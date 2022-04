„Nu numai belaruşii, ci şi ruşii luptă de partea Ucrainei. Legiunea «Libertatea Rusiei» merge pe front. Unităţi ale legiunii «Libertatea Rusiei», formate din ruşi proucraineni, s-au mutat pe câmpurile de luptă din estul Ucrainei, după două luni de antrenament”, scrie NEXTA, care a publicat și câteva imagini cu grupul de luptă, în timp ce se pregătește de plecare în Ucraina.

Not only #Belarusians, but also Russians are fighting on the side of Ukraine. The „Freedom of #Russia” Legion goes to the front.



Units of „Freedom of Russia” Legion, formed of pro-Ukrainian Russians, moved to battlefields in the east of #Ukraine after two months of training. pic.twitter.com/9zofHeeMSn