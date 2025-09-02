Numărul exact de angajați din administrația locală

Lia Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova, mai afirmă că se bucură că premierul a confirmat neconcordanțele semnalate anterior de PSD în datele prezentate în coaliție, privind numărul de angajați din administrația locală.

„Am urmărit conferința de presă a domnului premier Ilie Bolojan și mă bucur că a constatat și domnia-sa că datele prezentate în coaliție nu erau cele reale, exact cum am spus și noi. A mai căzut și mitul că în administrația publică locală sunt cei mai mulți angajați dintre toate sectoarele bugetare. Se vorbea de peste 300.000, astăzi aflăm de la dl Bolojan că, efectiv angajați, sunt doar 129.000. M-am bucurat să văd că a fost de acord că o primărie nu seamănă cu alta, că unele au și angajați pentru spații verzi sau salubritate în interiorul aparatelor, față de altele care au concesionat serviciile sau au propriile societăți, că și în administrația centrală trebuie făcute restructurări și alte lucruri pe care le-am spus și au fost însușite. Asta înseamnă că nu am pierdut cinci ore degeaba”, a scris, pe Facebook, Lia Olguța Vasilescu.

Situația Oradei și cea a altor mari orașe din România

Ilie Bolojan a explicat pachetul 2 asumat în Parlament, după ce a amenințat cu demisia: „Propunerea Ministerului Dezvoltării era un fake”
Primarul PSD de la Craiova consideră „neadecvată” comparația făcută de premier între situația Oradei și cea a altor mari orașe din România.

„Dar… mi s-a părut cel puțin neadecvată remarca despre calculul «corect» al personalului, pe care unii l-ar fi aplicat, în speță Oradea și Bihor, iar alții nu, sau că jumătate din unitățile administrativ teritoriale au «personal supradimensionat», iar Oradea și Bihorul nu”, a mai adăugat ea.

Lia Olguța Vasilescu cere Guvernului calcule exacte înainte de a impune reduceri de personal.

„Haideți să luam exemple concrete, că așa ne place să lucrăm! Oradea este în grupa de populație de peste 200.000 de locuitori, având 213.549 de cetățeni. Dar în aceeași grupă sunt și Iașiul (379.010), Cluj-Napoca (325.353), Timișoara (296.869), Galați (294.905), Craiova (280.834). Toate aceste primării aveau DREPTUL LEGAL la un număr maxim de posturi de 720, după reducerea de 10 la sută de anul trecut. Niciunul dintre orașe nu a mers pe schema maximă. Craiova, de exemplu, deși are dreptul la 720 de angajați, are efectiv angajați 490, iar în organigramă, 655 de posturi. Pe maxim nu s-au dus nici celelalte orașe din grupă”, susține primărița.

Comparație „desuetă”

Ea afirmă că nu se poate face comparație, când se vorbește de populație și numărul de servicii de interes public, de exemplu, între Oradea și Iași.

„Dar nu poți compara Clujul sau Iașiul cu Oradea, ca să nu zic de cele ale PSD, la populație și la complexitatea activităților și serviciilor de interes public raportate la aceasta. Acum, pe reforma propusă, Timișoara sau Cluj pierde vreo 300 de posturi. Mult? Puțin? Asta nu mai contează acum. Dar, evident, ele nu au ce căuta în aceeași grupă cu Oradea, iar orice comparație referitoare la numărul de personal care ar trebui să fie similar este desuetă. Așa cum nu e corectă nici comparația între o comună care are 3001 de locuitori față de alta de 5000, care, și ele, sunt aceeași grupă de populație”, susține Lia Olguța Vasilescu.

„Deci, orice cifre comparative, care au rolul să arate cu degetul că unii au fost corecți și alții au exagerat cu angajările, sună bine doar dacă vrei să faci pe justițiarul. Pentru cei inițiați e clar că această greșeală nu mai poate fi admisă pe lege și că trebuie recalculat ținând cont de datele reale”, a mai adăugat ea.

Concluzia primarului de la Craiova: „Vrem o administrație mai suplă, vrem ca doar angajații capabili să rămână în administrație (de asta am și construit o lege la AMR care prevede evaluarea scrisă anuală), dar vrem să nu nedreptățim vreo entitate! Vom formula amendamente la pachet pentru tot ce am sesizat că este incorect acolo și așteptăm de la guvern calcule și date EXACTE!”.

Reducerile de personal, motivul pentru care partidele nu au ajuns la un acord

Premierul Ilie Bolojan a susținut marți, 2 septembrie, o conferință de presă la Palatul Victoria, pe tema angajării răspunderii pe pachetul 2 de măsuri fiscal-bugetare, dar și în ce privește proiectul administrației publice, care nu a mai fost adoptat în pachetul 2 din cauza PSD.

Potrivit acestuia, în România sunt aprobate în administraţie 190.000 de posturi, dintre acestea 164.000 de posturi sunt aprobate prin organigrame, din care aproximativ 130.000 de posturi sunt ocupate. 

„Vedem că între numărul maxim de posturi unde poate acţiona Guvernul şi numărul efectiv de posturi ocupate sunt 32%, ce înseamnă posturi care nici n-au fost înfiinţate sau posturi vacante. Prin urmare, când reduci cu 25% (…) înseamnă că nu atingi niciun post ocupat pentru că ajungi puţin deasupra lor. Şi atunci când Ministerul Dezvoltării a propus o reducere de 25% ne-am dat seama că, de fapt, facem ce-am mai făcut: le spunem oamenilor că vom face reduceri ale căror efecte sunt aproape nule, pentru că desfiinţează doar posturi care ipotetic n-au fost înfiinţate sau posturi vacante şi efectele reale asupra scăderii de cheltuieli sunt aproape nule”, a subliniat Ilie Bolojan, în timpul conferinței.

El a adăugat: „Am văzut asta de mai multe ori şi nu-mi pot permite, în situaţia în care este România, să vin cu astfel de soluţii în faţa cetăţenilor, în calitate de prim-ministru. Din acest motiv am propus să facem o analiză cât se poate de corectă şi de cinstită asupra administraţiei locale din România”.

Premierul a anunţat, de asemenea, că marţi după-amiază vor fi publicate calcule care vizează fiecare judeţ privind numărul maxim de posturi şi cine ar trebui să facă reduceri de personal. 

