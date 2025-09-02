Profit.ro s-a remarcat prin știri exclusive, analize, investigații și abordări originale

Revista Profit (Profit.ro) este un proiect jurnalistic online lansat de jurnaliști cu experiență în presa economică din România, dedicat mediului de afaceri, dar cu o viziune mai amplă asupra conceptului de „profit”.

Publicația pornește de la ideea că profitul nu înseamnă doar câștig material pentru antreprenori sau investitori, ci reprezintă și un beneficiu pentru întreaga societate, atunci când este obținut în acord cu valori etice fundamentale.

Cu un conținut bine documentat și prezentat cu profesionalism, Profit.ro a devenit partenerul de încredere al antreprenorilor, investitorilor și specialiștilor, contribuind la dezvoltarea unei comunități informate și implicate.

Formate video, emisiuni și conferințe

Pe parcursul celor 10 ani, revista s-a extins dincolo de media scrisă, incluzând formate video și emisiuni de business, pentru a oferi o informare multimedia cât mai complexă și adaptată nevoilor publicului. A devenit un canal important de dezbatere prin forumuri și conferințe pe teme economice și sociale importante.

Cu peste 3 milioane de cititori unici anual în 2025, Profit.ro rămâne lider în presa de business din România, aportul său fiind remarcat prin modul în care evidențiază performanța economică, dar și prin atenția acordată impactului societății în ansamblu.

Recomandări Județele unde aproape toate primăriile sunt puse să facă reduceri de personal

Mesajul transmis de Oana Osman, redactorul-șef al publicației

Oana Osman, redactorul-șef, a transmis un mesaj cu acest prilej, conform Profit.ro.

„Profit.ro împlinește astăzi 10 ani de la lansare. Publicul ne-a făcut deja cel mai frumos cadou, în anul aniversar: locul 1 în topul audienței publicațiilor economice din țară și un record de 3 milioane de cititori unici care au căutat informații pe site-ul nostru. Un cadou pe care ni l-am dorit, de fapt, de la început, din 2015, dar pentru care știam că nu calea rapidă, lipsită de consistență și onestitate, este soluția”, spune Oana Osman.

„Știam că va fi dificil”

De asemenea, aceasta susține că știa că va fi dificil, pentru că au spus de la început că nu vor „merge niciodată pe scurtăturile facile ale câștigării de audiență”.

„Știam că va fi dificil. Nu doar pentru că aveam de depășit un lider al presei economice cu tradiție în piață, cu care competiția va fi strânsă în continuare, ci și pentru că ne-am spus de la început că noi nu vom merge niciodată pe scurtăturile facile ale câștigării de audiență. Că vom evita senzaționalul gratuit, speculațiile ieftine, cerșitul de clickuri ori abordările populiste și ne vom încăpățâna să mizăm pe rigoare și acuratețe.

Recomandări Prima sentință în cazul dezvoltatorului imobiliar șantajat de fiul „Mamei Omida”, Viorel Motoi zis Gongoi: „M-ai câștigat ca dușman! Eu am inventat taxele de protecție”

De fapt, înainte ca publicul să ne dăruiască locul 1 la audiență exact la aniversarea unui deceniu, acesta a fost cadoul pe care ni l-am făcut singuri în toți acești zece ani: șansa de a continua cea mai frumoasă profesie. Jurnalismul făcut cu onestitate, obiectivitate și respect pentru adevăr! Altfel, această meserie nu are niciun sens”, mai spune Oana Osman.

La mulți ani, Profit.ro!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE