Leul scade în raport cu euro, dolarul și lira sterlină. Cursul BNR, luni, 21 septembrie 2026

Știri România Circulație blocată pe DEx12 spre Pitești: Zeci de baxuri cu scutece s-au împrăștiat pe șosea în urma unui accident între două TIR-uri

BREAKING NEWS LiveText Știri România Călin Georgescu, dus la audieri, la sediul DIICOT. DIICOT: „100.000 de euro urmau să fie utilizați pentru campania electorală a lui Călin Georgescu”. Surse: În dosar ar fi vizată și Cristela Georgescu

Analiză Știri România Toate manevrele prin care Florian Coldea și oamenii lui au încercat să scape de dosarul „optimizărilor” din justiție