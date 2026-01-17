Peste 30.000 de monede romane găsite pe fundul mării

Descoperirea a avut loc în apropierea orașului Arzachena, într-o poiană nisipoasă subacvatică, înconjurată de iarbă marină. 

Potrivit Ministerului Culturii din Italia, este vorba despre monede din bronz și cupru, datate între anii 324 și 340 d.Hr., din perioada Imperiului Roman târziu.

„Comoara găsită în apele Arzachenei reprezintă una dintre cele mai importante descoperiri numismatice din ultimii ani”, a declarat Luigi La Rocca, directorul general al departamentului de arheologie, arte plastice și peisaj din regiune, într-un comunicat al Ministerului Culturii din Italia.

Experții estimează că numărul total al monedelor ar putea ajunge la 30.000, ba chiar la 50.000, ceea ce ar transforma descoperirea într-una dintre cele mai mari de acest tip din ultimele decenii.

Monede pe fundul mării, Sardinia
Monedele care ies la iveală din nisipul de pe fundul Mării Mediterane Foto: Ministerul Culturii din Italia

Monede „într-o stare excelentă și rară de conservare”

Monedele identificate sunt de tip follis, folosite inițial de romani și ulterior de Imperiul Bizantin. 

Deși au stat aproape 1.700 de ani pe fundul Mării Mediterane, oficialii italieni spun că acestea se află într-o „stare excelentă și rară de conservare”.

Monedele de bronz –
Monede de bronz Foto: Ministerul Culturii din Italia

Această stare excepțională le oferă arheologilor ocazia de a studia în detaliu practicile de batere și circulație monetară din secolul al IV-lea.

Indicii care duc spre o epavă romană pierdută

Volumul mare de monede găsite într-un singur loc a ridicat rapid suspiciuni privind existența unei epave romane încă nedescoperite. 

Structura subacvatică a zonei, formată din nisip și iarbă marină, este cunoscută pentru capacitatea sa de a conserva nave scufundate.

Deși o epavă nu a fost identificată până în prezent, investigațiile continuă. 

Scafandrii au mai descoperit și recipiente ceramice, inclusiv ulcioare cu gât îngust și două mânere, obiecte utilizate frecvent în comerțul maritim roman, ceea ce întărește ipoteza existenței unei nave scufundate.

Scafandrii au descoperit monedele de pe fundul mării în largul coastei Sardiniei
Scafandrii au descoperit monedele de pe fundul mării în largul coastei Sardiniei – Foto: Ministerul Culturii din Italia

După descoperirea inițială, scafandrul a alertat imediat autoritățile. La fața locului au intervenit echipe specializate din cadrul departamentului de arheologie subacvatică al Ministerului Culturii, unități de protecție a patrimoniului, pompieri și scafandri ai poliției de frontieră.

Operațiunile de recuperare au fost desfășurate cu grijă, pentru a documenta poziția fiecărui artefact și pentru a proteja mediul marin.

O descoperire care confirmă bogăția patrimoniului subacvatic

Luigi La Rocca a subliniat importanța istorică a descoperirii și valoarea patrimoniului ascuns sub apele Italiei.

„(Descoperirea) evidenţiază bogăția și importanța patrimoniului arheologic pe care fundul mării noastre, străbătut de oameni şi mărfuri încă din cele mai vechi timpuri, îl păstrează şi îl păstrează încă”, a declarat acesta.

Cercetările continuă, iar specialiștii speră că investigațiile viitoare vor scoate la iveală și epava de la care ar fi provenit impresionanta comoară romană.

Nu este prima dată când apare o astfel de descoperire, în 2021, doi scafandri au găsit, din greșeală, o colecție uriașă de monede de aur, în largul Spaniei.

O altă comoară, veche de 300 de ani, a fost scoasă la lumină în Florida.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Adevărul din spatele colaborării cu A.S.I.A. Alina Crișan: „Îmi venea să renunț”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Viva.ro
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Dezvăluiri din intimitate. Ea e discretă, dar pe el nu-l deranjează să vorbească! „Da, ne-am redescoperit”. Adrian Alexandrov, detalii din viața de cuplu alături de Elena Udrea. A spus clar ce plan au pentru 2026! ”Elena își dorește”
Unica.ro
Dezvăluiri din intimitate. Ea e discretă, dar pe el nu-l deranjează să vorbească! „Da, ne-am redescoperit”. Adrian Alexandrov, detalii din viața de cuplu alături de Elena Udrea. A spus clar ce plan au pentru 2026! ”Elena își dorește”
Raluka și partenerul ei, Guy Kouris, cu 20 de ani mai în vârstă ca ea, au împlinit patru ani de relație. Cum au sărbătorit. Cei doi trăiesc o poveste de dragoste discretă. Foto
Elle.ro
Raluka și partenerul ei, Guy Kouris, cu 20 de ani mai în vârstă ca ea, au împlinit patru ani de relație. Cum au sărbătorit. Cei doi trăiesc o poveste de dragoste discretă. Foto
gsp
Mărirea organelor genitale cu acid hialuronic, metoda controversată folosită de sportivi pentru a trișa. Primul nume care recunoaște
GSP.RO
Mărirea organelor genitale cu acid hialuronic, metoda controversată folosită de sportivi pentru a trișa. Primul nume care recunoaște
N-a mai îndurat când a văzut afacerea propusă de Ucraina: „Vin și aruncă milioane pe piața din România, salarii amețitoare. E o fractură de logică aici!”
GSP.RO
N-a mai îndurat când a văzut afacerea propusă de Ucraina: „Vin și aruncă milioane pe piața din România, salarii amețitoare. E o fractură de logică aici!”
Parteneri
Da, ea e! Actrița adorată de români în anii ’90, atacată dur pentru felul decent în care a ales să îmbătrânească. Imagini virale cu vedeta care înfruntă timpul, prejudecățile și ura gratuită
Libertateapentrufemei.ro
Da, ea e! Actrița adorată de români în anii ’90, atacată dur pentru felul decent în care a ales să îmbătrânească. Imagini virale cu vedeta care înfruntă timpul, prejudecățile și ura gratuită
Cea mai nesuferită zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț. E imposibil să nu te cerți cu ei
Avantaje.ro
Cea mai nesuferită zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț. E imposibil să nu te cerți cu ei
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Tvmania.ro
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața

Alte știri

Românii cu dizabilități, care trăiesc cu 500–700 de lei pe lună, disperați, după măsurile Guvernului Bolojan: „Cifrele sunt brutale”
Știri România 12:43
Românii cu dizabilități, care trăiesc cu 500–700 de lei pe lună, disperați, după măsurile Guvernului Bolojan: „Cifrele sunt brutale”
Drumul „Valea Doftanei” între Prahova și Brașov, mai scump cu 20 de milioane de lei
Știri România 11:50
Drumul „Valea Doftanei” între Prahova și Brașov, mai scump cu 20 de milioane de lei
Parteneri
Întoarcerea acasă: chirurgul cardiovascular care a ales România după Franța și Luxemburg
Adevarul.ro
Întoarcerea acasă: chirurgul cardiovascular care a ales România după Franța și Luxemburg
Gigi Becali a rupt tăcerea despre transferul lui Olimpiu Moruțan la FCSB: „Am negociat salariul cu el”
Fanatik.ro
Gigi Becali a rupt tăcerea despre transferul lui Olimpiu Moruțan la FCSB: „Am negociat salariul cu el”
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri pe care să stai cu ochii în prima etapă din 2026 în Superliga
Cinci lucruri pe care să stai cu ochii în prima etapă din 2026 în Superliga
Matei Frunză: „L-am învățat pe tata să fie suporter”
Matei Frunză: „L-am învățat pe tata să fie suporter”
Parteneri
Câți bani a câștigat Iustin HVNDS pentru participarea de doar trei zile la Survivor 2026. Artistul a fost primul eliminat din emisiune
Elle.ro
Câți bani a câștigat Iustin HVNDS pentru participarea de doar trei zile la Survivor 2026. Artistul a fost primul eliminat din emisiune
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Unica.ro
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Cum arată, de fapt, tatăl Ramonei Olaru: "Suntem 1 la 1". Asistenta de la Neatza a postat prima poză cu el, după ce Alex Bodi a afirmat că-i este rușine cu părinții ei
Viva.ro
Cum arată, de fapt, tatăl Ramonei Olaru: "Suntem 1 la 1". Asistenta de la Neatza a postat prima poză cu el, după ce Alex Bodi a afirmat că-i este rușine cu părinții ei

Monden

Cum a slăbit Roxana Nemeș după ce a născut gemeni. Nu ține dietă: „Eu mi-am obișnuit organismul într-un fel”
Stiri Mondene 12:23
Cum a slăbit Roxana Nemeș după ce a născut gemeni. Nu ține dietă: „Eu mi-am obișnuit organismul într-un fel”
Survivor Romania 2026. Faimoșii au câștigat jocul de recompensă după ce Naba Salem s-a accidentat
Stiri Mondene 11:35
Survivor Romania 2026. Faimoșii au câștigat jocul de recompensă după ce Naba Salem s-a accidentat
Parteneri
Transformarea care a uimit pe toată lumea: cum arăta Nicoleta Luciu înainte să câștige Miss România — imaginile din adolescență pe care puțini le-au văzut
TVMania.ro
Transformarea care a uimit pe toată lumea: cum arăta Nicoleta Luciu înainte să câștige Miss România — imaginile din adolescență pe care puțini le-au văzut
Podul locuit care a rezistat peste 800 de ani: 80 de oameni au ales să îşi facă aici o casă
ObservatorNews.ro
Podul locuit care a rezistat peste 800 de ani: 80 de oameni au ales să îşi facă aici o casă
Cine e și cu ce se ocupă Gabriela Iorgulescu, mama lui Mario Iorgulescu. Povestea neștiută a unei femei educate, distinse, aflate în centrul unei tragedii publice
Libertateapentrufemei.ro
Cine e și cu ce se ocupă Gabriela Iorgulescu, mama lui Mario Iorgulescu. Povestea neștiută a unei femei educate, distinse, aflate în centrul unei tragedii publice
Parteneri
Nu pierd timpul! Fiica lui Bodescu de la FRF i-a spus „DA” fostului atacant din Superliga
GSP.ro
Nu pierd timpul! Fiica lui Bodescu de la FRF i-a spus „DA” fostului atacant din Superliga
Dumitru Dragomir a anunțat ce face cu terenul de la Gigi Becali: „Va fi spectaculos!”
GSP.ro
Dumitru Dragomir a anunțat ce face cu terenul de la Gigi Becali: „Va fi spectaculos!”
Parteneri
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mediafax.ro
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
StirileKanalD.ro
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
Wowbiz.ro
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Wowbiz.ro
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Vesti triste la prima ora...E vorba despre celebrul AXINTE 👇
Redactia.ro
Vesti triste la prima ora...E vorba despre celebrul AXINTE 👇
O româncă de 58 de ani s-a stins din viață după ce i s-a făcut rău la volan și a intrat într-un camion, în Italia
KanalD.ro
O româncă de 58 de ani s-a stins din viață după ce i s-a făcut rău la volan și a intrat într-un camion, în Italia

Politic

Tudorel Toader anticipează verdictul Curții de Apel București în cazul judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc
Politică 16 ian.
Tudorel Toader anticipează verdictul Curții de Apel București în cazul judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc
Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale
Exclusiv
Politică 15 ian.
Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Dinamo Zagreb, meciul de adio al lui Denis Alibec la FCSB!? Anunțul lui Gigi Becali: „E testul final!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Dinamo Zagreb, meciul de adio al lui Denis Alibec la FCSB!? Anunțul lui Gigi Becali: „E testul final!”. Exclusiv
Afacerea bosniacă a oamenilor lui Trump
Spotmedia.ro
Afacerea bosniacă a oamenilor lui Trump