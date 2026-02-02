Noile documente divulgate din dosarul Epstein întăresc și mai mult suspiciunile potrivit cărora defunctul finanțist american ar fi lucrat pentru serviciile secrete rusești într-o operațiune de compromitere a elitei politice și de afaceri occidentale.

Cele aproximativ 3 milioane de pagini, 180.000 de imagini, 2.000 de videoclipuri și sute de scrisori și e-mailuri personale ale lui Epstein conțin numeroase referiri la Vladimir Putin, Rusia și Moscova. Astfel, numele lui Putin apare de 1.056 de ori, termenul Rusia este menționat de peste 5.900 de ori, iar Moscova – de peste 9.000 de ori.

Corespondență cu Serghei Beliakov, un viceministru rus provenit din Academia FSB

În ceea ce privește Rusia, se observă o legătură între Jeffrey Epstein și Serghei Beliakov, un absolvent al Academiei FSB care a ocupat, în perioada 2012 – 2014, funcția de viceministru al Dezvoltării Economice a Rusie. Într-un e-mail din iulie 2015, Epstein i se plânge lui Beliakov de o „fată rusoaică din Moscova” care „încearcă să șantajeze un grup de oameni de afaceri influenți din New York”. „Acest lucru este rău pentru afacerile tuturor celor implicați… Aveți sugestii?”, scrie finanțistul.

Serghei Beliakov activa pe atunci ca director al Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg, cunoscut pentru faptul că este folosit de Kremlin pentru a recruta oameni de afaceri.

Într-un mesaj adresat fetei, Epstein se declară „foarte dezamăgit” de faptul că recursese la amenințări și că a „simțit nevoia să contacteze niște prieteni din FSB”. Pentru a rezolva situația, Epstein îi oferă fetei 50.000 de dolari pe lună pentru următorii doi ani. De asemenea, promite să o ajute cu o viză, dar, dacă decide să rămână la Moscova, „este în regulă” pentru el.

„Kompromat” cu tinere din Rusia

Dosarele conțin totodată informații despre fete aduse de la Moscova la Paris și la New York. Într-un e-mail din 2010, Epstein îi scria destinatarului: „Mâine organizez o cină pentru niște fete din Rusia… ne vedem la ora 10”. Aceste fete erau aduse în principal printr-o agenție de modele din Krasnodar.

Prin aranjarea unor întâlniri sexuale între aceste femei și oameni de afaceri influenți, magnați media, oficiali guvernamentali și politicieni, Epstein ar fi putut fi implicat într-o operațiune clasică de „kompromat” orchestrată de serviciile secrete rusești, notează The Telegraph.

Posibile întâlniri cu Vladimir Putin

Jeffrey Epstein a discutat de asemenea despre aranjarea unor întâlniri cu Vladimir Putin și s-a întâlnit cel mai probabil cu liderul de la Kremlin. În septembrie 2011, Epstein a primit un e-mail în care destinatarul îi transmitea posibilitatea „programării unei întâlniri cu Putin” în timpul unei viitoare călătorii în Rusia. E-mailul suna astfel: „Am vorbit cu Igor. Mi-a spus că ultima dată când ați fost în Palm Beach, i-ați spus că ați avut o întâlnire cu Putin pe 16 septembrie și că ar putea rezerva un bilet către Rusia pentru a ajunge cu câteva zile înaintea dumneavoastră”.

O altă întâlnire fusese planificată pentru a doua parte a anului 2014, dar nu a mai avut loc în urma doborârii unui avion al companiei Malaysia Airlines în estul Ucrainei. Întâlnirea planificată cu Putin pare „o idee proastă după accidentul de avion”, i-a scris intermediarul său japonez lui Epstein.

Agenția independentă de știri Aghenstvo a descoperit și alte întâlniri potențiale și planificate între condamnatul pentru pedofilie și liderul de la Kremlin. Într-un e-mail din octombrie 2010, Epstein întreba: „L-ai avut pe Putin pe barca ta?”. Ulterior, în contextul unei vizite planificate în Rusia, scria: „Trebuie să obțin viză? Am un prieten al lui Putin, ar trebui să-l rog pe el?”.

În august 2011, Epstein îi scria unui om de afaceri din Emiratele Arabe Unite că „Putin ar putea veni în Statele Unite. Aș prefera să mă întâlnesc cu el aici, așa că la Soci este puțin probabil”.

Sfaturi pentru ruși despre cum să-l manipuleze pe Donald Trump

Potrivit Kyiv Post, o parte consistentă a corespondenței lui Epstein îl implică pe fost premier norvegian Thorbjørn Jagland pe vremea când activa ca secretar general al Consiliului Europei. Epstein îi scria lui Jagland despre dorința de a discuta cu Putin teme economice și tehnologice, inclusiv monede digitale.

În ianuarie 2014, fostul finanțist cerea să i se „explice lui Putin că Rusia are nevoie de o versiune mai avansată de Bitcoin”. Ultimele referiri apar în 2017 și 2018, când Epstein își exprima dorința de a se întâlni cu Vladimir Putin sau, alternativ, cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov.

Într-un e-mail trimis pe 24 iunie 2018 fostului lui Thorbjørn Jagland, Jeffrey Epstein îi spunea acestuia că i-ar putea oferi lui Serghei Lavrov „o idee despre cum să trateze cu Donald Trump”. Acest e-mail fusese trimis cu câteva zile înainte de summitul Trump – Putin de la Helsinki.

În schimbul de e-mailuri, Epstein a indicat că a discutat anterior despre Trump cu Vitali Ciurkin pe vremea când acesta era ambasadorul Rusiei la ONU și înainte ca să moară subit, la vârsta de 65 de ani, în 2017. „Ciurkin a fost grozav”, relata defunctul finanțist. „L-a înțeles pe Trump după conversațiile noastre. Nu este complicat: trebuie să pară că primește ceva, este atât de simplu”, adăuga el.

„Administrator de avere” pentru Vladimir Putin

Într-un raport FBI din 27 noiembrie 2017, bazat pe declarațiile unei surse confidențiale, Epstein apare drept „administrator de avere” pentru Vladimir Putin. Epsteein ar fi oferit servicii similare și fostului lider al Zimbabwe, Robert Mugabe.

Conform Daily Mail, oficialii de securitate americani cred, de asemenea, că Epstein avea legături și cu crima organizată rusă. Acest lucru ar putea explica ușurința cu care Epstein părea să poată aduce „fete” din Rusia și Belarus.

Jurnalistul de investigații Craig Unger a publicat în 2021 o carte cu concluzii similare. El a susținut că Epstein a obținut femei prin intermediul unor proxeneți ruși. Unger consideră că FSB, agenția succesoare a KGB-ului, ar fi putut obține materiale incriminatoare din numeroasele videoclipuri pe care Epstein le-ar fi realizat cu prietenii săi celebri și cu aceste femei.

„Îi ai pe Andrew, Bill Gates, Donald Trump, Bill Clinton și toți ceilalți plasați în poziții compromițătoare, pe o insulă plină de tehnologie. Este cea mai mare operațiune de ademenire din lume. Americanii se ocupă de asta de ani de zile, dar ai noștri par mai reticenți în privința asta, probabil din cauza legăturii cu familia regală”, a declarat o sursă din serviciile secrete britanice.

Toate personalitățile menționate în dosare neagă orice faptă ilegală.

„Epstein ar fi avut contacte cu oficiali ruși și cu Putin însuși. Multe dintre iubitele sale erau din Rusia. Elite occidentale influente au trecut prin orbita sa. Care sunt șansele ca aceasta să nu fi fost o operațiune clasică rusească de tip „kompromat?”, se întreabă jurnalista Tatiana Kozîreva, specializată în investigarea corupției la nivel înalt.

Propaganda Kremlinului deturnează atenția spre Mossad

De cealaltă parte, propaganda rusă încearcă să acrediteze teoria că Epstein ar fi fost un agent al serviciului israelian de informații Mossad.

Potrivit teoriei, Epstein ar fi fost introdus în lumea spionajului de către Robert Maxwell, tatăl lui Ghislaine Maxwell, cunoscută ca partenera de lungă durată a fostului finanțist. Ghislaine Maxwell ispășește o pedeapsă de 20 de ani pentru trafic sexual cu minori și alte infracțiuni legate de asocierea sa cu Jeffrey Epstein.

Unele surse din serviciile secrete afirmă că Robert Maxwell era un agent sovietic încă din anii 1970, când lucra pentru extrădarea evreilor din URSS în Israel, cu implicarea Mossad. În schimb, spun sursele, Maxwell a spălat bani pentru ruși în Occident, cu ajutorul lui Epstein.

Robert Maxwell a murit în circumstanțe neclare în 1991, căzând peste bord de pe iahtul său în Oceanul Atlantic. Jeffrey Epstein a fost declarat mort în închisoare, în august 2019, după ce s-ar fi sinucis, pe vremea primului mandat al lui Donald Trump la Casa Albă.

