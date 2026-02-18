Cântărețul a pierdut duelul cu Rafael Szabo, din echipa Visătorii, astfel că s-a întors în România. Asta după ce reușise în trecut să câștige trei dueluri de eliminare.

Babasha a fost eliminat de la „Desafio: Aventura”

Într-un dialog pe care l-a purtat cu Libertatea, cântărețul a vorbit despre cum s-a simțit la „Desafio: Aventura”, show de la PRO TV.

„A fost foarte frumos! Sunt foarte entuziasmat și chiar mă bucur că am reintrat în filmul ăsta, pentru că îmi era dor. E primul meu show, dar cu siguranță nu va fi ultimul, asta vă asigur! Sunt foarte entuziasmat, cuvintele sunt în zadar acum să exprim. Pentru mine, cea mai mare provocare a fost distanța față de familia mea și faptul că n-am putut să vorbesc cu ei. Dar aparent m-am descurcat foarte bine! Atât eu, cât și echipa mea.

Ne-am descurcat foarte bine și nu se simte niciun greu când intri în film și când te dedici. E tot o joacă și e foarte frumos. Eu am și avut noroc de echipă, că am stat aproape numai la vilă, cât timp am fost eu în show. Dar aș fi făcut față cu ușurință și pustiului, cu siguranță. Chiar mi-a părut rău că am plecat prea devreme și că nu am putut să trăiesc și zilele alea. Foarte mult am mâncat și am băut! Mai bine decât acasă”, a spus Babasha în exclusivitate pentru Libertatea.

Babasha, concurent la „Desafio: Aventura”, emisiune difuzată de PRO TVIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 16

Concurentul din echipa Luptătorii a spus că nu s-a certat cu nimeni în emisiunea de la PRO TV și că s-a întors acasă mai puternic datorită acestei experiențe pe care a trăit-o în Thailanda.

Emisiunea de la PRO TV l-a schimbat pe artist

„Sunt niște chestii care rămân în show. Sper! Eu nici n-am avut o ceartă atât de mare cu cineva… Poate între alții au mai existat diferite zarve, dar eu n-am nimic cu absolut nimeni. Din contră, eu știu să-mi trăiesc rolul pe care l-am avut acolo, l-am trăit foarte frumos…

Am venit acasă la cine sunt și, de fapt, am venit la cine credeam că sunt și, aparent, experiența asta mi-a adus mult mai multe chestii frumoase, știi? Cu siguranță m-am făcut mai puternic și prin prisma oamenilor pe care i-am avut lângă mine, a echipei mele… Am învățat și să fiu mai strateg cu viața mea și să aplic strategiile probelor în problemele din viața reală”, a încheiat Babasha discuția purtată cu Libertatea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Telespectatorii, deranjați de comportamentul concurentei Naba Salem la Survivor România 2026. Au reclamat Antena 1 la CNA
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea. Sunt ținute secret”. Dezvăluirea secretă care schimbă tot
Viva.ro
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea. Sunt ținute secret”. Dezvăluirea secretă care schimbă tot
I-au spus „Ilie Sărăcie” și inițial a refuzat să comenteze pe marginea acestei porecle. Acum, premierul Ilie Bolojan reacționează dur: „Cei care fac asta...”
Unica.ro
I-au spus „Ilie Sărăcie” și inițial a refuzat să comenteze pe marginea acestei porecle. Acum, premierul Ilie Bolojan reacționează dur: „Cei care fac asta...”
S-au despărțit în mare secret, însă abia acum s-a aflat de separarea lor! Cele două vedete au avut o relație tumultoasă și marcată de controverse
Elle.ro
S-au despărțit în mare secret, însă abia acum s-a aflat de separarea lor! Cele două vedete au avut o relație tumultoasă și marcată de controverse
gsp
Dezastru pentru Gigi Nețoiu! Merge la tribunal, după ce investiția de 6 milioane de euro a fost distrusă
GSP.RO
Dezastru pentru Gigi Nețoiu! Merge la tribunal, după ce investiția de 6 milioane de euro a fost distrusă
Ilie Dumitrescu, atacat de interlopi în Centrul Vechi. Episod șocant de acum 18 ani: „Am avut pistol la cap, am avut cuțit la gât să-l salvăm”
GSP.RO
Ilie Dumitrescu, atacat de interlopi în Centrul Vechi. Episod șocant de acum 18 ani: „Am avut pistol la cap, am avut cuțit la gât să-l salvăm”
Parteneri
Secretele frumoasei patinatoare Julia Sauter, care a făcut România să vibreze la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026: Povestea tristă din spatele succesului. Ce luptă, ce destin!
Libertateapentrufemei.ro
Secretele frumoasei patinatoare Julia Sauter, care a făcut România să vibreze la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026: Povestea tristă din spatele succesului. Ce luptă, ce destin!
Doamne, cât a crescu! Cum arată Lilibet, fiica lui Meghan Markle și a Prințului Harry! E superbă! Imaginea care i-a emoționat pe fani
Avantaje.ro
Doamne, cât a crescu! Cum arată Lilibet, fiica lui Meghan Markle și a Prințului Harry! E superbă! Imaginea care i-a emoționat pe fani
Vila de 1 mil. € a lui Ștefan Bănică: Detaliul din living care i-a rămas Laviniei Pîrva de la Andreea Marin
Tvmania.ro
Vila de 1 mil. € a lui Ștefan Bănică: Detaliul din living care i-a rămas Laviniei Pîrva de la Andreea Marin

Alte știri

O companie din Cluj a proiectat racheta care nu poate fi detectată de radar: Sahara zboară la altitudine joasă și e ghidată de AI
Știri România 14:38
O companie din Cluj a proiectat racheta care nu poate fi detectată de radar: Sahara zboară la altitudine joasă și e ghidată de AI
Prima reacție a Liei Savonea după decizia CCR privind legea pensiilor magistraților
Știri România 14:36
Prima reacție a Liei Savonea după decizia CCR privind legea pensiilor magistraților
Parteneri
Confesiunile războinicului care conduce un grup de români în prima linie în Ucraina. „Lasă sechele, nu voi mai fi niciodată un civil normal”
Adevarul.ro
Confesiunile războinicului care conduce un grup de români în prima linie în Ucraina. „Lasă sechele, nu voi mai fi niciodată un civil normal”
Cum a apărut Sorana Cîrstea la petrecerea jucătoarelor de la Dubai. Fanii au fost impresionați: ”Cea mai frumoasă!”
Fanatik.ro
Cum a apărut Sorana Cîrstea la petrecerea jucătoarelor de la Dubai. Fanii au fost impresionați: ”Cea mai frumoasă!”
Apocalipsa AI din Silicon Valley: De ce ar trebui să ascultăm, dar nu să intrăm în panică
Financiarul.ro
Apocalipsa AI din Silicon Valley: De ce ar trebui să ascultăm, dar nu să intrăm în panică
Superliga.ro (P)
Danny Armstrong, scoțianul care a devenit erou în derby-ul României: „Cea mai frumoasă noapte din cariera mea”
Danny Armstrong, scoțianul care a devenit erou în derby-ul României: „Cea mai frumoasă noapte din cariera mea”
Cu ce rămânem după etapa a 27-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 27-a din Superliga
Parteneri
Este îndrăgostită și foarte fericită! Alexandra Stan trăiește o nouă poveste de dragoste. Cine este iubitul artistei și cum au fost surprinși împreună
Elle.ro
Este îndrăgostită și foarte fericită! Alexandra Stan trăiește o nouă poveste de dragoste. Cine este iubitul artistei și cum au fost surprinși împreună
Cel mai nou cuplu din România! Sportivele noastre și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: „Te iubesc, prințesă!”
Unica.ro
Cel mai nou cuplu din România! Sportivele noastre și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: „Te iubesc, prințesă!”
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”
Viva.ro
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”

Monden

Cristina Cioran, în lacrimi după ce l-a văzut pe Alex Dobrescu vorbind din închisoare: „O spun cu gura mare, eu încă-l iubesc”
Stiri Mondene 14:45
Cristina Cioran, în lacrimi după ce l-a văzut pe Alex Dobrescu vorbind din închisoare: „O spun cu gura mare, eu încă-l iubesc”
Reacția Larisei Uță după eliminarea de la „Survivor România” 2026. Ce spune despre accidentarea lui Călin Donca. „Am strigat să cheme doctorul”
Stiri Mondene 14:33
Reacția Larisei Uță după eliminarea de la „Survivor România” 2026. Ce spune despre accidentarea lui Călin Donca. „Am strigat să cheme doctorul”
Parteneri
Unde a dispărut Ileana Lazariuc? Decizia radicală luată după divorțul de Ion Alexandru Țiriac: „A părăsit definitiv România!”
TVMania.ro
Unde a dispărut Ileana Lazariuc? Decizia radicală luată după divorțul de Ion Alexandru Țiriac: „A părăsit definitiv România!”
Prețul curselor ridesharing a sărit în aer. Un drum în București, mai scump decât un zbor în Madrid
ObservatorNews.ro
Prețul curselor ridesharing a sărit în aer. Un drum în București, mai scump decât un zbor în Madrid
Gata, s-a aflat! Ce salariu frumușel are Ioana Fâșie, iubita lui Ilie Bolojan. Misterioasa brunetă nu este vedetă și nici nu trăiește din expunere publică
Libertateapentrufemei.ro
Gata, s-a aflat! Ce salariu frumușel are Ioana Fâșie, iubita lui Ilie Bolojan. Misterioasa brunetă nu este vedetă și nici nu trăiește din expunere publică
Parteneri
O bustieră de... 1 milion de dolari! O strategie de marketing incredibilă: „De ce se descheie?”
GSP.ro
O bustieră de... 1 milion de dolari! O strategie de marketing incredibilă: „De ce se descheie?”
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
GSP.ro
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
Parteneri
Prima reacție a lui Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale: vom face demersurile pentru recuperarea banilor
Mediafax.ro
Prima reacție a lui Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale: vom face demersurile pentru recuperarea banilor
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
ULTIMA ORĂ Decizie istorică. CCR a luat hotărârea într-un final despre legea pensiilor speciale
Redactia.ro
ULTIMA ORĂ Decizie istorică. CCR a luat hotărârea într-un final despre legea pensiilor speciale
Denisa Alexandra, o suceveancă de 15 ani, a fost dată dispărută la nivel internațional. Unde a fost văzută ultima dată
KanalD.ro
Denisa Alexandra, o suceveancă de 15 ani, a fost dată dispărută la nivel internațional. Unde a fost văzută ultima dată

Politic

Prima reacție a președintelui Nicușor Dan, după ce CCR a declarat constituțională reducerea pensiilor magistraților
Politică 14:36
Prima reacție a președintelui Nicușor Dan, după ce CCR a declarat constituțională reducerea pensiilor magistraților
Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după ce CCR a declarat constituțională reducerea pensiilor magistraților
Politică 14:12
Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după ce CCR a declarat constituțională reducerea pensiilor magistraților
Parteneri
Scandal cu sicrie la poartă și live-uri jignitoare pe TikTok între două cunoscute influencerițe. Extorcări de zeci de mii de euro coordonate de la Iași
ZiaruldeIasi.ro
Scandal cu sicrie la poartă și live-uri jignitoare pe TikTok între două cunoscute influencerițe. Extorcări de zeci de mii de euro coordonate de la Iași
GALERIE FOTO. Cât a costat, de fapt, bobul României folosit de Mihai Tentea și George Iordache la Jocurile Olimpice de iarnă
Fanatik.ro
GALERIE FOTO. Cât a costat, de fapt, bobul României folosit de Mihai Tentea și George Iordache la Jocurile Olimpice de iarnă
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată
Spotmedia.ro
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată