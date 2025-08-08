El avertizează că „România s-a schimbat, iar alegătorii au ieșit din ceață”, în timp ce PNL este „capturat” de incompetență și reforme iluzorii.

„În timp ce unii trag sfori și numesc incompetenți în funcții, noi muncim zi de zi pentru voturile partidului. De fapt, munceam. Este mai simplu să-ți faci o gașcă de incompetenți politici, ca să sufoci partidul, decât să obții rezultate reale. Așa că voi, trădători incompetenți, nu mai urâți Clujul pentru performanța lui! Faceți și voi performanță și vă vom aplauda!”, a scris Tișe pe Facebook.

El a adăugat că unii au trădat în momente grele, alții nu au performat niciodată, dar toți au în comun faptul că „au confiscat un partid istoric și îl sufocă în tăcere”.

Tișe compară fenomenul și cu o „problemă biologică”: „organismele mici nestârpite la timp nu rămân niciodată mici. Se ascund, se înmulțesc, devin cangrene, iar apoi distrug orice organism care încă mai are reflexe sănătoase. Inclusiv un partid”.

În opinia sa, meritocrația și viziunea au dispărut din politicile PNL, fiind înlocuite cu mesaje goale adresate electoratului. „Le place să rostească cuvinte mari: doctrină, viziune, unitate. Dar în culise, doctrina este oportunism, viziunea – interes personal, iar unitatea înseamnă supunere totală”, afirmă liderul CJ Cluj.

În final, Tișe întreabă câți sunt acești „trădători incompetenți”: „Puțini, dacă te uiți la voturi. Mulți, dacă te uiți la funcții. Invizibili, dacă te uiți la principii. Dar rezistenți, pentru că știu să se agațe de scaune. Nu sunt lideri, nici reformatori, ci doar supraviețuitori într-un partid pe care l-au micșorat”.

El critică și pasivitatea membrilor buni, dar tăcuți, care îi lasă pe aceștia să vorbească în numele lor, subliniind că este nevoie de „Altceva pentru Țară – APT, altceva care nu mai poate fi amânat”.

