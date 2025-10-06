PSD critică OUG 52/2025

Sorin Grindeanu și Lia Olguța Vasilescu au precizat luni, 6 octombrie, la o conferință de presă susținută la sediul PSD, că îi vor cere premierului Ilie Bolojan să revizuiască ordonanța de guvern adoptată recent pentru că ar bloca administrația locală.

„Am solicitat ca ordonanța care a trecut săptămâna trecută, 52/2025, cu foarte multe din articole citite pe bandă, să fie revizuită, pentru că, în acest moment, ar însemna, efectiv, blocarea primăriilor”, a spus edilul Craiovei.

„Vor trebui să fie reparate în cel mai scurt timp, fiindcă altfel vom ajunge la blocaje în administraţia locală”, a spus și președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

Lia Olguța Vasilescu, vicepreședinte PSD, a spus că ordonanța include mai multe „aberații” precum interzicerea reparațiilor până la sfârșitul anului, ceea ce în administrația publică locală ar însemna un blocaj total.

„Acolo se vorbește despre faptul că noi, până la sfârșitul anului, nu mai putem să facem reparații. Am spus-o de nenumărate ori până acum și văd că cei de la Ministerul Finanțelor nu înțeleg – serviciile într-o primărie înseamnă serviciul de iluminat, serviciul de transport public local, serviciul de salubrizare, serviciul de ecarisaj și așa mai departe. Este cu totul altceva decât în administrația publică centrală”, a mai precizat ea.

Recomandări Irina Nastasă-Matei, politolog: „Drumul european al Republicii Moldova ține de aderarea sa la Uniunea Europeană, fără a fi necesară o unificare cu România”

Primarul Craiovei spune că în urma ordonanței nu se va putea interveni pentru deszăpezire

Primarul Craiovei a declarat că, din cauza acestui act normativ, nu vor putea fi pregătite drumurile pentru iarnă și nici nu se va putea interveni pentru deszăpezire, dacă va fi nevoie.

„Reparaţiile, la fel, la o primărie nu înseamnă ca într-un minister, că trebuie să-ţi repari uşa sau biroul ori maşina. Reparaţiile la o primărie înseamnă reparaţii de drumuri, înseamnă reparaţii de şcoli, de spitale şi aşa mai departe. Or, în momentul în care s-a interzis efectiv să se facă reparaţii, prin această ordonanţă de urgenţă, noi ajungem în imposibilitatea de a pregăti drumurile pentru iarnă. Nu numai în ceea ce priveşte, eu ştiu, pietruirea sau asfaltarea, dar inclusiv deszăpezirea, ceea ce va fi o tragedie, mai ales în zonele montane”, a explicat Lia Olguța Vasilescu.

De asemenea, edilul spune că în această ordonanță de urgenţă sunt interzise studiile de fezabilitate şi expertizele.

„Să nu uităm că intrăm pe POR (Programul Operaţional Regional, n.r.) acum, că trebuie să cheltuim banii europeni, or, în condiţiile în care nu mai poţi să efectuezi studii de fezabilitate şi expertize, automat nu mai poţi să faci absorţie de fonduri europene”, a mai spus ea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE