Istoria acordurilor de pace încălcate

Ucraina este preocupată că Rusia ar putea să o invadeze din nou, în absența unor garanții de securitate solide din partea Occidentului. Experții consultați de The Moscow Times subliniază că Rusia are un istoric de eludare a termenilor acordurilor de pace, ceea ce ridică întrebări cu privire la viabilitatea unui eventual acord durabil.

Pur și simplu, liderii de la Moscova nu au avut nicio reținere să încalce orice acord pe care anterior îl semnaseră ei sau predecesorii lor și mereu au găsit motive pe care le-au promovat ca fiind esențiale pentru însăși existența Rusiei.

Cecenia și Georgia sunt două dintre țările care au experimentat încălcarea unor tratate de către Rusia, după ce aceasta le semnase și, mai mult, le propusese în formele în care au fost implementate.

Războaiele din Cecenia

După prăbușirea Uniunii Sovietice, Rusia s-a confruntat cu mai multe crize interne, inclusiv războaiele din Cecenia. În 1991, republica cecenă Ichkeria și-a declarat independența, iar Moscova a răspuns cu o campanie militară brutală. „Așa cum a făcut (Rusia) cu Georgia, anexând teritorii, la fel a făcut și cu Ucraina, dar totul se întoarce la începuturile Ceceniei”, a declarat Marat Iliasov, expert în războaiele din Cecenia, pentru The Moscow Times.

Iliasov locuia în Cecenia în anii 1990, când Rusia a bombardat capitala regională Groznîi cu artilerie și a trimis 40.000 de soldați „pentru a restabili legalitatea constituțională, legea și ordinea și pacea în republica cecenă”.

Când războiul s-a încheiat după doi ani, erau peste 50.000 de morți, majoritatea civili.

Primul Război Cecen s-a încheiat cu Acordurile de la Khasavyurt (1996) și Tratatul de pace Rusia-Cecenia (1997). Ambele au subliniat o înțelegere conform căreia disputele nu vor fi soluționate prin violență, prima în special interzicând utilizarea „forței armate sau amenințarea cu utilizarea acesteia în rezolvarea tuturor problemelor”.

Putin a ordonat o nouă invazie

Însă independența Ceceniei a rămas o chestiune deschisă, iar trei ani mai târziu, sub comanda prim-ministrului proaspăt învestit Vladimir Putin, Rusia a invadat din nou regiunea, pe motiv că era sursa răspândirii terorismului în întreaga țară, încălcând astfel acordurile anterioare. „Rusia a încălcat condițiile acordurilor de pace, asta e sigur”, a spus Iliasov.

„Da, au existat probleme de securitate, dar nu era nimic care să nu poată fi rezolvat, iar problemele de securitate nu erau atât de mari încât să necesite un al doilea război.”, spune expertul.

În loc să negocieze cu guvernul aflat la putere, Kremlinul a lansat o ofensivă de un deceniu, care avea să se soldeze cu mii de morți și să se încheie cu familia Kadîrov, obedientă Moscovei, la putere.

Pentru Iliasov, experiența Ceceniei evidențiază un adevăr simplu: dacă Moscova percepe o amenințare la adresa securității, niciun acord nu o va împiedica să invadeze din nou o regiune.

„Dacă își doresc să-și păstreze țara așa cum este, nu există pentru ucraineni ceva ce să le ofere acest acord de pace”, a spus Iliasov, referindu-se la reticența Rusiei de a returna teritoriul ucrainean anexat. Iar dacă Ucraina obține un acord de pace, a continuat el, „poate fi o chestiune de câțiva ani, dar rușii se vor întoarce”.

Lecții din Georgia

În august 2008, conflictul a izbucnit în Osetia de Sud, când Georgia a încercat să recâștige controlul asupra regiunii separatiste. Rusia a intervenit militar, justificând acțiunea ca o măsură pentru „a preveni genocidul”, asemănându-se cu retorica pe care Moscova avea să o folosească ulterior pentru a justifica invazia la scară largă a Ucrainei.

Războiul s-a încheiat cu un armistițiu, cunoscut sub numele de Planul în șase puncte, care prevedea încetarea luptelor și retragerea trupelor ruse la pozițiile inițiale. Totuși, Moscova nu a respectat acest punct crucial, menținând controlul asupra teritoriilor ocupate.

„Nu existau multe opțiuni pe masă”, a explicat Șota Utiașvili, fost oficial al Ministerului de Interne al Georgiei, pentru The Moscow Times. „Era destul de clar că rușii vor menține controlul asupra teritoriilor pe care le dețineau.”

Viitorul acordurilor de pace

Eșecurile acordurilor multilaterale din Donbas și invazia Ucrainei în 2022 au evidențiat limitele diplomației. Oficialii americani și europeni promovează acum un summit între Putin și Zelenski pentru a pune capăt conflictului. Totuși, potrivit lui Utiașvili, succesul unui astfel de acord depinde de garanțiile de securitate oferite Ucrainei de către occidentali.

„Cheia acum nu este formularea acordului, pentru că dacă Rusia consideră că poate încălca acordul în siguranță, o va face”, a spus Utiașvili. „Poporul (ucrainean) trebuie să știe că, dacă Rusia atacă din nou, cavaleria va veni și nu vor fi lăsați singuri.”

