Două momente complet diferite: pe pistă și la conferința de presă

Vineri, în Alaska, Donald Trump l-a aplaudat pe Vladimir Putin la sosirea acestuia pe pista aeroportului din Anchorage.

„Când compari întâlnirea de pe pistă cu ceea ce s-a întâmplat la conferinţa de presă, ai impresia că sunt două lumi complet diferite, cu siguranţă în ceea ce priveşte limbajul corporal”, a comentat Peter Collett, conform News.

La sosirea lui Vladimir Putin în Alaska, Trump a părut extrem de prietenos, iar gesturile au sugerat apropiere.

Cei doi lideri s-au bătut pe umăr, „un gest care tinde să fie o reamintire a statutului”.

„Prietenie, amiciţie şi apropiere”

Psihologul remarcă faptul că începutul întâlnirii a transmis un mesaj pozitiv.

„Prin limbajul corpului, au creat senzaţia clară că sunt doi vechi prieteni extrem de bucuroşi să se revadă”, a explicat Collett.

Această atitudine contrastează cu modul în care Trump se comportă, de obicei, în fața altor șefi de stat.

La conferința de presă: semne de nemulțumire

După discuțiile de fond, limbajul trupului lui Trump s-a schimbat radical.

„Cred că există multe informaţii, multe mici indicii în limbajul său corporal, care sugerează că nu era fericit”, afirmă expertul.

Collett subliniază că Trump a evitat să se uite la Putin în timp ce acesta vorbea: „De fapt, nu voia să se uite la Putin, deoarece Putin îi amintea de eşecul său de a ajunge la un acord în acele condiţii”.

Gesturi de autocontrol și dezamăgire

Un alt detaliu observat a fost strângerea buzelor, „un gest de auto-control” care arăta că liderul american gândea ceva ce nu îndrăznea să spună.

Donald Trump era un om care părea „dezamăgit”, dar „face o treabă destul de bună în a se convinge pe sine – şi pe noi – că viitorul este promiţător şi că vor veni lucruri bune”, adaugă psihologul.

Concluzia expertului este tranșantă: „Dar dacă citeşti limbajul corpului, poţi vedea că se întâmplă altceva în mintea lui, chiar ceva, posibil în acest stadiu, încă nerecunoscut, şi anume: «La naiba, cu siguranţă nu a funcţionat aşa cum speram»”.

Președinții Donald Trump și Vladimir Putin au apărut împreună la o conferință de presă în Anchorage, Alaska, după un summit de aproape trei ore. Contrar așteptărilor, nu au răspuns la întrebările jurnaliștilor, ci au susținut doar o scurtă declarație comună de câteva minute.

Nu au fost anunțate progrese concrete privind conflictul din Ucraina. Trump a declarat că „au făcut unele progrese”, dar a subliniat că „nu există niciun acord până nu se ajunge la un acord”.