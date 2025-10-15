Trei modele Rolls Royce Phantom vandalizate

Inițial, exploratorii au observat o limuzină Hummer în parcarea exterioară. Aceasta era deschisă și prăfuită, sugerând că a stat acolo de mult timp, scrie PiațaAuto.md.

Foto: Captură YouTube / Exploring the Unbeaten Path.

Coborând spre intrarea principală a hotelului, cei doi au făcut o descoperire uimitoare. Într-o zonă acoperită, ferită de privirile trecătorilor, se aflau trei exemplare Rolls-Royce Phantom abandonate. Primul dintre ele prezenta semne clare de vandalism, cu geamuri sparte. Cu toate acestea, interiorul era într-o stare surprinzător de bună.

Al doilea Phantom avea capota deschisă și emblema furată, dar motorul V12 (foto jos) părea neatins. Alături se afla și un Mercedes S-Class W220. Al treilea Rolls-Royce Phantom avea un interior în nuanțe de purpuriu spre bordo, fiind și acesta bine conservat. Deși vandalizate, toate trei modelele ar putea fi salvate de un pasionat auto cel mai probabil.

Foto: Captură YouTube / Exploring the Unbeaten Path.

În parcarea exterioară, exploratorii au găsit numeroase dubițe, probabil destinate oaspeților care nu aveau bugete atât de ridicate. La subsol, au mai descoperit câteva mașini, inclusiv o limuzină și un Audi.

PiațaAuto.md menționează că cele trei Rolls-Royce sunt cele mai valoroase descoperiri, fiecare costând inițial peste 500-600 mii euro. În România, Rolls-Royce anunța la începutul anului că țara noastră devine doar a treia din această parte a Europei care să beneficieze de un showroom, după Turcia și Republica Cehă.

De ce a fost abandonat hotelul de lux

Hotelul făcea parte din Suncity Group, o companie din Macau axată pe segmentul de lux. Suncity Group a fost cel mai mare operator de junket-uri (n.r.: organizații care lucrează cu cazinouri) din Macau, având un rol dominant în segmentul VIP al industriei jocurilor de noroc din acest centru global de gambling. La apogeu, Suncity controla aproape 50% din piața VIP din Macau și opera săli VIP în toate cele șase cazinouri licențiate importante din regiune.

Fondatorul Suncity Group, Alvin Chau Cheok Wa, a fost arestat în noiembrie 2021 pe baza unui mandat emis de autoritățile din Wenzhou, China, fiind acuzat de implicare în operațiuni ilegale de pariuri, spălare de bani și conducerea unui sindicat infracțional legat de operațiuni de gambling transfrontaliere neautorizate. După arestarea sa, toate sălile VIP ale Suncity din Macau au fost închise, iar compania a suspendat astfel activitatea operațiunilor VIP în regiune.

Din 2015 până în 2019, organizația ilegală condusă de Alvin Chau ar fi gestionat pariuri online și offline ce au atins peste 42 de miliarde de dolari, în special printr-o rețea extinsă de agenți (junkets) care au facilitat transferuri ilegale și operațiuni de gambling cu miză mare în China continentală, unde gamblingul este interzis.

În ianuarie 2023, Alvin Chau a fost condamnat la 18 ani de închisoare pentru conducerea unui sindicat criminal, operațiuni de gambling ilegale și fraude conexe, fiind o figură centrală a mafiei junket din Macau. După arestarea lui Chau, hotelul s-a transformat într-o umbră și a fost complet abandonat.

