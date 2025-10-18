Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional!

Damiani, lider al opoziției, candidat din partea Uniunii Civice Radicale (UCR), s-a prăbușit la câteva minute de la începerea emisiunii „Dólar Blue”. Brusc, a părut să aibă dificultăți de respirație și și-a pierdut cunoștința.

Imaginile arată cum cineva încearcă să-l sprijine înainte ca Damiani să dea ochii peste cap și să cadă la pământ.

😱 #Argentine politician died live on air during debates



66-year-old Hernán Damiani, a well-known Argentine politician and member of the Civic Radical Union party, died of a heart attack right during the televised debates.

He suddenly lost consciousness while talking about… pic.twitter.com/gFbrCOQNNr — The Jewish Voice (@TJVNEWS) October 17, 2025

Prezentatorii și invitații din studio s-au grăbit imediat să ajute, printre ei fiind fostul ministru al Sănătății din Argentina, Walter Villalba, care a început imediat manevrele de resuscitare.

În ciuda tuturor eforturilor, Damiani a fost declarat decedat în spital.

Potrivit presei argentiniene, Damiani a murit în urma unui atac de cord. Țara sud-americană numește din nou aproximativ jumătate din parlament și senat, precum și politicieni locali, în alegerile intermediare de miercuri.

Con dolor despedimos a un gran militante y dirigente de Misiones, Hernán Damiani. Falleció ayer mientras defendía sus ideas en un debate. Fue legislador prov. y diputado Nacional, con gran protagonismo contra los embates del menemismo en los 90. Acompañamos a su familia y amigos. pic.twitter.com/i0qKksMuCw — Unión Cívica Radical (@UCRNacional) October 16, 2025

