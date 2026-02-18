Cântărețul a pierdut duelul cu Rafael Szabo, din echipa Visătorii, astfel că s-a întors în România. Asta după ce reușise în trecut să câștige trei dueluri de eliminare.

Babasha a fost eliminat de la „Desafio: Aventura”

Într-un dialog pe care l-a purtat cu Libertatea, cântărețul a vorbit despre cum s-a simțit la „Desafio: Aventura”, show de la PRO TV.

„A fost foarte frumos! Sunt foarte entuziasmat și chiar mă bucur că am reintrat în filmul ăsta, pentru că îmi era dor. E primul meu show, dar cu siguranță nu va fi ultimul, asta vă asigur! Sunt foarte entuziasmat, cuvintele sunt în zadar acum să exprim. Pentru mine, cea mai mare provocare a fost distanța față de familia mea și faptul că n-am putut să vorbesc cu ei. Dar aparent m-am descurcat foarte bine! Atât eu, cât și echipa mea.

Ne-am descurcat foarte bine și nu se simte niciun greu când intri în film și când te dedici. E tot o joacă și e foarte frumos. Eu am și avut noroc de echipă, că am stat aproape numai la vilă, cât timp am fost eu în show. Dar aș fi făcut față cu ușurință și pustiului, cu siguranță. Chiar mi-a părut rău că am plecat prea devreme și că nu am putut să trăiesc și zilele alea. Foarte mult am mâncat și am băut! Mai bine decât acasă”, a spus Babasha în exclusivitate pentru Libertatea.

Concurentul din echipa Luptătorii a spus că nu s-a certat cu nimeni în emisiunea de la PRO TV și că s-a întors acasă mai puternic datorită acestei experiențe pe care a trăit-o în Thailanda.

Emisiunea de la PRO TV l-a schimbat pe artist

„Sunt niște chestii care rămân în show. Sper! Eu nici n-am avut o ceartă atât de mare cu cineva… Poate între alții au mai existat diferite zarve, dar eu n-am nimic cu absolut nimeni. Din contră, eu știu să-mi trăiesc rolul pe care l-am avut acolo, l-am trăit foarte frumos…

Am venit acasă la cine sunt și, de fapt, am venit la cine credeam că sunt și, aparent, experiența asta mi-a adus mult mai multe chestii frumoase, știi? Cu siguranță m-am făcut mai puternic și prin prisma oamenilor pe care i-am avut lângă mine, a echipei mele… Am învățat și să fiu mai strateg cu viața mea și să aplic strategiile probelor în problemele din viața reală”, a încheiat Babasha discuția purtată cu Libertatea.

