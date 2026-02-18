Instituția a publicat un raport privind Programul Național de Monitorizare a Reziduurilor de Pesticide din fructe, legume și cereale din producția internă, pentru anul 2025, derulat conform Regulamentului (CE) nr. 396/2005.

„Din cele 914 probe de fructe analizate, în 411 (45%) probe nu s-au depistat reziduuri de pesticide, 499 (54,6%) probe au avut reziduuri de pesticide cu valori mai mici decât LMA (probe conforme) şi 4 (0,4%) probe neconforme, cu valori ale reziduurilor de pesticide mai mari decât LMA, reprezentate de: căpşuni – o probă, piersici – o probă, pere – o probă şi mere – o probă”, se arată în documentul ANF.

Câte o probă de căpşuni, mere, pere și piersici au fost neconforme cu prevederile Regulamentului nr. 396/2005, în ceea ce privește conţinutul de acetamiprid, diflubenzuron, pirimifosmetil și tetrametrin. Aceste probe au fost descoperite de Oficiul Fitosanitar Județean din Giurgiu (merele), Hunedoara (piersici), Prahova (căpșuni) și din Iași (Pere).

Pesticidele detectate frecvent în probele de fructe, dar sub LMA, sunt: boscalid, ciprodinil, fludioxonil, tebuconazol, acetamiprid, fluopiram, difenoconazole, pirimetanil și azoxistrobin. Se constată că din pesticidele utilizate pentru tratamentele fructelor, o pondere însemnată o au fungicidele.

În urma controalelor, fructele pentru consum în care nu s-au identificat reziduuri de pesticide peste limita admisă sunt: afine, agrișe, coacăze, caise, cireșe, gutui, mure, nectarine, pepene galben, pepene verde, prune, struguri de masă, struguri de vin, vișine și zmeură.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE