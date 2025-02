De Chan Ho-him (Hong Kong)

Președintele american a declarat că „China operează Canalul Panama”, făcând referire la exploatarea de către CK Hutchison a două porturi din Panama, o afirmație care reia îngrijorările exprimate pentru prima dată atunci când grupul a obținut contractele în 1997.

Avocații panamezi au lansat un proces în încercarea de a anula concesiunile, în timp ce guvernul din Panama auditează grupul. Cel mai bogat om din Hong Kong, poreclit „Superman”, și-a construit grupul care cuprinde porturi, comerț cu amănuntul, infrastructură și telecomunicații pe baza investițiilor strategice în vest.

Deși a mai trecut prin critici legate de legăturile cu China, inclusiv în Australia și Regatul Unit, ultimul atac vine într-un moment delicat. Compania se află sub presiune pentru a-și stimula acțiunile – care au scăzut cu mai mult de 40% în ultimii cinci ani și au performanțe inferioare indicelui de referință Hang Seng din Hong Kong – și pentru a recurge la fondul de război de peste 130 miliarde HK$ (16,7 miliarde USD) pentru a asigura achiziții mai mari, cum ar fi Thames Water din Regatul Unit.

Brațul său de infrastructură, CK Infrastructure, a făcut luna aceasta o ofertă preliminară de 7 miliarde de lire sterline pentru o participație majoritară la Thames Water, rivalizând cu o ofertă de 4 miliarde de lire sterline din partea firmei americane de capital privat KKR. Analiștii anticipează reacții negative cu privire la legăturile sale cu China.

„Nu excludem ca geopolitica să limiteze planurile de expansiune ale grupului CK”, a declarat Lorraine Tan, director de cercetare a acțiunilor asiatice la Morningstar. Li, care a fugit în Hong Kong-ul administrat de britanici la vârsta de 12 ani, a început în producția de materiale plastice înainte de a se extinde în domeniul imobiliar și al telecomunicațiilor.

Compania a raportat în 2023 un profit de 3 miliarde de dolari și este unul dintre cele mai mari conglomerate din Hong Kong. La fel ca mulți magnați din Hong Kong din generația sa, Li și-a condus compania diferit de cei din China continentală, unde întreprinderile sunt supuse unui control guvernamental mai strict.

Însă, de la predarea teritoriului către China în 1997, întreprinderile din Hong Kong au fost percepute din ce în ce mai mult ca fiind chineze, în special după protestele pro-democrație din 2019 și introducerea unei legi cuprinzătoare privind securitatea națională în anul următor. În 2020, administrația Trump a revocat privilegiile comerciale speciale ale Hong Kong-ului și a declarat că SUA nu mai consideră orașul ca fiind autonom față de China.

„Hong Kong obișnuia să beneficieze de ce este mai bun din ambele lumi”, a declarat o persoană în contact strâns cu conglomeratele din Hong Kong, inclusiv CK Hutchison. „Acum (companiile) sunt prinse în lupta dintre cele două părți (China și Occident).”

În timp ce unii magnați din Hong Kong – în special cei cu investiții semnificative în China – au devenit mai apropiați de oficialii de top de la Beijing de la predarea puterii, Li și CK Hutchison au avut o relație mai dificilă. Li a sprijinit numirea lui John Lee, un adept al liniei dure sprijinit de Beijing, la conducerea Hong Kong-ului în 2022 și introducerea legii securității naționale.

De asemenea, acesta și-a afirmat sprijinul pentru Xi Jinping în calitate de lider al Chinei și s-a întâlnit cu Xi de mai multe ori. Însă vânzarea mai multor proprietăți imobiliare în China a provocat critici din partea presei afiliate statului, inclusiv un articol intitulat „Nu-l lăsați pe Li Ka-shing să fugă” în 2015. Fiul său Victor, care se ocupă de operațiunile zilnice, a fost înlăturat în 2023 din comitetul permanent al celui mai înalt organism consultativ politic din China.

„Ei (Li și familia sa) trebuie să joace frumos cu Beijingul și să apară ca persoane sau companii patriotice”, a declarat Jean-Pierre Cabestan, cercetător principal la think-tank-ul Asia Centre din Paris. „Multe guverne, în special cel american, au ajuns la concluzia că orice companie din Hong Kong este un agent al Partidului Comunist Chinez, ceea ce este evident neadevărat, în special CK Hutchison”, a mai spus Cabestan.

Investițiile lui Li în Occident rămân esențiale pentru grup. CK Hutchison a generat mai mult de jumătate din veniturile sale din 2023 din Regatul Unit, Europa și Canada, în timp ce mai puțin de o cincime provin din China continentală și Hong Kong. În Regatul Unit, familia Li controlează UK Power Networks, Northumbrian Water și Phoenix Energy.

Anul trecut, divizia de infrastructură a cumpărat 32 de ferme eoliene din Regatul Unit și a lansat o a doua listare la Bursa din Londra. Conglomeratul și filialele lui Li administrează, de asemenea, Eversholt Rail, rețeaua de telecomunicații Three UK, precum și retailerul de produse de sănătate Superdrug și portul Felixstowe, unul dintre cele mai mari porturi de containere din Marea Britanie. CK Asset, divizia sa imobiliară, deține grupul de pub-uri Greene King, unul dintre cele mai mari din țară.

Unii observatori și politicieni se așteaptă ca potențiala achiziție a Thames Water să fie respinsă. Guvernul laburist ar trebui să se întrebe dacă este „corect ca o companie dintr-un stat străin, în care legea privind securitatea națională impune acestor companii să facă ceea ce li se spune … să opereze utilități de importanță strategică și să decidă dacă acest lucru poate continua sau nu”, a declarat fostul lider conservator Sir Iain Duncan Smith.

„Părerea mea este că nu ar trebui să continue”. Pentru CK Hutchison, accentul este pus pe utilizarea „fondului de război destul de mare” pentru a face noi investiții, a declarat Tan de la Morningstar. „Ei ar dori să se întoarcă la a fi de succes în a face achiziții mai semnificative în viitor.” La 96 de ani, Li Ka-shing este sănătos și se întoarce în mod regulat la biroul de la etajul 70 al conglomeratului său. Grupul nu a răspuns la o cerere de comentarii.

O persoană de rang înalt apropiată lui Li a declarat anterior pentru Financial Times că societatea nu poate face „nimic” în legătură cu faptul că este percepută din ce în ce mai mult ca fiind chineză. Dar această percepție „nu ar trebui să limiteze ceea ce facem”, a spus persoana respectivă. „Nu putem schimba cine suntem”, a spus persoana respectivă.

© The Financial Times Limited 2025. Toate drepturile rezervate. Conținutul nu poate fi redistribuit, copiat sau modificat în vreun fel. Redacția Libertatea este singura responsabilă pentru furnizarea acestei traduceri, iar Financial Times Limited nu acceptă nicio răspundere pentru acuratețea sau calitatea traducerii.

