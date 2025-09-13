Fotografiile publicate pe site-ul Gullwing Motor Cars, un dealer din New York City, arată că limuzina este într-o stare avansată de degradare. Exteriorul original, de culoare bej, prezintă pete de rugină pe uși, conform The Sun.

Interiorul, inițial maro deschis, este grav afectat, cu pielea ruptă. Dealerul menționează că mașina nu funcționează în prezent și necesită reparații majore la exterior, interior și sistemul de transmisie.

Aceste limuzine erau considerate apogeul luxului auto al vremii. Foto: Gullwing Motor Cars

Valoarea minimă actuală de vânzare a unui astfel de model este de 30.250 de dolari, ceea ce face ca prețul cerut de 29.500 de dolari să fie considerat o afacere.

În stare bună, modelele Phantom V se vând în medie cu 109.717 dolari, iar unele au fost adjudecate la licitații pentru sume de până la 407.000 de dolari, conform datelor Conceptcarz.

Phantom V este unul dintre cele doar puțin peste 500 de exemplare produse între 1959 și 1968, ceea ce îi conferă un statut exclusivist.

Aceste limuzine erau considerate apogeul luxului auto al vremii. Printre proprietarii celebri ai modelului se numără Elton John, Elvis Presley, John Lennon, Regina Elisabeta a II-a și Liberace.

Amintim că o mașină Ferrari F50 GT, unul dintre cele mai rare modele ale mărcii italiene, a primit o ofertă incredibilă de 100 de milioane de dolari, care a fost refuzată de proprietarul său american.