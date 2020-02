De Cristian Anton,

”În Franța există un dicton care se potrivește foarte bine la această perioadă: ”A preveni este mai bine decât a vindeca”. Autoritățile franceze au luat de mult măsuri de prevenire, dar ținând cont de ce se întâmplă acum în Italia vecină, aceste măsuri trebuie întărite.

Ceea ce este important în Franța este comunicarea intensă cu publicul de la bun început și nivelul de educație al publicului.

Nu există panică aici în Franța, așa cum este în România”, a spus Roxana Dascălu.

”Sunt 2 decese și 18 cazuri de coronavirus în Franța, ceea ce este îngrijorător pentru autorități este că 6 dintre acestea au fost înregistrate în ultimele 24 de ore. Asta l-a făcut pe președintele Macron să spună că este o criză, o epidemie care sosește și asta presupune să ne organizăm și să înfruntăm cât mai bine această epidemie cu viața care continuă.

Obiectivele turistice sunt deschise, dar marile aglomerări de oameni, marile reuniuni s-au anulat”, a mai spus Roxana Dascălu.

