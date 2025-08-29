Zona tampon propusă ar putea avea o lățime de până la 40 de kilometri

Oficialii militari și civili iau în calcul mai multe scenarii pentru situația post-război sau de încetare a focului în Ucraina. Una dintre propuneri vizează stabilirea unei zone tampon între forțele ruse și cele ucrainene.

Lățimea exactă a acestei zone este încă în discuție, existând dezacorduri între oficiali cu privire la adâncimea ei. De asemenea, nu este clar dacă Kievul ar accepta un astfel de plan, care ar putea implica concesii teritoriale.

Potrivit surselor citate de Politico, Statele Unite nu par să fie implicate în negocierile referitoare la crearea unei zone tampon.

Motivele pentru care Europa ar vrea o zonă tampon cu Rusia

Această propunere vine în contextul în care aliații NATO caută cu disperare o soluție pentru încheierea unui conflict care se apropie de al patrulea an.

Președintele rus Vladimir Putin nu a arătat nicio intenție de a opri luptele. Joi, Moscova a lansat un atac rar asupra centrului Kievului, soldat cu cel puțin 19 morți și distrugeri la birourile Uniunii Europene.

Provocări în implementarea zonei tampon

Crearea unei zone tampon ridică numeroase provocări logistice și strategice. Numărul de militari necesari pentru patrularea graniței rămâne o preocupare majoră. Oficialii discută despre un efectiv cuprins între 4.000 și 60.000 de soldați.

„Se agață de un fir de pai”, a declarat Jim Townsend, fost oficial al Pentagonului care a supravegheat politica pentru Europa și NATO în timpul administrației Obama. „Rușii nu se tem de europeni. Și dacă cred că câțiva observatori britanici și francezi îi vor descuraja să mărșăluiască în Ucraina, atunci se înșeală”, a mai spus el pentru sursa citată mai sus.

Implicații istorice ale unei posibile partiții

O eventuală partiție a teritoriului ucrainean are semnificații istorice profunde. Diplomații europeni evită comparațiile cu granița puternic păzită dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud, preferând să o asemene mai degrabă cu divizarea Germaniei în timpul Războiului Rece.

Putin și adjuncții săi au declarat că lucrează la crearea unor zone tampon de-a lungul granițelor Rusiei cu Ucraina, pentru a mări distanța dintre Moscova și artileria și dronele ucrainene. Cu toate acestea, nu au fost oferite detalii concrete despre aceste propuneri.

Cum ar putea fi asigurate trupele necesare

NATO se confruntă deja cu dificultăți în pregătirea unei forțe de răspuns de 300.000 de militari pentru apărarea flancului estic al alianței împotriva unui potențial atac rusesc. Orice forță de menținere a păcii ar avea un rol dublu, patrulând în apropierea zonei demilitarizate și antrenând totodată trupele ucrainene, potrivit a doi dintre diplomații citați de presa străină.

Aliații amână să-și facă publice angajamentele privind trupe în așteptarea unor detalii cheie. Întrebările lor includ regulile de angajare pentru trupele NATO pe linia frontului, modul de gestionare a unei eventuale escaladări din partea Rusiei și necesitatea implicării unor țări terțe în patrularea zonei, în cazul în care Kremlinul s-ar opune prezenței trupelor alianței în interiorul zonei tampon.

„Toată lumea încearcă să se miște cât mai repede posibil în privința garanțiilor de securitate, astfel încât Trump să nu-și schimbe părerea” despre presiunea asupra lui Putin pentru o soluție negociată, a declarat unul dintre oficialii europeni citați de Politico.

Forțele franceze și britanice vor forma probabil nucleul prezenței militare străine

Conform a doi dintre oficialii europeni, Franța și Marea Britanie vor constitui probabil baza prezenței militare străine, aceste țări făcând lobby pe lângă alți aliați pentru a furniza active militare.

Acest lucru a îngrijorat însă membrii NATO de la granița cu Rusia, precum Polonia, care și-a exprimat temerea că va rămâne vulnerabilă în fața unui atac. Aliații au ridicat în fața liderilor Pentagonului problema că un angajament mai mare de trupe ar diminua apărarea flancului estic al alianței.

Unii aliați și-au exprimat îngrijorarea că trasarea unei zone tampon ar putea, de fapt, să expună orașele ucrainene unui risc mai mare de atac sau reinvazie din partea Rusiei.

„Nu este foarte înțelept împotriva unui adversar care nu negociază cu bună-credință”, a declarat unul dintre cei doi oficiali europeni.

Rolul limitat al SUA în garanțiile de securitate pentru Ucraina

Membrii NATO discută cu oficialii americani despre furnizarea de informații satelitare și sprijin aerian, deși nu se așteaptă la mult mai mult. Oficiali de rang înalt din Pentagon au comunicat deja omologilor lor europeni că SUA ar juca un rol minim în orice garanții de securitate pentru Ucraina.

„Toată lumea așteaptă ca liderii de politici ai Departamentului Apărării să clarifice cât de mult sunt dispuși să se angajeze și îi lasă pe europeni să-și arate cărțile”, a declarat primul oficial european.

În concluzie, propunerea unei zone tampon între Rusia și Ucraina reprezintă una dintre opțiunile luate în considerare de oficialii europeni în încercarea de a găsi o soluție de pace.

Ce este o zonă tampon

O zonă tampon în război este o zonă care se află între două sau mai multe părți aflate în conflict sau între două puteri rivale, cu scopul de a separa aceste părți și a preveni violența sau confruntările directe.

Aceasta poate fi o regiune nelocuită sau controlată de o forță neutră, folosită pentru a reduce riscul izbucnirii unui conflict direct sau pentru a facilita un armistițiu ori un acord de pace.

În mod concret, o zonă tampon poate fi o fâșie de teren delimitată pentru a separa forțele armate opuse și poate fi protejată de trupe de menținere a păcii care să prevină conflictele armate în respectiva zonă.

Rolul unei zone tampon

Zonele tampon pot fi regiunii nelocuite sau teritorii speciale create artificial pentru scopul de a ține sub control posibile conflicte. Ele pot influența echilibrul geopolitic și pot preveni escaladarea războiului.

  • Prevenirea violenței: Zonele tampon reduc riscul confruntărilor militare directe între două părți conflictuale.
  • Separarea forțelor: Ele creează un spațiu fizic între combatanți și pot fi controlate de forțe neutră sau de menținere a păcii.
  • Facilitarea negocierilor: Zonele tampon pot fi folosite ca parte a acordurilor de pace sau armistiții pentru a asigura încetarea focului.
  • Funcție politică și militară: Pot avea efect defensiv (reducerea expunerii teritoriului național) și ofensiv (acumularea de resurse pentru un atac, în alte situații).
