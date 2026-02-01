Magistratul a catalogat acțiunea drept o dovadă de „sete perfidă de putere nestăvilită”, după ce imaginile cu micuțul purtând o căciulă cu urechi de iepuraș și un rucsac cu Spiderman în momentul arestării au provocat un val de indignare la nivel național.

Liam Conejo Ramos a fost reținut chiar în fața locuinței sale din Minneapolis, alături de tatăl său, Adrian Alexander Conejo Arias.

Cazul a ajuns în atenția judecătorului districtual Fred Biery, numit în funcție în era Clinton, care a aprobat sâmbătă cererea avocatului familiei, ordonând eliberarea celor doi până pe data de 3 februarie.

„Traumatizarea copiilor” pentru „cote de deportare”

În motivarea deciziei sale, judecătorul Biery a inclus fotografia copilului cu fesul său pufos albastru, folosind un limbaj extrem de dur la adresa agențiilor guvernamentale.

„Cazul își are originea în urmărirea prost concepută și incompetent implementată de către guvern a cotelor zilnice de deportare, aparent chiar dacă aceasta necesită traumatizarea copiilor”, a scris Fred Biery.

„Observarea comportamentului uman confirmă faptul că, pentru unii dintre noi, setea perfidă de putere nestăvilită și impunerea cruzimii în căutarea acesteia nu cunosc limite și sunt lipsite de decență umană”, a scris magistratul.adăugat magistratul.

Fred Biery a pledat pentru un sistem de imigrație mai ordonat și mai uman decât cel actual.

Versiuni contradictorii

Oficialii de la imigrări s-au apărat, susținând că operațiunea nu l-a vizat pe copil, ci pe tatăl său, pe care l-au descris drept un „străin ilegal”. Aceștia au pretins că bărbatul și-ar fi „abandonat” fiul în momentul în care a fost abordat de agenți.

Această versiune este contrazisă vehement de avocatul familiei, Marc Prokosch. Acesta a precizat că tatăl și fiul au sosit în SUA din Ecuador în 2024 pentru a solicita azil și au respectat cu strictețe protocoalele de imigrare.

Cei doi se află în prezent într-un centru de detenție din San Antonio, Texas.

Context tensionat: „Operațiunea Metro Surge”

Arestarea celor doi are loc pe fundalul unei ofensive majore a administrației Donald Trump împotriva imigrației ilegale în Minneapolis, denumită „Operațiunea Metro Surge”.

Atmosfera în oraș este extrem de tensionată, după ce agenți federali au fost implicați recent în împușcarea mortală a doi cetățeni americani, incident ce a dus la discuții despre o posibilă retragere a forțelor federale.

Totuși, bătălia juridică este departe de a fi încheiată. Într-o decizie separată, pronunțată tot sâmbătă, un alt judecător federal a respins cererea statului de a bloca desfășurarea miilor de agenți de imigrare în Minneapolis, considerând că nu există dovezi suficiente care să ateste ilegalitatea acțiunii.