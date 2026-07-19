Lingoul a fost descoperit la 15 metri adâncime

Lingoul a fost găsit de echipa Mel Fisher’s Shipwreck Expeditions, care explorează de zeci de ani locul din Florida, unde s-a scufundat legendara navă încărcată cu bogății.

Descoperirea a fost făcută după ce scafandrii au îndepărtat straturile de nisip de pe fundul mării, la aproximativ 15 metri adâncime.

„Pe măsură ce o parte mai mare din obiect a fost expusă, a devenit clar că ne uitam la un lingou de argint”, a declarat Sean Browne, responsabil pentru relația cu investitorii în cadrul Mel Fisher’s Shipwreck Expeditions, pentru postul WAGA-TV.

După ce căpitanul Drake Nicholas a adus lingoul la suprafață, echipa și-a dat seama că este vorba despre una dintre cele mai importante descoperiri din ultimii ani.

Vânătorii de comori de la „Mel Fishers Shipwreck Treasure” cu descoperirea lor. Foto: Mel Fisher’s Shipwreck Treasures

Lingoul poate valora până la 100.000 de dolari

Potrivit specialiștilor, una dintre cele mai valoroase caracteristici ale lingoului este marcajul păstrat aproape intact.

„Una dintre cele mai distinctive caracteristici ale sale este mica depresiune de pe suprafața superioară, unde a fost testată pentru puritate înainte de a fi încărcată la bordul navei Atocha în 1622”, a explicat Sean Browne.

Acesta a precizat că valoarea actuală a artefactului este estimată între 50.000 și 100.000 de dolari.

Prima descoperire de acest fel după 27 de ani

Potrivit echipei de explorare, aceasta este prima dată din 1999 când un lingou de argint este recuperat din epava navei Atocha, ceea ce transformă descoperirea într-un eveniment deosebit.

Căpitanul Drake Nicholas a povestit emoțiile trăite în momentul în care și-a dat seama ce se află sub nisip.

„Chiar nu știam ce să cred. În timp ce îl dezgropam, chiar nu-mi venea să cred, dar cu cât îl dezgropam mai mult și prima dată când l-am atins și l-am scos din noroi, am știut ce era.”, a declarat acesta pentru CNN.

De-a lungul timpului, echipajul a recuperat de pe navă „monede de aur și argint, smaralde, săbii, chei, ceramică, instrumente de navigație și multe alte artefacte de la epavele Atocha și Santa Margarita”, a spus Sean Browne.

Nava Atocha transporta una dintre cele mai mari comori ale Imperiului Spaniol

Nuestra Señora de Atocha făcea parte din flota spaniolă care transporta bogății din America către Europa. În dimineața zilei de 5 septembrie 1622, un uragan puternic a lovit navele aflate în apropierea insulelor Florida Keys. La scurt timp după aceea, un val uriaș a izbit nava Atocha de stânci și s-a scufundat. Doar cinci dintre cele 265 de persoane aflate la bord au supraviețuit.

Potrivit echipei Mel Fisher’s Shipwreck Expeditions, Atocha și nava Santa Margarita transportau o încărcătură impresionantă.

„Mii de monede de argint, sute de lingouri de argint, artefacte din aur, bijuterii și smaralde din legendarele mine Muzo din Columbia.”

Celebrul vânător de comori Mel Fisher a descoperit în 1985 cea mai mare parte a comorii navei Atocha. Acesta a murit în 1998, însă echipa sa continuă și astăzi explorările.

Noua descoperire demonstrează că, după mai bine de patru secole de la naufragiu, fundul oceanului încă ascunde artefacte de o valoare istorică și financiară excepțională.

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