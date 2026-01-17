Peste 30.000 de monede romane găsite pe fundul mării

Descoperirea a avut loc în apropierea orașului Arzachena, într-o poiană nisipoasă subacvatică, înconjurată de iarbă marină.

Potrivit Ministerului Culturii din Italia, este vorba despre monede din bronz și cupru, datate între anii 324 și 340 d.Hr., din perioada Imperiului Roman târziu.

„Comoara găsită în apele Arzachenei reprezintă una dintre cele mai importante descoperiri numismatice din ultimii ani”, a declarat Luigi La Rocca, directorul general al departamentului de arheologie, arte plastice și peisaj din regiune, într-un comunicat al Ministerului Culturii din Italia.

Experții estimează că numărul total al monedelor ar putea ajunge la 30.000, ba chiar la 50.000, ceea ce ar transforma descoperirea într-una dintre cele mai mari de acest tip din ultimele decenii.

Monedele care ies la iveală din nisipul de pe fundul Mării Mediterane Foto: Ministerul Culturii din Italia

Monede „într-o stare excelentă și rară de conservare”

Monedele identificate sunt de tip follis, folosite inițial de romani și ulterior de Imperiul Bizantin.

Deși au stat aproape 1.700 de ani pe fundul Mării Mediterane, oficialii italieni spun că acestea se află într-o „stare excelentă și rară de conservare”.

Monede de bronz Foto: Ministerul Culturii din Italia

Această stare excepțională le oferă arheologilor ocazia de a studia în detaliu practicile de batere și circulație monetară din secolul al IV-lea.

Indicii care duc spre o epavă romană pierdută

Volumul mare de monede găsite într-un singur loc a ridicat rapid suspiciuni privind existența unei epave romane încă nedescoperite.

Structura subacvatică a zonei, formată din nisip și iarbă marină, este cunoscută pentru capacitatea sa de a conserva nave scufundate.

Deși o epavă nu a fost identificată până în prezent, investigațiile continuă.

Scafandrii au mai descoperit și recipiente ceramice, inclusiv ulcioare cu gât îngust și două mânere, obiecte utilizate frecvent în comerțul maritim roman, ceea ce întărește ipoteza existenței unei nave scufundate.

Scafandrii au descoperit monedele de pe fundul mării în largul coastei Sardiniei – Foto: Ministerul Culturii din Italia

După descoperirea inițială, scafandrul a alertat imediat autoritățile. La fața locului au intervenit echipe specializate din cadrul departamentului de arheologie subacvatică al Ministerului Culturii, unități de protecție a patrimoniului, pompieri și scafandri ai poliției de frontieră.

Operațiunile de recuperare au fost desfășurate cu grijă, pentru a documenta poziția fiecărui artefact și pentru a proteja mediul marin.

O descoperire care confirmă bogăția patrimoniului subacvatic

Luigi La Rocca a subliniat importanța istorică a descoperirii și valoarea patrimoniului ascuns sub apele Italiei.

„(Descoperirea) evidenţiază bogăția și importanța patrimoniului arheologic pe care fundul mării noastre, străbătut de oameni şi mărfuri încă din cele mai vechi timpuri, îl păstrează şi îl păstrează încă”, a declarat acesta.

Cercetările continuă, iar specialiștii speră că investigațiile viitoare vor scoate la iveală și epava de la care ar fi provenit impresionanta comoară romană.

Nu este prima dată când apare o astfel de descoperire, în 2021, doi scafandri au găsit, din greșeală, o colecție uriașă de monede de aur, în largul Spaniei.

O altă comoară, veche de 300 de ani, a fost scoasă la lumină în Florida.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE