Proiectul are ca obiectiv îmbunătățirea conectivității rutiere din zona de nord a Capitalei, facilitând accesul rapid către aeroport și reducând semnificativ timpii de deplasare.

„Această conexiune de 2,5 kilometri va reduce la doar două minute, un drum care, pe reţeaua existentă necesită aproape 20 de minute pentru a parcurge o distanţă de 16-20 de kilometri. Realizarea conexiunii rutiere va deservi în primă fază comunităţile din zona localităţii Tunari, dar este imperativă pentru construirea Terminalului 2 al celui mai important aeroport din România. Nu în ultimul rând va facilita transportul mărfurilor pentru zona Cargo a Aeroportului Otopeni”, a subliniat directorul general al CNIR, Gabriel Budescu.

Noul drum de legătură va avea o lungime de 2,55 de kilometri și va include infrastructură modernă pentru asigurarea unui trafic fluent și sigur:

Nod rutier de conexiune cu A0, de tip „treflă”, cu o lungime totală a bretelelor de 7,5 kilometri

Pasaje supraterane peste DJ 200 B și Autostrada A0 Nord

Legătură rutieră cu Drumul Județean 200 B Tunari – A0 – Balotești printr-un sens giratoriu

Durata estimată pentru proiectare și execuție este de 30 de luni.

Traseul drumului expres se va desfășura pe teritoriul județului Ilfov, în zona UAT Tunari, desprinzându-se de la kilometrul 29 al Autostrăzii A0 printr-un nod rutier de tip treflă. Investiția este considerată esențială pentru dezvoltarea viitorului Terminal 2 al Aeroportului Otopeni și pentru susținerea traficului de pasageri și marfă.

După validarea documentației de către ANAP, anunțul de licitație va fi publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), marcând startul procedurii de atribuire pentru unul dintre proiectele-cheie de infrastructură din zona Capitalei.

