele de management. Angajații care au discutat cu Libertatea au solicitat confidențialitate.

Sursele au trimis către ziar mai multe documente care arată, susțin angajații, că managerul operează în timpul programului.

Recomandări Reacția tânărului pentru care instanța cere anularea notei 2 la purtare. Își apără mama: „A muncit mai mult decât toți cei care o jignesc”

Situația reflectată de documente este următoarea:

Pe 6 ianuarie 2023 , Dragosloveanu are programată o operație în sala VII. Aceasta este marcată drept PTG (proteză totală de genunchi)

, Dragosloveanu are programată o operație în sala VII. Aceasta este marcată drept PTG (proteză totală de genunchi) Pe 25 ianuarie 2023 , Dragosloveanu are programate patru intervenții în sala VII: două PTS (proteză totală șold), un PTG (proteză totală genunchi) și o artroscopie

, Dragosloveanu are programate patru intervenții în sala VII: două PTS (proteză totală șold), un PTG (proteză totală genunchi) și o artroscopie Pe 31 ianuarie 2023 , Dragosloveanu are, în sala nr. VI, două operații de PTSNC (proteză totală de șold necimentată) și un PTG (proteză totală genunchi)

, Dragosloveanu are, în sala nr. VI, două operații de PTSNC (proteză totală de șold necimentată) și un PTG (proteză totală genunchi) Pe 2 februarie, tot în sala VII, are două PTSNC și un PTG

Joi, 16 februarie 2023 , are patru operații, proteze de șold, genunchi și artroscopie

, are patru operații, proteze de șold, genunchi și artroscopie Vineri, 17 februarie 2023, sunt programate două operații: o proteză de șold și una de genunchi

Programările pe săli de operație sunt mult mai multe și din zile diferite, însă devin redundante. „Are și patru operații pe zi, când se ocupă și de spital?!”, se întreabă angajații.

„De ce nu se organizează concurs? ASSMB și Primăria București l-au anunțat din mai anul trecut. Suntem aproape în aprilie 2023”, conchid oamenii din spital.

Recomandări INVESTIGAȚIE. Activarea generalului SRI Celea, omul cu 23 de terenuri, două case, 3 apartamente, 4 mașini și 3 șalupe în declarația de avere

„E foarte ocupat, nu poate să vă primească”

Libertatea a ajuns la Spitalul Foișor pe 13 martie, puțin înainte de ora 10 dimineață, chiar în timp ce sursele susțineau că Dragosloveanu e în operație.

„E foarte, foarte ocupat, nu poate să vă primească”, a început o angajată, din informațiile ziarului chiar secretara sa.

Când ziaristul a punctat că nu vrea decât să discute 5 minute, aceasta a repetat că „e foarte ocupat”, însă a negat când a fost întrebată dacă el operează în acele momente.

„Treburi de management”, a invocat ea. „Ne puteți lăsa un telefon?”, a spus ea, menționând că vom fi sunați noi. Nu s-a întâmplat asta.

Ce se întâmplă după-amiază?

Ziarul a verificat, la fața locului, dacă Dragosloveanu e în spital după-amiaza, așa cum ar trebui dacă operează în jurul orelor 10-11.

Asta pentru că unii șefi de spital justifică faptul că stau după-amiază și seara la spital dacă operează dimineața, pentru a respecta cele 8 ore de management.

Reporterul a ajuns la 18:10 în spital pe 23 martie. Inițial, paznicul a fost foarte amabil, a zis că „sigur, managerul e în spital”, se duce să întrebe.

După alte câteva minute, angajatul a revenit. „Nu știu unde e, o fi plecat. Am fost și pe sus, unde are biroul, are lumina stinsă, o fi plecat pe la vreo ședință”.

Concluzia, „veniți până în ora 2:30, 3 maxim”.

Libertatea l-a contactat telefonic pe Dragosloveanu. Acesta a menționat că nu poate face niciun comentariu și a redirecționat reporterii către biroul de presă al ASSMB.

ASSMB spune că managerul n-are program fix

Într-un răspuns oferit către ziar, Administrația Spitalelor din subordinea Primăriei spune că s-a înțeles cu managerul ca acesta să lucreze 8 ore pe zi ca manager, iar în rest să poată face operații între orele 7 și 19.

„ASSMB și-a dat acordul pentru o repartizare a programului său de lucru adaptată acestei situații, în condițiile legii. Astfel, având în vedere prevederile art. 178 alin. (6) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, la solicitarea dr. Șerban Dragosloveanu s-a acceptat ca programul de lucru pentru desfășurarea atribuțiilor de manager interimar să se încadreze în intervalul orar 07:00 – 19:00, cu respectarea următoarelor condiții: – programul poate fi repartizat și în mod inegal, în funcție de necesitățile unității sanitare, cu respectarea normei de 8 ore aferentă funcției de manager; – în modul de repartizare a programului de lucru, prioritate trebuie să aibă funcția administrativă”, scrie ASSMB.

ASSMB n-a indicat nicio dată pentru concursul anunțat de anul trecut.

„După îndeplinirea tuturor condițiilor legale, vor putea fi stabilite și anunțate public datele la care vor avea loc concursurile pentru ocuparea funcției de manager la spitalele administrate”, a fost răspunsul sec.

„Sper să se întâmple curând”

Pentru a lămuri problema lipsei concursurilor de manager, incriminată de medici, Libertatea l-a contactat pe viceprimarul Horia Tomescu.

„Suntem în aceeași situație”, a început acesta.

„Cele 19 echipe au manageri interimari. S-a schimbat legea sănătății și s-a modificat numărul de persoane în consiliile de administrație ale spitalelor publice, și din acest motiv a trebuit să adoptăm o nouă hotărâre de consiliu pentru modificarea consiliilor de administrație, astfel încât ele să devină operaționale. Mai avem nevoie să facem un regulament de concurs și să pornim concursurile”, a adăugat Tomescu. Nici politicianul USR nu a indicat o dată a consursurilor.

„Eu sper să se întâmple curând, e unul dintre lucrurile la care țin, adică e normal să avem manageri prin concurs”, a conchis el.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email [email protected]

GSP.RO Fost fotbalist legendar, aflat în vizită în România, batjocorit într-un parc din Craiova. „De unde ți-ai luat, mă, mersul ăsta?” Cum a reacționat. VIDEO

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Băutura de care Liviu Dragnea nu s-a atins până la 58 de ani. În pușcărie a încercat-o prima oară

Viva.ro Cum arată Nelu Curcă din La Bloc, la 15 ani de când s-a retras din televiziune. De ce s-a mutat la mănăstire: 'Adulterul...'

TVMANIA.RO Ce face Horia Vîrlan de când nu mai are emisiune. De ce nu mai are contract cu Prima TV

Observatornews.ro ANIMAŢIE. La 33 de ani, Alexandru s-a aruncat în faţa maşinii condusă de Monica Odagiu. Ce arată rezultatul necropsiei

Știrileprotv.ro O fabrică uriașă se va construi în România. Va fi cea mai mare din Europa pe nișa ei

FANATIK.RO Culisele arestării lui Dan Diaconescu, la “Profeţiile lui Mitică”: „Miza e George Simion, președintele AUR!” Video exclusiv

Orangesport.ro EXCLUSIV! Gigi Becali se mută din casa din Pipera într-un ”palat” de 20 mil. €, lângă Bucureşti. FOTO! Cum arată

Unica.ro Elena Băsescu, schimbare totală de look. Cum arată fata cea mică a fostului președinte, la 42 de ani

HOROSCOP Horoscop 11 aprilie 2023. Berbecii încep o perioadă mai dinamică, în care vor dori să facă mai multe deplasări, să întâlnească oameni noi