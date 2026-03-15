Inițiativa este realizată în parteneriat cu organizația Neighbourly, prin programul „Surplus Saviours”, care permite persoanelor înregistrate să colecteze produse rămase nevândute din magazine.

Testarea va avea loc în regiunea Midlands în această vară, iar dacă rezultatele sunt pozitive, programul ar putea fi extins în peste 1.000 de magazine din Marea Britanie.

Prin acest proiect, retailerul speră să redistribuie peste 5.000 de tone de alimente care altfel ar fi fost irosite.

„La Lidl, ne stabilim obiective ambițioase care ne provoacă modul în care funcționăm și inspiră inovația în ceea ce privește risipa alimentară. Am făcut progrese semnificative, dar știm că putem face mai mult”, a declarat Matt Juden-Bloomfield, șeful departamentului de sustenabilitate al Lidl Marea Britanie.

El a adăugat: „Având în vedere acest lucru, ne-am majorat obiectivele pentru a ne asigura că rămânem responsabili și am introdus, de asemenea, câteva teste noi și interesante pentru a duce lucrurile la nivelul următor.”

Compania și-a depășit deja obiectivul de reducere a risipei alimentare cu 40% până în 2025 și a decis să ridice ținta la 70% până în 2030.

În paralel, Lidl testează și o altă inițiativă în orașul Peterborough, unde produsele de panificație care nu mai pot fi vândute vor fi transformate în hrană pentru animale, pentru a reduce și mai mult cantitatea de alimente aruncate.

În ultimii zece ani, retailerul german a donat deja 50 de milioane de mese prin redistribuirea alimentelor excedentare către comunități și organizații caritabile.