„Sărăcia mimată e tot populism”

„Un politician «sărac», cu principii de dreapta, nu e neapărat virtuos. De multe ori, e doar o mască nouă pe un joc vechi. Sărăcia mimată – ca semn de puritate – e tot populism. Și populismul n-are ce căuta într-un partid de dreapta”, arată politicianul.

Acesta susține că „un partid de dreapta nu trebuie să fie partidul «celor care n-au, dar cer tot»! Trebuie să fie partidul celor care au făcut ceva în viața lor pe munca și mintea lor. Care pot justifica! Care pot construi. Care pot inspira! Eu cred în politicienii care pot spune deschis: «Uite ce am făcut. Uite ce am. Uite cum am făcut»”.

„Țara noastră trebuie să aibă partidul celor care țin România în picioare! Partidul care trebuie să se întoarcă în realitate! Nu într-una inventată. Ci în viața românului care muncește! Vreau un partid care generează prosperitate! Un partid care poate spune: «Ai muncit o viață? Ai contribuit? Trebuie să trăiești decent». Asta e dreapta productivă. Asta e România normală”, susține liberalul

Atacuri repetate

În ultima perioadă, șeful Consiliului Județean Cluj a lansat atacuri repetate la conducerea partidului liberal și Guvern, unul dintre motive fiind acela că nu a fost ales vicepreședinte la Congresul PNL.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj și membru PNL, a lansat un atac dur la adresa conducerii partidului, acuzând că formațiunea a devenit „prizoniera cooperativei politice”, iar performanțele organizațiilor locale sunt anulate de deciziile luate la centru.

El avertizează că „România s-a schimbat, iar alegătorii au ieșit din ceață”, în timp ce PNL este „capturat” de incompetență și reforme iluzorii.

Alin Tişe, care nu a reușit să obțină funcţia de prim-vicepreşedinte PNL la Congresul extraordinar PNL a lansat un atac dur, pe 13 iulie 2025, la adresa colegilor săi. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Tișe arată: „cooperativa trădătorilor a pus mâna pe PNL și-l vor transforma în PNȚCD”.





