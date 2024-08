Ismail Haniyeh urma să fie înmormântat într-un cimitir din Lusail, la nord de Doha, după o rugăciune în moscheea Imam Mohammad ben Abdel Wahab, cea mai mare din capitala Qatarului.

Hamas a făcut apel la o „zi a furiei”

Ismail Haniyeh, liderul politic al Hamas care trăia în exil în Qatar, a jucat un rol-cheie în negocierile indirecte dintre Israel şi mişcarea islamistă palestiniană pentru un armistiţiu în războiul din Fâşia Gaza.

Qatarul, principala ţară de intermediere, a pus sub semnul întrebării viabilitatea acestei medieri după asasinatul de miercuri, care a provocat apeluri la răzbunare împotriva Israelului.

Iranul, Hamas şi Hezbollah au acuzat Israelul pentru acest asasinat, care a avut loc la câteva ore după uciderea şefului militar al mişcării islamiste libaneze, Fuad Shukr, în suburbiile sudice ale Beirutului.

Aceste două atacuri au reaprins temerile că războiul s-ar putea extinde la întregul Orient Mijlociu, între Israel, pe de o parte, şi Iran şi grupările pe care le sprijină în Liban, Siria, Irak şi Yemen, pe de altă parte.

Înainte de rugăciunea de vineri, trupul lui Ismail Haniyeh a fost dus de la morgă la moscheea din Doha, care era protejată de importante forţe de securitate, unde sute de credincioşi au început să se adune, purtând drapelul palestinian şi tradiţionalul keffiyeh.

Vicepreşedintele iranian, Mohammad Reza Aref, şi ministrul turc de externe, Hakan Fidan, erau aşteptaţi să participe la ceremonie.

Ismail Haniyeh, ucis de o bombă care a stat ascunsă două luni

Ismail Haniyeh, în vârstă de 61 de ani, a fost ucis de un „proiectil aerian”, potrivit presei iraniene, într-una dintre reşedinţele rezervate oaspeților de vază ai Teheranului, după ce a participat la ceremonia de învestire a preşedintelui Masoud Pezeshkian. Totuşi, potrivit armatei israeliene, singura lovitură efectuată în acea noapte în Orientul Mijlociu a fost la Beirut și s-a soldat cu lichidarea lui Fuad Shukr.

The New York Times, citând cinci oficiali din Orientul Mijlociu care au vorbit sub rezerva anonimatului, a dezvăluit joi că Ismail Haniyeh a fost ucis, de fapt, de o bombă ascunsă de aproximativ două luni în camera în care se afla şi care era protejată de Gardienii Revoluţiei, într-un vast complex situat într-un cartier de lux din nordul Teheranului.

Liderul Hezbollah, Hassan Nasrallah, a ameninţat joi Israelul cu un „răspuns inevitabil”. Hezbollah, aliat al Hamas, a avut schimburi de tiruri cu armata israeliană de-a lungul frontierei israeliano-libaneze aproape zilnic de la începutul războiului din Fâşia Gaza, declanşat de atacul fără precedent al mişcării palestiniene asupra Israelului la 7 octombrie 2023.

Israelul se declară pregătit pentru orice scenariu

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi că Israelul se află la un „nivel foarte ridicat” de pregătire pentru orice scenariu, „atât defensiv, cât şi ofensiv”, potrivit biroului său.

Într-o conversaţie telefonică avută joi cu Benjamin Netanyahu, preşedintele american Joe Biden „şi-a reafirmat angajamentul faţă de securitatea Israelului împotriva tuturor ameninţărilor venite din partea Iranului, inclusiv a grupurilor teroriste care acţionează ca paravan, precum Hamas, Hezbollah şi Houthi” în Yemen, potrivit Casei Albe.

Joi, mii de persoane în doliu au participat la funeraliile oficiale ale lui Ismail Haniyeh la Teheran. Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, care ameninţase Israelul cu o „pedeapsă aspră”, a rostit rugăciunea pentru morţi. Rebelii houthi, care sunt aliaţi ai Hamas, au promis la rândul lor un „răspuns militar” la „escaladarea periculoasă” provocată de Israel.

Iranul a convocat „Axa Rezistenței”

Miercuri, oficiali iranieni s-au întâlnit la Teheran cu reprezentanţi ai grupărilor aliate pentru a-şi coordona poziţiile, potrivit unei surse apropiate Hezbollah. „Au fost discutate două scenarii: un răspuns simultan din partea Iranului şi a aliaţilor săi sau un răspuns eşalonat din partea fiecărei părţi”, a adăugat această sursă.

Între timp, armata israeliană îşi continuă ofensiva în Fâşia Gaza, unde Israelul a promis să distrugă Hamas, aflat la putere din 2007, pe care o consideră o organizaţie teroristă, la fel ca Statele Unite şi Uniunea Europeană.

Atacurile aeriene au vizat oraşul Gaza, în nord, unde cel puţin patru palestinieni, printre care o tânără, au fost ucişi, potrivit Protecţiei Civile. Tiruri de artilerie au ucis o femeie în Khan Yunis, în sud, potrivit medicilor.

Armata a anunţat că a „eliminat 30 de terorişti” în sectorul Rafah, tot în sud, şi a ucis un cadru al Jihadului Islamic Palestinian, grup armat aliat cu Hamas în nordul Gaza.

