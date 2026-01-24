Un bărbat a fost împușcat mortal în Minneapolis

Un bărbat a fost împușcat mortal sâmbătă dimineața în Minneapolis de către agenți ai Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), potrivit informațiilor apărute în presa americană.

Incidentul a declanșat proteste și reacții dure din partea oficialilor, inclusiv a guvernatorului statului Minnesota, Tim Walz, care a cerut încetarea imediată a operațiunilor federale din stat.

Victima este un bărbat în vârstă de 37 de ani, rezident în Minneapolis și cetățean american. Cu toate acestea, un document medical obținut de Associated Press indică faptul că bărbatul avea 51 de ani, mai precizează sursa ciată. Oficialii continuă să investigheze cazul pentru a clarifica circumstanțele exacte ale incidentului.

Cum s-a petrecut incidentul din Minneapolis

Un purtător de cuvânt al DHS a declarat că incidentul a avut loc în timpul unei „operațiuni țintite” desfășurate împotriva unui „străin ilegal căutat pentru agresiune violentă”. În timpul operațiunii, un individ înarmat cu un pistol semiautomat de 9 mm s-ar fi apropiat de agenți.

„Persoana a opus rezistență violentă după ce s-a încercat dezarmarea ei”, a afirmat purtătorul de cuvânt, adăugând că „temându-se pentru viața sa și pentru siguranța colegilor săi, un agent a tras focuri de armă în scop defensiv”.

Deși suspectului i s-a oferit îngrijire medicală la fața locului, acesta a fost declarat decedat. Conform DHS, bărbatul nu avea acte de identitate asupra sa, dar era în posesia a două încărcătoare.

Proteste în Minneapolis, imediat după ce bărbatul a fost împușcat

La scurt timp după incident, aproximativ 200 de persoane s-au adunat în zona sudică a orașului Minneapolis, exprimându-și nemulțumirea față de acțiunile agenților federali. Aceștia ar fi început să „obstrucționeze și să atace forțele de ordine prezente”.

Pentru dispersarea mulțimii, agenții au recurs la utilizarea gazelor lacrimogene și a bombelor cu piper, mai precizează sursa citată mai sus. De asemenea, traficul în două intersecții din zonă a fost blocat din cauza tensiunilor în creștere.

Ce spune guvernatorul din Minnesota despre incidentul de sâmbătă

Guvernatorul Minnesota, Tim Walz, a reacționat vehement la incident, postând pe platforma X.

„Tocmai am vorbit cu Casa Albă după un alt incident armat îngrozitor implicând agenții federali în această dimineață. Este revoltător. Președintele trebuie să pună capăt acestei operațiuni. Să retragă miile de agenți violenți și neinstruiți din Minnesota. Acum”, a transmis el.

Municipalitatea din Minneapolis a emis un avertisment prin care a cerut publicului să evite zona afectată și să rămână calm. Incidentul a fost surprins într-un videoclip distribuit pe rețelele sociale.

⚡️ ICE agents shoot a man in Minneapolis



Earlier, the city saw massive protests demanding the abolition of ICE. According to reports, immigration officers first pinned the man to the ground, struck him multiple times, and then shot him. Witnesses reported hearing at least five… pic.twitter.com/5i8yHarPpx — NEXTA (@nexta_tv) January 24, 2026

Cazul de sâmbătă este al treilea incident armat din Minneapolis, din ianuarie 2026

Acesta este al treilea incident armat în care sunt implicați agenți federali în Minneapolis în luna ianuarie 2026. Pe 7 ianuarie, un agent al Serviciului de Imigrare și Vamă (ICE) a împușcat mortal o femeie pe nume Renée Good în propria mașină, ceea ce a declanșat proteste de amploare în oraș. Ulterior, agentul federal care a împușcat-o pe femeie a devenit milionar din banii primiți din donații online de la MAGA.

O săptămână mai târziu, pe 14 ianuarie, un alt bărbat a fost împușcat în picior în timp ce încerca să scape de arestare. Ambele incidente au dus la proteste ample în Minneapolis.

