Sute de mii de oameni afectați

În județul Ialomița, localitățile Păltinișu și Stelnica au rămas fără energie electrică, afectând 848 de consumatori, conform Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Ialomița.

Județul Neamț a înregistrat avarii în șapte localități, cu 2.721 de consumatori afectați. Delgaz Grid a raportat că localitățile Boboiești, Dolhești, Pâțâligeni, Pipirig, Pluton, Stânca din comuna Pipirig și Mănăstirea Neamț din comuna Vânători Neamț au rămas fără alimentare electrică. „Mai multe echipe ale operatorului de energie electrică se află în teren pentru remedierea defecțiunilor”, a declarat Irina Popa, purtătorul de cuvânt al ISU Neamț.

În județul Brăila, opt comune și patru sate au fost afectate de întreruperi, miercuri, la ora 10.00. Printre acestea se numără comunele Jirlău, Vișani, Șuțești, Râmnicelu, Berteștii de Jos, Galbenu, Bărăganul și Gemenele, precum și satele Plăsoiu, Câineni-Băi, Zamfirești și Drogu, informează ISU Brăila.

Probleme în Buzău și Dâmbovița

Prefectura Buzău a raportat întreruperi în mai multe comune, inclusiv Chiojdu, Nehoiu (sat Păltineni și Mlajet), Pătârlagele-Valea Lupului, Săhăteni (parțial), Viperești (sat Rușavățului și sat Muscelul Țiganului), Bisoca (sat Șindrilă și Pleş, Scările și Lacurile) și Scorțoasa. «Un microbuz cu 14 persoane a derapat într-un șanț, iar o ambulanță a fost blocată din cauza zăpezii», a precizat sursa oficială.

În județul Dâmbovița, la ora 11.00, numărul localităților fără energie electrică a ajuns la 111. ISU Dâmbovița a intervenit pentru degajarea cablurilor electrice căzute pe carosabil.

Alte județe afectate

Patru localități din județul Bacău au rămas fără curent electric, trei fiind în comuna Palanca și una în comuna Asău, afectând 1.064 de consumatori. „Se intervine cu două echipe DelGaz pentru remediere”, a transmis Prefectura Bacău.

În Prahova, echipajele ISU au acționat pentru degajarea copacilor și stâlpilor de electricitate prăbușiți, în zone precum municipiile Ploiești și Câmpina, dar și în localitățile Bordenii Mari, Gherghița, Gura Vitioarei, Bărcănești, Băicoi, Cărbunești, Plopeni, Jugureni, Aluniș, Pietroșani și Fulga de Jos. Traficul a fost îngreunat de zăpadă.

În județul Vrancea, 1.707 consumatori au fost afectați de întreruperi. Prefectul Marius Iorga a transmis: „La ora 08.15, mai multe blocuri din orașul Mărășești, satul Lupoaia din comuna Dumitrești, localitatea Jitia, precum și satele Poiana Stoichii și Bahnele din comuna Vintileasca erau fără energie. Echipele SDEE Electrica intervin pentru remedierea defecțiunilor.”

Condiții meteorologice severe

Miercuri, un cod galben și portocaliu de ninsori și intensificări ale vântului a fost emis pentru 25 județe și București. Autoritățile au trimis un RO-Alert pentru cod roșu în Capitală și Ilfov. Stratul de zăpadă ar putea ajunge la 50 de centimetri.