Cele 32 de state membre au semnat Declarația Summitului NATO de la Ankara

Liderii NATO s-au reunit în capitala Turciei pentru un summit istoric menit să redefinească arhitectura de securitate euroatlantică în fața provocărilor globale contemporane.

În cadrul acestei întâlniri la nivel înalt, cele 32 de state membre au adoptat în unanimitate Declarația Summitului de la Ankara, un document strategic care reconfirmă unitatea transatlantică și stabilește direcțiile clare de acțiune pentru perioada următoare.

Alianța continuă să se adapteze într-un mediu internațional marcat de competiție strategică, instabilitate persistentă și amenințări hibride. Concluziile Summitului NATO de la Ankara au fost structurate în jurul a șase piloni fundamentali, reflectând prioritățile de apărare colectivă și angajamentul ferm față de securitatea celor peste un miliard de cetățeni din spațiul Alianței.

Liderii reafirmă angajamentul ferm față de Articolul 5 din Tratatul de la Washington

Statele membre au reafirmat atașamentul lor profund față de Articolul 5 din Tratatul de la Washington. Liderii prezenți la Ankara au subliniat că un atac împotriva unui aliat va fi considerat un atac împotriva tuturor.

Alianța își menține o abordare defensivă globală, considerând solidaritatea drept pilonul principal al păcii euroatlantice.

Federația Rusă și terorismul reprezintă principalele amenințări globale identificate de aliați

Declarația oficială identifică Federația Rusă ca fiind principala amenințare la adresa securității și stabilității aliaților. În egală măsură, terorismul rămâne o provocare persistentă și directă la adresa siguranței cetățenilor din statele membre.

NATO își va concentra eforturile pe monitorizarea și contracararea acestor riscuri majore. Secretarul General al NATO a avut un mesaj pentru Vladimir Putin, în timpul Summitului de la Ankara.

Statele europene și Canada raportează o creștere istorică a investițiilor destinate apărării

Pentru a asigura o descurajare eficientă, aliații europeni și Canada au raportat o creștere semnificativă a investițiilor destinate apărării, cu peste 139 de miliarde de dolari. Liderii NATO au salutat această tendință de asumare a unei responsabilități sporite în cadrul parteneriatului transatlantic, demonstrând o mai bună partajare a costurilor.

În cazul României, Nicușor Dan a anunțat în timpul Summitului de la Ankara că țara noastră va atinge un nivel al cheltuielilor pentru securitate și apărare de peste 3% din PIB.

NATO accelerează modernizarea tehnologică prin noi capabilități cibernetice și sisteme avansate

NATO face un pas hotărât spre modernizare prin continuarea investițiilor în sisteme de atac de precizie la mare distanță, apărare integrată antiaeriană și sisteme fără pilot. De asemenea, s-a aprobat dezvoltarea unui „cloud” transatlantic de luptă interoperabil. Alianța își va consolida și reziliența în fața atacurilor cibernetice și a amenințărilor din spațiul cosmic.

Ucraina va primi un pachet financiar masiv de 70 de miliarde de euro în acest an

Ultimul punct de o importanță crucială vizează susținerea continuă a independenței și integrității teritoriale a Ucrainei. Statele membre au garantat acest sprijin pentru echipamente și instruire, promițând să mențină un nivel echivalent și anul viitor. Totodată, aliații au salutat inițiativele financiare complementare luate de Uniunea Europeană în acest sens.

Pe lângă acești piloni, statele membre au transmis un mesaj ferm în privința securității din Orientul Mijlociu, reiterând că Iranul nu trebuie să obțină o armă nucleară și solicitând respectarea libertății de navigație. Summitul de la Ankara se încheie astfel cu un semnal puternic de unitate și adaptare la noile realități geopolitice.

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