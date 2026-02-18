Și Călin Donca a părăsit competiția, însă în urma unei accidentări grave. Faimoasa a mărturisit că se bucură nespus de mult pentru faptul că fostul său coleg se simte bine după accidentarea pe care a suferit-o.

„Mă bucur din tot sufletul că este bine, că este sănătos, că nu mai este accidentat. Mă bucur din tot sufletul că este ok, că merge. În momentul în care a venit accidentat, din pădure, eu am fost cea care am strigat să cheme doctorul. Sunt chiar foarte bucuroasă că este ok”, a declarat Larisa Uță despre Călin Donca, la Știrile Antena Stars.

Larisa Uță a dezvăluit cât de greu i-a fost în competiție și ce a simțit cât timp a stat alături de colegii ei.

„A fost greu, nu este ușor. M-a durut cel mai tare condiția umană. A fost singura parte grea din această competiție. Suntem diferiți. M-a întrebat Adi dacă eu am crezut că eu sunt de vină pentru partea cu integrarea.

Nu, nu am considerat asta și nu o să consider asta. Sunt o persoană foarte prietenoasă, sociabilă, oriunde merg și cu oricine vorbesc, găsesc subiecte de discuție. M-a durut mai mult sufletul, partea musculară nu m-a durut deloc. Pe o perioadă de cinci zile, nu am mai dormit, nu am mâncat mai nimic. Îmi doream să plec”, a adăugat fosta concurentă de la Survivor.

