Într-un interviu acordat pentru Komsomolskaia Pravda, Serghei Șoigu, fost ministru al Apărării, lansează acuzații nefondate la adresa Rep. Moldova, după care arogă un așa-zis drept al Rusiei de a apăra interesele „propriilor cetățeni”.

„Să nu uităm că peste 220.000 de cetăţeni ruşi locuiesc în Transnistria. Interesele şi siguranţa lor sunt acum ameninţate din cauza acţiunilor prost gândite şi iresponsabile ale Kievului şi Chişinăului”, susține șeful Consiliului de Securitate al Rusiei.

„Dacă va fi nevoie, Rusia va lua toate măsurile necesare şi va folosi toate metodele disponibile pentru a-i proteja în temeiul Constituţiei. (…) Noi luăm în considerare toate scenariile posibile, chiar şi pe cele mai improbabile”, amenință el.

Transnistria, o pârghie folosită de Moscova pentru a destabiliza regiunea

Transnistria este o entitate teritorială separatistă din estul Republicii Moldova, situată între râul Nistru și granița cu Ucraina și sprijinită de Rusia. Acum 24 de ani, Moscova a folosit Transnistria într-un război purtat împotriva Rep. Moldova imediat după recunoașterea statului vecin ca membru cu drepturi depline al ONU. De atunci, conflictul transnistrean este unul „înghețat” și e folosit de Moscova ca pârghie de control și de destabilizare în regiune.

Regimul de la Moscova susține de mai mulți ani că peste 200.000 de cetățeni ruși locuiesc în Transnistria, dar această cifră nu este confirmată din surse independente. În ceea ce privește „interesele și siguranța” locuitorilor din Transnistria, Moscova a acționat adesea împotriva lor, ultimul exemplu notabil fiind criza energetică din iarna anului 2025.

Negocieri fără rezultate între Chișinău și Tiraspol

Declarațiile lui Șoigu vin în contextul reluării negocierilor între conducerea de la Chișinău și administrația separatistă prorusă de la Tiraspol, a doua rundă având loc săptămâna trecută.

Vicepremierul pentru Reintegrare Valeriu Chiveri a solicitat reprezentantului de la Tiraspol să semneze o declarație privind soluționarea conflictului în baza respectării suveranității și integrității teritoriale a Rep. Moldova. Așa-zisul ministru de Externe de la Tiraspol Vitalie Ignatiev a refuzat și a cerut reluarea negocierilor în formatul 5+2, unul nefuncțional, în primul rând din cauza implicării Rusiei ca „mediator”.

Reprezentanții Chișinăului au reiterat propunerea privind predarea limbii române în toate „școlile moldovenești” din Transnistria și și-au reiterat planul de a reintegra regiunea economic, fiscal și social.

Conducerea militară rusă din Transnistria, declarată indezirabilă în Rep. Moldova

Dincolo de negocieri, reacția lui Șoigu vine totodată pe fondul interzicerii unor comandanți ruși aflați la Tiraspol în teritoriul Rep. Moldova. Statutul de persoane indezirabile în Rep. Moldova l-au primit comandantul Grupul Operativ al Trupelor Ruse din Transnistria (GOTR), Dmitri Zelenkov, precum și adjuncții săi, Dmitri Opalev, Serghei Mașenko și Serghei Șirșov. De asemenea, interdicția îi mai vizează pe șeful statului-major al GOTR, Marat Iarulin, și pe Aleksei Bogomolov, care se ocupă de schemele de finanțare ilegală a GOTR.

Chișinăul respinge acuzațiile lui Șoigu și reamintește că trupele ruse se află „ilegal” în Transnistria

Vicepremierul pentru Reintegrare Valeriu Chiveri a respins „categoric” acuzaţiile lui Serghei Şoigu cu privire la securitatea cetăţenilor ruşi din Transnistria.

„Respingem categoric asemenea afirmaţii, pe care le considerăm nefondate şi care distorsionează poziţia Republicii Moldova în contextul reglementării conflictului transnistrian, în contextul reintegrării ţării. După cum cunoaşteţi, poziţia ţării noastre este foarte clară – identificarea unei soluţii paşnice pentru reintegrarea ţării în baza respectării suveranităţii şi integrităţii teritoriale, în limitele frontierilor internaţional recunoscute”, a declarat Valeriu Chiveri.

În ceea ce priveşte prezenţa militară rusă în Republica Moldova, Chiveri a reiterat că este „ilegală”.

„Republica Moldova a pledat constant pentru retragerea acestor forţe. Cunoaştem foarte bine despre angajamentele Federaţiei Ruse, de la Istanbul, de a-şi retrage forţele militare desfăşurate ilegal pe teritoriul ţării, lucru care nu s-a întâmplat nici astăzi”, a subliniat vicepremierul responsabil de reintegrarea Rep. Moldova.

La rândul lor, reprezentanţii Ministerului de Externe de la Chişinău au transmis că „situaţia de securitate pe întregul teritoriu al ţării este stabilă, iar drepturile şi libertăţile fundamentale ale tuturor persoanelor, indiferent de cetăţenie sau regiune, sunt pe deplin respectate şi garantate”.

