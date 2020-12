Imagini incredibile cu liderul AUR! George Simion, ultrasul din politică: „Am învățat mai multe în peluză decât în toate școlile”

George Simion are o strânsă legătură cu fenomenul ultras. Este membru cofondator al grupurilor „Honor et Patria” și „Uniți sub Tricolor”, principalele formațiuni ultra care sprijină echipa națională a României. Tot el a pus bazele revistei „Romanian Ultras”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Am învățat mai multe în peluză decât în toate școlile prin care am trecut. Principiile asociate vieții ultra sunt unele sănătoase și pot fi aplicate în viața de zi cu zi. Sloganul „Basarabia e Romania!” a fost conceput și popularizat de oameni crescuți în peluze. E nevoie, în continuare, de susținere pentru cauzele patriotice și naționale. George Simion:

De trecutul lui George Simion cu peluza a amintit și modul în care aflarea rezultatelor alegerilor a fost sărbătorit aseară la sediul partidului. Au fost aprinse torțe, fix ca pe stadion!

Reacție a unor membri și simpatizanți ai partidului AUR, alături de copreședintele acestuia, George Simion, în urma rezultatelor parțiale de la alegerile parlamentare, în București, duminică, 6 decembrie 2020. Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Citește mai multe pe GSP.

Citeşte şi:

USR, cel mai votat partid de Diaspora, arată rezultatele parțiale. PNL și AUR, aproape la egalitate

Încep acuzațiile. Primarul PNL al Iașiului susține că Arafat e de vină pentru scorul obținut de PSD

Alegeri parlamentare 2020. Când vom avea un nou parlament și care este procedura de constituire

PARTENERI - GSP.RO CTP, propunere fabuloasă după ce a văzut rezultatele alegerilor parlamentare: „Să se noteze, e ceva ce nu se va vota niciodată!”

PARTENERI - PLAYTECH ȘOCANT! Ce AVERE are George Simion. Câți bani a câștigat liderul AUR în 2019

HOROSCOP Horoscop 7 decembrie 2020. Racii ar fi bine să evite discuțiile tensionate cu cei din anturajul apropiat

Știrileprotv.ro Victor Ponta nu a purtat mască în timpul declarațiilor de la ieșirea de la urne. Ce explicație le-a dat jurnaliștilor. VIDEO