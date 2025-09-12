Locatarii clădirii au sunat la poliție, suspectând că tinerii din zonă ar fi responsabili pentru această farsă. Ei erau îngrijorați deoarece camerele de supraveghere cu senzori de mișcare nu detectau pe nimeni la ușa de la intrare.

Sosind la fața locului, polițiștii au descoperit că autorul era de fapt un melc fără cochilie care se târa pe panoul soneriei, declanșând mai multe butoane în același timp.

Un rezident pe nume Dominik a declarat pentru ziarul Bild: „Era un melc chiar pe plăcuța noastră cu nume. Se putea vedea chiar și urma de mucus lăsată în timp ce se târa peste senzori.”

Conform UPI, ofițerii au relocat melcul într-o zonă cu iarbă din apropiere, eliberându-l cu un avertisment.

Acest caz inedit demonstrează că nu întotdeauna oamenii sunt responsabili pentru deranjul din timpul nopții. Uneori, natura poate juca feste neașteptate, provocând confuzie și îngrijorare.

